По улицам Чиангмая: история и вкусы

Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
Чиангмай основан в 1296 году и до сих пор хранит следы королевства Ланна.

Наша прогулка соединит 13 и 21 век, чтобы раскрыть не только набор достопримечательностей, но и живой город. Вы посетите древние храмы и узнаете, какие реликвии там хранятся. Заглянете в секретную кофейню и попробуете авторский шоколад. Выясните, чем живёт и как меняется современный Чиангмай.
Описание экскурсии

09:00 — памятник Трём Королям

На этой площади три друга-правителя задумали построить Чиангмай — город, который стал сердцем Северного Таиланда.

09:30 — храм Ват Чианг Ман

Мы заглянем в древнейший храм Чиангмая, где перенесёмся в атмосферу 13 века. Вы увидите священные статуи Будды и стелу с датой основания города.

10:15 — храм Ват Умонг Махатера Чан

Здесь царит спокойствие. Вы прогуляетесь вдоль пруда в тени вековых деревьев, а мы расскажем историю монаха, которому доверяли короли.

11:00 — секретная кофейня-мастерская

Она работает всего несколько часов в день, так что попасть сюда — удача. Кофе заваривает сам владелец — художник и скульптор.

11:45 — культурное пространство 21 века

В современном культурном пространстве Kalm Village переплетаются традиции и дизайн. Вы увидите Музей текстиля, лавки с сувенирами, кафе и видовые площадки на крыше.

12:30 — шоколадное кафе

Сладкоежек ждёт дофаминовый рай! Вы попробуете какао из разных стран и узнаете, как бобы превращаются в шоколад. Хозяин заведения называет своё дело «страстью, которой он делится».

13:15 — галерея авторской керамики

Необычные формы, редкие глазури и фактуры — от минимализма до этно. Уйти отсюда без покупки почти невозможно.

14:30 — древние ворота Та Пхэ

Пройдём вдоль старого рва, заглянем на рынок и выйдем к воротам, рядом с которым делают фото все, кто был в Чиангмае.

15:00 — завершение экскурсии

Мы поможем с такси и подскажем, куда заглянуть вечером: бары, вечерние рынки или атмосферные рестораны.

Организационные детали

  • Часть пути проходим пешком, а на небольшие расстояния перемещаемся на тук-туке
  • В стоимость входит транспорт по маршруту и дегустации
  • Отдельно оплачивается обед — по желанию (мы подскажем лучшие варианты)
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 572 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным. Мои экскурсии охватывают Таиланд
читать дальше

от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников. Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.

