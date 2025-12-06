Мои заказы

Экскурсии проходящие только летом в Чианге-Мае

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Чианге-Мае, цены от $380. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
6 дек в 08:30
7 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.
По улицам Чиангмая: история и вкусы
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Услышать легенды, посетить древние храмы, заглянуть в крафтовые кафе и увидеть город глазами экспата
6 дек в 08:00
7 дек в 08:00
от $380 за всё до 6 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
6 дек в 09:00
7 дек в 09:00
от $515 за всё до 4 чел.
Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда (всё включено)
6 дек в 08:30
7 дек в 08:30
от $515 за всё до 4 чел.

