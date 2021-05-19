Полезная информация о Бангкоке
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Местное время в Бангкоке
03:0236
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Бангкок
|По-английски
|Bangkok
|Это столица
|Бангкок является столицей Таиланда
|Статья о городе
|Статья о Бангкоке
|Население города
|5 104 476 чел.
|Аэропорты
|Суварнабхуми BKK, Дон-Муанг DMK
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Бангкок на карте
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