Индивидуальная
до 4 чел.
Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая)
Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
6 дек в 08:30
7 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По улицам Чиангмая: история и вкусы
Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
от $380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
от $515 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды
Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда (всё включено)
6 дек в 08:30
7 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
