Предоплата — $300, мы оформляем для вас невозвратные авиабилеты.

Остаток оплаты вносится наличными в долларах в первый день тура.

• Рюкзак/сумка 40–50 литров для своих вещей в туре или малый чемодан ручной клади

• Флисовая кофта или лёгкий, не объёмный свитер (от кондиционеров)

• Удобные летние штаны, желательно из хлопка (посещение храмов)

• Летние кроссовки или удобные летние кеды

• Сандалии или шлепки/кроксы

• Футболки

• Шорты

• Плавки (купальник)

• Предметы личной гигиены

• Небольшая аптечка личная

• Крем от загара с защитой от 40 (можно купить на месте)

• Телефон, павербанк, фотоаппарат

• Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки, страховка для путешествий.

• Наличные деньги в валюте или карта не банка РФ

Общий вес рюкзака/сумки вместе с содержимым рекомендуется не больше 7–10 кг и суммой всех измерений, не превышающей 115 см. Внутренние перелеты включены с ручной кладью.

Проживание. 2-местное размещение в отелях в Сингапуре, Камбодже и Таиланде, в апартаментах в Малайзии: KTK Pattaya Hotel & Residence, Klong Prao Resort (SHA Extra Plus), The Twizt, Santa Grand Signature Kuala Lumpur, Ibis Budget Singapore Gold, Prom Ratchada Hotel (SHA Plus).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях Klong Prao Resort (SHA Extra Plus), The Twizt, Santa Grand Signature Kuala Lumpur и Prom Ratchada Hotel (SHA Plus). Также включены обеды в 3-й, 4-й, 5-й дни и ужин во время круиза в последний день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет (есть даты, в которые предусмотрено участие без детей, подробности уточняйте у организатора).

Уровень сложности. Необходима средняя физическая подготовка, чтобы комфортно переносить пешие экскурсии. Предусмотрен подъём к пещерам Бату, во время которого предстоит преодолеть 272 ступени.

Виза. Нужна виза в Камбоджу и Сингапур. Оформляем под ключ.