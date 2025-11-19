Приглашаем вас окунуться в колорит 4 стран Юго-Восточной Азии.Вас ждут пляжи и оживлённые улицы Паттайи, древний храм Ангкор-Ват в Камбодже, мистические пещеры Бату и прогулка по реке Кланг в Малайзии.Погрузимся

в атмосферу ультрасовременного Сингапура с его гигантскими светящимися деревьями и небоскрёбами, искупаемся в водах острова Ко-Чанг и, конечно, попробуем экзотические блюда местной кухни. Завершим путешествие знакомством с Бангкоком, где также полюбуемся огнями ночного города во время круиза.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Предоплата — $300, мы оформляем для вас невозвратные авиабилеты.

Остаток оплаты вносится наличными в долларах в первый день тура.

Список вещей:

• Рюкзак/сумка 40–50 литров для своих вещей в туре или малый чемодан ручной клади

• Флисовая кофта или лёгкий, не объёмный свитер (от кондиционеров)

• Удобные летние штаны, желательно из хлопка (посещение храмов)

• Летние кроссовки или удобные летние кеды

• Сандалии или шлепки/кроксы

• Футболки

• Шорты

• Плавки (купальник)

• Предметы личной гигиены

• Небольшая аптечка личная

• Крем от загара с защитой от 40 (можно купить на месте)

• Телефон, павербанк, фотоаппарат

• Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки, страховка для путешествий.

• Наличные деньги в валюте или карта не банка РФ

Общий вес рюкзака/сумки вместе с содержимым рекомендуется не больше 7–10 кг и суммой всех измерений, не превышающей 115 см. Внутренние перелеты включены с ручной кладью.