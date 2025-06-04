Это не просто экскурсия. Это путешествие вглубь Таиланда, его природы и, может быть, даже вглубь себя.
Вы проедете через горы, утёсы и долины, побываете у двух природных чудес, прикоснётесь к легенде,
Описание экскурсии
Чудо-дороги Из отеля выдвигаемся в сторону национального парка Као Сок. Дорога ведёт сквозь живописные ущелья, скалы и отвесные утёсы. За окнами сменяются пейзажи: густые джунгли, шпили известняковых гор, влажные луга, где пасутся буйволы. Проедем мимо садов и ферм, вы увидите папайи, джекфруты, пальмовые рощи и деревья гевеи. В этих местах люди живут в ритме земли — собирают каучук, ухаживают за посадками, дышат лесом. Камень-сердце Первое чудо на нашем пути — Хин Пад. Огромный валун будто завис в воздухе, стоя на крохотной опоре. Как он оказался здесь? Почему не падает? Природа словно играет с законами физики. Это место силы. Тайцы верят: если прикоснуться к камню с открытым сердцем — можно отпустить боль, попросить о главном и оставить всё тяжёлое позади. С вершины открывается вид, от которого захватывает дух — долина внизу, небо над головой, ветер и свобода. Волшебство тайской кухни Следующая остановка — ресторан с видом, который можно назвать медитативным. Горячий том-кха здесь подают, как нигде — с лёгким дымком кокоса и тонкой нотой лайма. Знакомые блюда раскрываются иначе: вкус неспелой папайи, терпкость зелёного карри, мягкость риса, сваренного с вниманием. Здесь хорошо просто быть: смотреть вдаль, чувствовать вкус, ничего не говорить. Озеро Чео Лан — вода среди гор Затем нас ждет длиннохвостая, деревянная лодка, она проведет нас между скалами. Вам откроются изумрудная гладь, тишина и величественные каменные столбы, вырастающие прямо из воды. Это не просто озеро — это царство отражений, теней и древнего дыхания. Мы пройдем мимо скал Трёх братьев и услышим легенду о верности, жертве и памяти. Эти камни — стражи времени. Лагуна Гуйлинь Ной В этой уединённой бухте вода мягкая, прохладная, обволакивающая. Здесь хочется закрыть глаза и просто плыть. Ни спешки, ни звуков — только ощущение, что всё сложное осталось где-то далеко. На обратном пути будто возвращаешься другим человеком, тебе спокойнее, легче, свободнее. Важная информация:
При желании забронировать экскурсию для 5 и более человек, просьба заранее согласовать это с организатором.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дорога сквозь живописные ущелья, скалы и отвесные утёсы
- Камень-сердце Хин Пад
- Озеро Чео Лан
- Лагуна Гуйлинь Ной
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (на седане для 4 человек)
- Аренда лодки
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Билеты в национальный парк (300 бат/чел.)
- Муниципальный сбор (40 бат/чел.)
- Обед в ресторане.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, начало с 7:00 до 10:00, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
SVETLANA
4 июн 2025
Впечатляющие виды! Море красивых фотографий. Очень понравилась экскурсия несмотря на небольшой дождь.
