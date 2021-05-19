Полезная информация о Чианграе
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Местное время в Чианграе
04:5528
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Чианграй
|По-английски
|Chiang Rai
|Столица региона
|Чианграй является столицей региона
|Население города
|78 756 чел.
|Аэропорт
|Чианграй CEI
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|401 м. от уровня моря
Где находится Чианграй на карте
Чианграй