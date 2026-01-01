Этот 6-дневный маршрут по Малайзии сочетает столичный Куала-Лумпур, прохладный Гентинг Хайлендс и отдых на Лангкави с полной организацией и сопровождением из Таиланда.
В программе — знаковые достопримечательности, горные панорамы и несколько дней у моря с возможностью добавить экскурсии и активности.
Тур подойдёт для первого визита в страну, комфортен для пар и семей и избавляет от любых логистических вопросов.
Описание тура
Малайзия во всей палитре за 6 дней
Этот тур — комплексный маршрут, который объединяет главные контрасты страны: динамику столицы, прохладу гор и отдых на тропическом острове. Программа выстроена без перегрузки: с момента выезда из отеля в Таиланде и до возвращения вы находитесь под сопровождением, а вся логистика уже включена.
Куала-Лумпур — ритм современной Азии
Столица впечатляет сочетанием футуристичных небоскрёбов, колониального наследия и действующих храмов. В программе — исторический центр, площадь Мердека, башни Петронас и пещеры Бату, один из ключевых символов страны.
Гентинг Хайлендс — горная Малайзия
Высокогорный курорт открывает другую атмосферу: свежий воздух, панорамные виды и зелёные склоны. По желанию можно прокатиться по канатной дороге, посетить развлекательные комплексы или казино.
Лангкави — отдых в формате slow travel
Три дня на острове посвящены морю и свободе выбора. Пляжи, закаты, морские прогулки, снорклинг, спа и экскурсии — вы определяете темп отдыха. Баланс между активной частью маршрута и полноценным релаксом выстроен оптимально.
Организация без лишних забот
Перелёты, трансферы и размещение предусмотрены заранее. Маршрут построен так, чтобы избежать утомительных переездов и сохранить комфорт на каждом этапе. Преимущества тура• Три формата отдыха в одной поездке • Подходит для первого знакомства с Малайзией • Комфортен для пар и семей с детьми • Проверенные отели и прозрачная программа • Возможность дополнить отдых экскурсиями • Стоимость без скрытых доплат Маршрут позволяет увидеть Малайзию целостно — через её контрасты, природу и атмосферу. Рекомендуется бронировать заранее: количество мест ограничено. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- Купальник, полотенце, сменную одежду;
- Солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- Репеллент от комаров (желательно);
- Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- Наличные на сувениры и личные расходы. На связи • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куала-Лумпур
- Башни Петронас - главный символ Малайзии
- Площадь Мердека - исторический центр столицы
- Центр Куала-Лумпура - современная и колониальная архитектура
- Пещеры Бату - индуистский храмовый комплекс в скалах
- Гентинг Хайлендс
- Горный курорт Гентинг
- Панорамные горные виды и смотровые площадки
- Канатная дорога SkyWay (по желанию)
- Развлекательный комплекс и казино (по желанию)
- Остров Лангкави
- Пляжи Лангкави с белым песком
- Андаманское море
- Морские острова вокруг Лангкави (при выборе экскурсии)
- Снорклинг-зоны с кораллами и рыбами (по желанию)
- Канатная дорога Лангкави и Sky Bridge (по желанию)
- Природные смотровые площадки и закаты
- Дополнительно
- Международные и внутренние перелёты по Малайзии
- Путешествие по стране с гидом и комфортными трансферами
Что включено
- Забор и возвращение в отели Таиланда
- Все трансферы по маршруту в Малайзии
- Авиаперелеты: Таиланд → Куала-Лумпур, Куала-Лумпур → Лангкави, Лангкави → Куала-Лумпур → Таиланд
- Проживание 5 ночей: ibis KL (Куала-Лумпур, Гентинг), Bella Vista Waterfront Resort (Лангкави)
- Завтраки
- Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и пещеры Бату с гидом
- Экскурсия на Гентинг с гидом
- Страховка на время тура
Что не входит в цену
- Обеды и ужины вне программы
- Морская прогулка с островами и снорклинг ~ 2.500 бат/чел
- Спа-процедуры ~ 2.000 бат/чел
- Канатная дорога и смотровая площадка на горе Мат Чинчанг ~ 1.500 бат/чел
- Вечерняя прогулка по пляжу с фото ~ 1.000 бат/чел
- Казино и аттракционы на Гентинг ~ 2.000 бат/чел
- SkyWay (канатная дорога на Гентинг) ~ 500 бат/чел
- Личные расходы, сувениры, чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
