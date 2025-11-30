Чиангмай основан в 1296 году и до сих пор хранит следы королевства Ланна. Наша прогулка соединит 13 и 21 век, чтобы раскрыть не только набор достопримечательностей, но и живой город. Вы посетите древние храмы и узнаете, какие реликвии там хранятся. Заглянете в секретную кофейню и попробуете авторский шоколад. Выясните, чем живёт и как меняется современный Чиангмай.

от $380 за человека

Описание экскурсии

09:00 — памятник Трём Королям

На этой площади три друга-правителя задумали построить Чиангмай — город, который стал сердцем Северного Таиланда.

09:30 — храм Ват Чианг Ман

Мы заглянем в древнейший храм Чиангмая, где перенесёмся в атмосферу 13 века. Вы увидите священные статуи Будды и стелу с датой основания города.

10:15 — храм Ват Умонг Махатера Чан

Здесь царит спокойствие. Вы прогуляетесь вдоль пруда в тени вековых деревьев, а мы расскажем историю монаха, которому доверяли короли.

11:00 — секретная кофейня-мастерская

Она работает всего несколько часов в день, так что попасть сюда — удача. Кофе заваривает сам владелец — художник и скульптор.

11:45 — культурное пространство 21 века

В современном культурном пространстве Kalm Village переплетаются традиции и дизайн. Вы увидите Музей текстиля, лавки с сувенирами, кафе и видовые площадки на крыше.

12:30 — шоколадное кафе

Сладкоежек ждёт дофаминовый рай! Вы попробуете какао из разных стран и узнаете, как бобы превращаются в шоколад. Хозяин заведения называет своё дело «страстью, которой он делится».

13:15 — галерея авторской керамики

Необычные формы, редкие глазури и фактуры — от минимализма до этно. Уйти отсюда без покупки почти невозможно.

14:30 — древние ворота Та Пхэ

Пройдём вдоль старого рва, заглянем на рынок и выйдем к воротам, рядом с которым делают фото все, кто был в Чиангмае.

15:00 — завершение экскурсии

Мы поможем с такси и подскажем, куда заглянуть вечером: бары, вечерние рынки или атмосферные рестораны.

Организационные детали