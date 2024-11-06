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и не было бы слышно, либо вы уже на острове и ныряете и смотрите рыбок или отдыхаете на прекрасном пляже. А вот организация супер. Полотенца, маски с собой брать не нужно - выдадут. А вот коралловые тапочки - рекомендую