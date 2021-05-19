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Полезная информация о Чианграе

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Местное время в Чианграе
04:5528
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаЧианграй
По-английскиChiang Rai
Столица регионаЧианграй является столицей региона
Население города78 756 чел.
АэропортЧианграй CEI
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота401 м. от уровня моря

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