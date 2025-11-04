Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Погрузитесь в уникальное сочетание азиатских культур, роскоши и истории, отправившись в тур, который подарит вам два совершенно разных мира — футуристический Сингапур и загадочный Бруней.



Вас ждут три насыщенных дня: от блеска Сингапура с его ультрасовременной архитектурой до тихого величия Брунея, где старинные мечети соседствуют с деревнями на воде.