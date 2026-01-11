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от 120 000 ₽ за человека

Описание тура

Что вас ждёт?

Бангкок — город контрастов Вы увидите Таиланд таким, каким его не показывают в стандартных экскурсиях:

Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды

Лежащий Будда и панорамы города с высоты

Китайский квартал с его атмосферой, уличной едой и тайнами

Вечерний Бангкок, Каосан Роад и ночной Чайна Таун

Аутентичный Таиланд без туристической мишуры

Мистическая пещера в провинции Пхетчабури

Прогулка на лодке по мангровым лесам с дикими обезьянами

Легендарный рынок раскрывающихся зонтиков

Тайский экспресс и обед в национальном ресторане

Каналы Ампхавы — Таиланд, который вы запомните навсегда

Паттайя — ярко и по-настоящему

Ананасовая ферма

Древний храм и неожиданный взгляд на буддизм

Национальная кухня (обед включён)

Вечерние прогулки, тук-туки и живая атмосфера города

Остров Ко Чанг — ваш личный рай

Последние дни мы проведём там, где:

Белый песок и прозрачное море

Уединённые и общественные пляжи на выбор

Ужины на пляже при свечах

Умопомрачительные закаты

Непосредственная близость к природе и животному миру

Для кого этот тур?

Для тех, кто хочет настоящий Таиланд, а не галопом по экскурсиям

Для путешественников, которые любят контрасты: город + природа + острова

Для тех, кто ценит комфорт, атмосферу и живые эмоции

В итоге За 12 дней вы:

проживёте Таиланд изнутри

увидите мегаполис, глубинку и остров

отдохнёте телом и перегрузитесь головой

Таиланд, который остаётся в сердце.