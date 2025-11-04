За три дня в Брунее вас ждёт знакомство с культурой и величественными достопримечательностями одной из самых необычных стран Юго-Восточной Азии.
Прогуляйтесь вдоль великолепных мечетей, исследуйте плавучий город Kampong Ayer и окунитесь в атмосферу спокойствия и традиций.
Бруней — это место, где роскошь сочетается с природной красотой, а древние обычаи соседствуют с уникальной архитектурой.
Прогуляйтесь вдоль великолепных мечетей, исследуйте плавучий город Kampong Ayer и окунитесь в атмосферу спокойствия и традиций.
Бруней — это место, где роскошь сочетается с природной красотой, а древние обычаи соседствуют с уникальной архитектурой.
Описание тураЧто вас ждёт? Добро пожаловать в Бруней — маленькое государство с богатой историей и культурой, утопающее в зелени тропических лесов и искрящихся водах Южно-Китайского моря. За три дня вы побываете в роскошной столице, полюбуетесь великолепной мечетью с золотыми куполами, прогуляетесь по «Венеции Востока» и увидите величественный дворец Истана-Нурул-Иман — одну из крупнейших действующих резиденций в мире. Этот тур подарит вам редкую возможность прикоснуться к миру, где традиции и природа гармонично сочетаются с великолепием и богатством культуры султаната. Важная информация:
- Направление: Бруней Даруссалам, остров Калимантан (Борнео).
- Перелёты: Авиакомпания Royal Brunei.
Ежедневно в 11:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Омара Али Сайфуддина
- Река Бруней
- Мечеть Джаме-Аср-Хассанал-Болкиах
- Дворец Истана-Нурул-Иман (внешний осмотр)
Что включено
- Авиаперелёты
- Услуги гида
- Трансфер
- Завтраки
Что не входит в цену
- Экскурсия на моторной лодке ~ $10
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Направление: Бруней Даруссалам, остров Калимантан (Борнео)
- Перелёты: Авиакомпания Royal Brunei
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бангкока
Похожие туры из Бангкока
Большое путешествие по 5 странам Юго-Восточной Азии: Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур, Малайзия
Увидеть Ангкор-Ват, отдохнуть на Сентозе и посмотреть на Куала-Лумпур с высоты птичьего полёта
Начало: Аэропорт Бангкока (Суварнабхуми), около 12:00
4 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
222 200 ₽ за человека
Большое приключение в Азии: Таиланд, Малайзия, Сингапур и пляжный отдых на Бали
Посетить дворцы, храмы, пляжи и вулкан, увидеть «Световую рапсодию» и насладиться морепродуктами
Начало: Бангкок, время по договорённости
13 дек в 10:00
31 янв в 10:00
$2589 за человека
-
30%
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Бангкока
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
2325 ฿
3300 ฿ за человека