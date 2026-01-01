Малайзия во всей палитре за 6 дней

Этот тур — комплексный маршрут, который объединяет главные контрасты страны: динамику столицы, прохладу гор и отдых на тропическом острове. Программа выстроена без перегрузки: с момента выезда из отеля в Таиланде и до возвращения вы находитесь под сопровождением, а вся логистика уже включена.

Куала-Лумпур — ритм современной Азии

Столица впечатляет сочетанием футуристичных небоскрёбов, колониального наследия и действующих храмов. В программе — исторический центр, площадь Мердека, башни Петронас и пещеры Бату, один из ключевых символов страны.

Гентинг Хайлендс — горная Малайзия

Высокогорный курорт открывает другую атмосферу: свежий воздух, панорамные виды и зелёные склоны. По желанию можно прокатиться по канатной дороге, посетить развлекательные комплексы или казино.

Лангкави — отдых в формате slow travel

Три дня на острове посвящены морю и свободе выбора. Пляжи, закаты, морские прогулки, снорклинг, спа и экскурсии — вы определяете темп отдыха. Баланс между активной частью маршрута и полноценным релаксом выстроен оптимально.

Организация без лишних забот

Перелёты, трансферы и размещение предусмотрены заранее. Маршрут построен так, чтобы избежать утомительных переездов и сохранить комфорт на каждом этапе. Преимущества тура• Три формата отдыха в одной поездке • Подходит для первого знакомства с Малайзией • Комфортен для пар и семей с детьми • Проверенные отели и прозрачная программа • Возможность дополнить отдых экскурсиями • Стоимость без скрытых доплат Маршрут позволяет увидеть Малайзию целостно — через её контрасты, природу и атмосферу. Рекомендуется бронировать заранее: количество мест ограничено. Важная информация: Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате. Что взять с собой • Паспорт (или фото паспорта в телефоне);