Пешая 5 часов Индивидуальная до 6 чел. По улицам Чиангмая: история и вкусы Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата от $380 за всё до 6 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда от $515 за всё до 4 чел. На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено) Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни от $515 за всё до 4 чел.

