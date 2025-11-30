Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
Чиангмай основан в 1296 году и до сих пор хранит следы королевства Ланна.
Наша прогулка соединит 13 и 21 век, чтобы раскрыть не только набор достопримечательностей, но и живой город. Вы посетите древние храмы и узнаете, какие реликвии там хранятся. Заглянете в секретную кофейню и попробуете авторский шоколад. Выясните, чем живёт и как меняется современный Чиангмай.
Описание экскурсии
09:00 — памятник Трём Королям
На этой площади три друга-правителя задумали построить Чиангмай — город, который стал сердцем Северного Таиланда.
09:30 — храм Ват Чианг Ман
Мы заглянем в древнейший храм Чиангмая, где перенесёмся в атмосферу 13 века. Вы увидите священные статуи Будды и стелу с датой основания города.
10:15 — храм Ват Умонг Махатера Чан
Здесь царит спокойствие. Вы прогуляетесь вдоль пруда в тени вековых деревьев, а мы расскажем историю монаха, которому доверяли короли.
11:00 — секретная кофейня-мастерская
Она работает всего несколько часов в день, так что попасть сюда — удача. Кофе заваривает сам владелец — художник и скульптор.
11:45 — культурное пространство 21 века
В современном культурном пространстве Kalm Village переплетаются традиции и дизайн. Вы увидите Музей текстиля, лавки с сувенирами, кафе и видовые площадки на крыше.
12:30 — шоколадное кафе
Сладкоежек ждёт дофаминовый рай! Вы попробуете какао из разных стран и узнаете, как бобы превращаются в шоколад. Хозяин заведения называет своё дело «страстью, которой он делится».
13:15 — галерея авторской керамики
Необычные формы, редкие глазури и фактуры — от минимализма до этно. Уйти отсюда без покупки почти невозможно.
14:30 — древние ворота Та Пхэ
Пройдём вдоль старого рва, заглянем на рынок и выйдем к воротам, рядом с которым делают фото все, кто был в Чиангмае.
15:00 — завершение экскурсии
Мы поможем с такси и подскажем, куда заглянуть вечером: бары, вечерние рынки или атмосферные рестораны.
Организационные детали
Часть пути проходим пешком, а на небольшие расстояния перемещаемся на тук-туке
В стоимость входит транспорт по маршруту и дегустации
Отдельно оплачивается обед — по желанию (мы подскажем лучшие варианты)
Экскурсия для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Провели экскурсии для 572 туристов
Я — основатель агентства туристического консьерж-сервиса и автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Открываю страну так, как её показывают только избранным.
Мои экскурсии охватывают Таиланд
от Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
Со мной вы увидите Таиланд глазами человека, для которого он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.