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Полезная информация о Бангкоке

Что нужно знать о Бангкоке: 🌇 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ и название аэропортов, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 33 экскурсии
Местное время в Бангкоке
03:0236
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаБангкок
По-английскиBangkok
Это столицаБангкок является столицей Таиланда
Статья о городеСтатья о Бангкоке
Население города5 104 476 чел.
АэропортыСуварнабхуми BKK, Дон-Муанг DMK
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота12 м. от уровня моря

Подробная статья

Бангкок
Бангкок – туристический центр Таиланда

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Бангкок
Бангкок
Бангкок
Бангкок
Бангкок
Бангкок
Бангкок
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