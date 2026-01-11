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Нетипичный Таиланд

Что вас ждёт
Нетипичный ТаиландФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Нетипичный ТаиландФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Нетипичный ТаиландФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Что вас ждёт?

Бангкок — город контрастов Вы увидите Таиланд таким, каким его не показывают в стандартных экскурсиях:

  • Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды

  • Лежащий Будда и панорамы города с высоты

  • Китайский квартал с его атмосферой, уличной едой и тайнами

Вечерний Бангкок, Каосан Роад и ночной Чайна Таун

Аутентичный Таиланд без туристической мишуры

  • Мистическая пещера в провинции Пхетчабури

  • Прогулка на лодке по мангровым лесам с дикими обезьянами

  • Легендарный рынок раскрывающихся зонтиков

  • Тайский экспресс и обед в национальном ресторане

  • Каналы Ампхавы — Таиланд, который вы запомните навсегда

Паттайя — ярко и по-настоящему

  • Ананасовая ферма

  • Древний храм и неожиданный взгляд на буддизм

  • Национальная кухня (обед включён)

  • Вечерние прогулки, тук-туки и живая атмосфера города

Остров Ко Чанг — ваш личный рай

Последние дни мы проведём там, где:

  • Белый песок и прозрачное море

  • Уединённые и общественные пляжи на выбор

  • Ужины на пляже при свечах

  • Умопомрачительные закаты

  • Непосредственная близость к природе и животному миру

Для кого этот тур?

Для тех, кто хочет настоящий Таиланд, а не галопом по экскурсиям

Для путешественников, которые любят контрасты: город + природа + острова

Для тех, кто ценит комфорт, атмосферу и живые эмоции

В итоге За 12 дней вы:

  • проживёте Таиланд изнутри

  • увидите мегаполис, глубинку и остров

  • отдохнёте телом и перегрузитесь головой

Таиланд, который остаётся в сердце.

Программа тура по дням

1 день

День приезда и знакомства

  • Заселяемся, знакомимся за ужином в местном заведение.

День приезда и знакомстваДень приезда и знакомстваДень приезда и знакомства
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

В сердце Тайланда

Это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Тайланда, где современный мегаполис и древние традиции встречаются лицом к лицу. От ультрасовременных небоскребов до величественных храмов, где вы почувствуете дух города, отражающих историю и культурное богатство. Мы осмотрим королевский дворец. Храм изумрудного Будды, храм лежащего Будды, осмотрим Бангкок с высоты. Пройдем через ворота Чайна Тауна, по его самым известным улицам. По пути узнаем о местных традициях, менталитете и культурных особенностях.

В сердце ТайландаВ сердце ТайландаВ сердце Тайланда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Аутентичный Таиланд

  • Посетим одну из семи мистических пещер провинции Пхетчабури.

  • Проплывем на лодке сквозь заповедный мангровый лес, оккупированный дикими обезьянами.

  • Погуляем по колоритному рынку раскрывающихся зонтиков. Встретим там прибитые Тайского экспресса.

  • Вкусно пообедаем в Тайском национальном ресторане.

  • Завершим день путешествием на лодке по каналам Ампхавы.

Аутентичный ТаиландАутентичный ТаиландАутентичный Таиланд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Ночной город

  • Днем свободное время (можно посетить Люмпини парк, галереи, Национальный музей, Золотую гору и другие места по желанию).

  • После заката мы отправимся гулять по вечернему Бангкоку. Посетим ночной Чайна Таун, Каосан Роуд.

Ночной городНочной городНочной город
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

День переезда

  • В обед выселяемся из отеля

  • Трансфером добираемся до Паттайя

  • Заселяемся

  • Вечером ужинаем и гуляем по городу, заглянем на местный Бангла Роад.

  • Покатаемся на тук туке.

День переездаДень переездаДень переезда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

День в Паттайя

  • Мы предлагаем посетить обзорную экскурсию по окрестностям провинции Чонбури. Вы побываете на ананасовой ферме, заглянете в древний храм, загадаете желание и откроете для себя темную сторону Буддизма. Пообедаем в кафе национальной кухни (включен).

  • Вечером свободное время

День в ПаттайяДень в ПаттайяДень в Паттайя
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Райский остров

Переезжаем на остров Ко Чанг, где наслажданмся белым песком, прозрачным морем и жарким солнцем. Где мы проведем остаток отдыха.

Райский островРайский островРайский остров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Ко Чанг

На острове есть все для комфортной жизни, сувенирные лавки, кафе, магазины. Можно добраться до уединенных пляжей, либо проводить время на общественном. Для ужина на пляже накрываются столы, устраиваются Fire шоу.

Ко ЧангКо ЧангКо Чанг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Снорклинг дэй

Экскурсия на 5 островов. Целый день. Морская прогулка, наблюдение за подводным миром, отдых на пляжах, по желанию - рыбалка. Обед на лодке.

Снорклинг дэйСнорклинг дэйСнорклинг дэй
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Чудо остров

Чанг славится слоновьей фермой, водопадами и храмом Wat Salak Phet. При желании можем посетить все эти локации. Любителям пляжного отдыха есть где разгуляться - White Sand Beach, Клон Прао, Кай Бэй, Лонг Бич

Чудо островЧудо островЧудо остров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Джунгли зовут

Треккинг на Кай Бэ или Вершину Салакпет. Альтернатива - прогуляться в джунгли или посвятить день пляжу.

Джунгли зовутДжунгли зовутДжунгли зовут
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

День отъезда

Трансфер в Бангкок. Те, кто хочет продолжить отдых самостоятельно могут остаться на Чанге или перебраться в Паттайю.

День отъездаДень отъездаДень отъезда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (завтраки)
  • Трансфер
  • Экскурсии
  • Сопровождение гида
  • Фото и видео съемка
Что не входит в цену
  • Перелет из/в Рф
  • Обеды, ужины
  • Прочие хотелки
О чём нужно знать до поездки

Программа составлена на основе личного опыта и многократных поездок по стране. Маршрут выстроен логично и без перегрузок: сначала знакомство с культурой и историей Таиланда, затем переход к отдыху. В программе сочетаются знаковые места и аутентичные локации, что позволяет получить целостное представление о стране.

Пожелания к путешественнику

— Любовь к путешествиям и новым местам

— Готовность пробовать местную кухню и выходить за рамки привычного

— Готовность к активным прогулкам и переездам

Визы

Для туристов из Рф не требуется. Для туристов из Республики Беларусь требуется оформление визы (можно сделать по прилету).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет, я Алекс✌? Начал путешествовать с далекого 2008 года, первая поезда с друзьями была на КаZантип. Далее были Италия, Турция, Испания. Эти поездки я организовывал в первую очередь для себя
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и родственников, далее после просмотров фото и видео, а так же интересных историй стали подтягиваться и друзья с товарищами. В 2013 году организовал первую коммерческую поездку на Бали, группа была 8 человек, но мы сумели найти золотую середину, чтобы было интересно каждому участнику! С Индонезии я открыл для себя Юго-Восточную Азию и объездил ее всю, ну или почти всю? С 2018 года меня затянул сноубординг, поэтому зимой стал катать компании в Шерегеш, Местию, Амирсой, Хибины, Сочи и даже Эльбрус. С 2020 года в моем сердце появилась нетуристическая Индия, Непал и Тибет. Все наши туры наполнены искренностью и "сабаем"! Но, мы и не забываем про активный отдых, такой как: серфинг, горнолыжку, треккинг и рафтинг.

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