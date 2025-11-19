Вас ждут пляжи и оживлённые улицы Паттайи, древний храм Ангкор-Ват в Камбодже, мистические пещеры Бату и прогулка по реке Кланг в Малайзии.
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Описание тура
Организационные детали
Предоплата — $300, мы оформляем для вас невозвратные авиабилеты.
Остаток оплаты вносится наличными в долларах в первый день тура.
Список вещей:
• Рюкзак/сумка 40–50 литров для своих вещей в туре или малый чемодан ручной клади
• Флисовая кофта или лёгкий, не объёмный свитер (от кондиционеров)
• Удобные летние штаны, желательно из хлопка (посещение храмов)
• Летние кроссовки или удобные летние кеды
• Сандалии или шлепки/кроксы
• Футболки
• Шорты
• Плавки (купальник)
• Предметы личной гигиены
• Небольшая аптечка личная
• Крем от загара с защитой от 40 (можно купить на месте)
• Телефон, павербанк, фотоаппарат
• Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев с момента окончания поездки, страховка для путешествий.
• Наличные деньги в валюте или карта не банка РФ
Общий вес рюкзака/сумки вместе с содержимым рекомендуется не больше 7–10 кг и суммой всех измерений, не превышающей 115 см. Внутренние перелеты включены с ручной кладью.
Проживание. 2-местное размещение в отелях в Сингапуре, Камбодже и Таиланде, в апартаментах в Малайзии: KTK Pattaya Hotel & Residence, Klong Prao Resort (SHA Extra Plus), The Twizt, Santa Grand Signature Kuala Lumpur, Ibis Budget Singapore Gold, Prom Ratchada Hotel (SHA Plus).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях Klong Prao Resort (SHA Extra Plus), The Twizt, Santa Grand Signature Kuala Lumpur и Prom Ratchada Hotel (SHA Plus). Также включены обеды в 3-й, 4-й, 5-й дни и ужин во время круиза в последний день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет (есть даты, в которые предусмотрено участие без детей, подробности уточняйте у организатора).
Уровень сложности. Необходима средняя физическая подготовка, чтобы комфортно переносить пешие экскурсии. Предусмотрен подъём к пещерам Бату, во время которого предстоит преодолеть 272 ступени.
Виза. Нужна виза в Камбоджу и Сингапур. Оформляем под ключ.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Таиланд! Прибытие в Бангкок и переезд в Паттайю
После встречи в аэропорту мы отправляемся дальше, в яркую и эпатажную Паттайю — город, который никогда не спит.
По прибытии заселимся в уютный отель и сразу пойдём исследовать местные достопримечательности. Прогулка вдоль набережной позволит расслабиться после дороги: пляж, свежий морской бриз и вкуснейшие блюда тайской кухни в одном из уличных кафе. Затем нас ждёт удивительный храм Ват Сам Сием, где величественно возвышается статуя Большого Будды.
На закате поднимемся на смотровую площадку, чтобы увидеть Паттайю во всей её красе. Вечер же проведем на знаменитой Волкинг-Стрит — сердце ночной жизни города. Здесь кипит веселье: рестораны, бары, шоу-программы и уличные макашницы с экзотической едой. Атмосфера этой улицы точно останется в памяти надолго.
Остров Ко-Чанг
С раннего утра нас ждёт путь к настоящему райскому уголку — острову Ко-Чанг. Комфортный микроавтобус довезёт нас до порта, а затем мы переправимся на пароме через лазурные воды. Путешествие займёт около 6 часов, но нас обеспечат прохладной питьевой водой, чтобы дорога была максимально приятной.
Ко-Чанг поражает своей природной красотой: густые джунгли, живописные водопады и тихие пляжи. Заселившись в отель у самого моря, мы проведём день, наслаждаясь пляжным отдыхом, тёплым морем и закатом. Вечером нас ждёт ужин на берегу, где мы попробуем местные деликатесы.
Прогулка на катере
После завтрака нас ждёт увлекательное морское путешествие. Мы отправимся на катере к маленьким необитаемым островам с белоснежными пляжами и чистейшей водой. Здесь мы погрузимся в мир подводного царства во время снорклинга. Вас удивят разноцветные кораллы и причудливые морские обитатели. На борту катера нас также угостят обедом от капитана.
Во второй половине дня посетим тропический водопад Клонг-Плу. Чтобы добраться до него, мы пройдём через джунгли. Природа здесь словно из приключенческих фильмов!
День завершим прогулкой по рыбацкой деревушке Банг-Бао. Дома на сваях, рыбные рестораны и уютные лавки с сувенирами создают неповторимую атмосферу. Закат встретим на смотровой площадке, откуда открывается вид на бескрайние морские горизонты.
Таиланд - Камбоджа. Сиемреап
Сегодня мы покидаем Таиланд и отправляемся в Камбоджу. Через 4 часа пути мы пересечём границу, где нас встретят новые впечатления. Оформим визу и доберёмся до Сиемреапа.
Этот город — настоящая сокровищница кхмерской культуры. После заселения в отель мы прогуляемся по его старинным улочкам, наслаждаясь видами ремесленных мастерских и местными деликатесами. Вечером нас ждёт завораживающее шоу «Апсара», где изящные танцовщицы в национальных костюмах перенесут нас в древний мир кхмеров.
Ангкор-Ват и озеро Тонлесап
На рассвете отправимся к храмовому комплексу Ангкор-Ват. Его грандиозные башни и резные галереи впечатляют с первого взгляда. Это место — символ духовного и архитектурного наследия Камбоджи.
Далее мы посетим близлежащие храмы, скрытые в джунглях, а после обеда отправимся на озеро Тонлесап. Здесь мы увидим плавучую деревню. Поужинаем в центре Сиемреапа, наслаждаясь блюдами кхмерской кухни.
Перелёт в Малайзию. Круиз по реке Кланг
Ранним утром мы перелетаем в столицу Малайзии — Куала-Лумпур. Заселившись в отель и подкрепившись завтраком, отправляемся изучать этот уникальный город, где современность гармонично сочетается с природной красотой и многовековой историей.
Наша первая остановка — знаменитые пещеры Бату. Это священное место для индуистов, где мы поднимемся по 272 ступеням, окружённым зеленью и озорными обезьянками. Внутри пещеры нас ждут храмовые комплексы.
Далее направимся к форту Альтингсбург на холме Малавати. С его вершины открываются панорамные виды на Малаккский залив, окрестные джунгли и старинные деревушки. Здесь нас встретят забавные обезьяны-лангуры, известные своим дружелюбием.
Вечером вас ждёт круиз по реке Кланг. Насладимся волшебным зрелищем: светлячки, словно живые гирлянды, озаряют прибрежные деревья своим мерцающим светом. После этой завораживающей прогулки вернёмся в отель, а если останутся силы, отправимся в Букит-Бинтанг — оживлённый район Куала-Лумпура.
Исследуем Куала-Лумпур: башни Петронас и Золотой треугольник
После завтрака направляемся в сердце Куала-Лумпура, чтобы увидеть его главную достопримечательность — башни Петронас. Эти легендарные небоскрёбы, соединённые мостом на высоте, открывают захватывающий вид на город.
Далее прогуляемся по Золотому треугольнику — району, где сосредоточены парки, магазины, рестораны и главные достопримечательности города. Среди них мечеть Джамек, телебашня Менара и Парк птиц. Мы насладимся шоу музыкальных фонтанов, а в уличных кафе попробуем блюда, сочетающие традиции китайской, малайской и индийской кухни.
Свободный вечер можно провести за покупками или неспешной прогулкой по освещённым огнями улицам мегаполиса.
Сингапур: остров Сентоза и вечерние огни мегаполиса
После короткого перелёта мы окажемся в Сингапуре — удивительном городе-государстве, который впечатляет чистотой, современностью и зелёными оазисами. Заселившись в отель, отправимся на скоростном метро к острову Сентоза — одному из самых популярных мест отдыха. Здесь вы найдёте аквапарки, аттракционы и прекрасные пляжи.
Вечером мы посетим культовый небоскрёб Marina Bay Sands. Здесь нас ждёт грандиозное световое шоу: лучи прожекторов, музыка и панорамные виды на ночной город. После шоу прогуляемся по Садам Аватара, где деревья подсвечиваются разноцветными огнями, создавая магическую атмосферу.
Зоопарк, парк «Мерлион» и Китайский квартал
Утром отправляемся в знаменитый Сингапурский зоопарк. Это место признано одним из лучших в мире благодаря условиям, максимально приближенным к естественной среде обитания животных. Здесь вы сможете не только наблюдать за обитателями, но и взаимодействовать с ними.
После зоопарка направляемся в парк «Мерлион», где находится статуя льва-русалки, ставшая символом города. Вид на городскую бухту здесь особенно впечатляет. В завершение дня прогуляемся по Китайскому кварталу, полному сувенирных лавок, аутентичных ресторанчиков и красочных храмов.
Возвращение в Бангкок
Проведём утро на острове Сентоза, где каждый найдёт развлечение по душе: аттракционы, пляжный отдых или экскурсии. Для желающих мы организуем прогулку к самой южной точке Евразии, где открывается великолепный вид на бескрайний океан.
Вечером отправляемся в аэропорт, чтобы вернуться в Бангкок.
Храм Ват-Арун, небоскрёб Байок-Скай и круиз по реке Чао-Прайя
Финальным аккордом тура станет знакомство с Бангкоком. Город встретит нас своими контрастами. Мы начнём день с посещения знаменитого храма Ват-Арун, посвящённого богине зари, а также заглянем в Королевский дворец, где хранится изумрудная статуя Будды.
Прогулявшись по старым улочкам и каналам (клонгам), мы перенесёмся в современный центр Бангкока. Здесь нас ждёт небоскрёб Байок-Скай с его головокружительной смотровой площадкой на 84 этаже.
Вечером отправимся в прощальный круиз по реке Чао-Прайя с национальным ужином. Город огней, музыка и вкуснейшие блюда станут идеальным завершением нашего путешествия.
Окончание тура
Полные впечатлений, возвращаемся домой. Мы организуем трансфер в аэропорт в удобное для вас время, чтобы вы могли комфортно добраться.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2090
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях, 3 обеда и 2 ужина
- Трансфер из/до аэропорта (в 1-й и последний дни тура)
- Трансфер по маршруту
- Внутренние авиаперелёты
- Услуги русскоговорящего тур-лидера
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на катере по островам
- Шоу Апсара
- Вечерний круиз в Бангкоке
- Помощь в оформлении виз
Что не входит в цену
- Перелёт до Бангкока и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение - $500
- Страховка
- Обратите внимание: стоимость тура в даты с 01.03. по 12.03. - $2390 с 15.02. по 26.02. - $2400
- Программа посещений стран внутри тура может быть изменена местами без изменения общей программы. Зависит от сезонности, доступности рейсов и других факторов