За три дня в Брунее вас ждёт знакомство с культурой и величественными достопримечательностями одной из самых необычных стран Юго-Восточной Азии.



Прогуляйтесь вдоль великолепных мечетей, исследуйте плавучий город Kampong Ayer и окунитесь в атмосферу спокойствия и традиций.



Бруней — это место, где роскошь сочетается с природной красотой, а древние обычаи соседствуют с уникальной архитектурой.