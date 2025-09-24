Индивидуальная
до 6 чел.
По улицам Чиангмая: история и вкусы
Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
от $380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды
Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда
25 сен в 08:30
26 сен в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
от $515 за всё до 4 чел.
