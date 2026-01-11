Описание тура
Что вас ждёт?
Бангкок — город контрастов Вы увидите Таиланд таким, каким его не показывают в стандартных экскурсиях:
Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды
Лежащий Будда и панорамы города с высоты
Китайский квартал с его атмосферой, уличной едой и тайнами
Вечерний Бангкок, Каосан Роад и ночной Чайна Таун
Аутентичный Таиланд без туристической мишуры
Мистическая пещера в провинции Пхетчабури
Прогулка на лодке по мангровым лесам с дикими обезьянами
Легендарный рынок раскрывающихся зонтиков
Тайский экспресс и обед в национальном ресторане
Каналы Ампхавы — Таиланд, который вы запомните навсегда
Паттайя — ярко и по-настоящему
Ананасовая ферма
Древний храм и неожиданный взгляд на буддизм
Национальная кухня (обед включён)
Вечерние прогулки, тук-туки и живая атмосфера города
Остров Ко Чанг — ваш личный рай
Последние дни мы проведём там, где:
Белый песок и прозрачное море
Уединённые и общественные пляжи на выбор
Ужины на пляже при свечах
Умопомрачительные закаты
Непосредственная близость к природе и животному миру
Для кого этот тур?
Для тех, кто хочет настоящий Таиланд, а не галопом по экскурсиям
Для путешественников, которые любят контрасты: город + природа + острова
Для тех, кто ценит комфорт, атмосферу и живые эмоции
В итоге За 12 дней вы:
проживёте Таиланд изнутри
увидите мегаполис, глубинку и остров
отдохнёте телом и перегрузитесь головой
Таиланд, который остаётся в сердце.
Программа тура по дням
День приезда и знакомства
Заселяемся, знакомимся за ужином в местном заведение.
В сердце Тайланда
Это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Тайланда, где современный мегаполис и древние традиции встречаются лицом к лицу. От ультрасовременных небоскребов до величественных храмов, где вы почувствуете дух города, отражающих историю и культурное богатство. Мы осмотрим королевский дворец. Храм изумрудного Будды, храм лежащего Будды, осмотрим Бангкок с высоты. Пройдем через ворота Чайна Тауна, по его самым известным улицам. По пути узнаем о местных традициях, менталитете и культурных особенностях.
Аутентичный Таиланд
Посетим одну из семи мистических пещер провинции Пхетчабури.
Проплывем на лодке сквозь заповедный мангровый лес, оккупированный дикими обезьянами.
Погуляем по колоритному рынку раскрывающихся зонтиков. Встретим там прибитые Тайского экспресса.
Вкусно пообедаем в Тайском национальном ресторане.
Завершим день путешествием на лодке по каналам Ампхавы.
Ночной город
Днем свободное время (можно посетить Люмпини парк, галереи, Национальный музей, Золотую гору и другие места по желанию).
После заката мы отправимся гулять по вечернему Бангкоку. Посетим ночной Чайна Таун, Каосан Роуд.
День переезда
В обед выселяемся из отеля
Трансфером добираемся до Паттайя
Заселяемся
Вечером ужинаем и гуляем по городу, заглянем на местный Бангла Роад.
Покатаемся на тук туке.
День в Паттайя
Мы предлагаем посетить обзорную экскурсию по окрестностям провинции Чонбури. Вы побываете на ананасовой ферме, заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя темную сторону Буддизма. Пообедаем в кафе национальной кухни (включен).
Вечером свободное время
Райский остров
Переезжаем на остров Ко Чанг, где наслажданмся белым песком, прозрачным морем и жарким солнцем. Где мы проведем остаток отдыха.
Ко Чанг
На острове есть все для комфортной жизни, сувенирные лавки, кафе, магазины. Можно добраться до уединенных пляжей, либо проводить время на общественном. Для ужина на пляже накрываются столы, устраиваются Fire шоу.
Снорклинг дэй
Экскурсия на 5 островов. Целый день. Морская прогулка, наблюдение за подводным миром, отдых на пляжах, по желанию - рыбалка. Обед на лодке.
Чудо остров
Чанг славится слоновьей фермой, водопадами и храмом Wat Salak Phet. При желании можем посетить все эти локации. Любителям пляжного отдыха есть где разгуляться - White Sand Beach, Клон Прао, Кай Бэй, Лонг Бич
Джунгли зовут
Треккинг на Кай Бэ или Вершину Салакпет. Альтернатива - прогуляться в джунгли или посвятить день пляжу.
День отъезда
Трансфер в Бангкок. Те, кто хочет продолжить отдых самостоятельно могут остаться на Чанге или перебраться в Паттайю.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки)
- Трансфер
- Экскурсии
- Сопровождение гида
- Фото и видео съемка
Что не входит в цену
- Перелет из/в Рф
- Обеды, ужины
- Прочие хотелки
О чём нужно знать до поездки
Программа составлена на основе личного опыта и многократных поездок по стране. Маршрут выстроен логично и без перегрузок: сначала знакомство с культурой и историей Таиланда, затем переход к отдыху. В программе сочетаются знаковые места и аутентичные локации, что позволяет получить целостное представление о стране.
Пожелания к путешественнику
— Любовь к путешествиям и новым местам
— Готовность пробовать местную кухню и выходить за рамки привычного
— Готовность к активным прогулкам и переездам
Визы
Для туристов из Рф не требуется. Для туристов из Республики Беларусь требуется оформление визы (можно сделать по прилету).