скидка
10%
10 часов
Водная прогулка
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Оценить великолепие тайской природы и поплавать со скатами и рыбками-клоунами
Начало: Возле вашего отеля
«На морской прогулке вы полюбуетесь красотой природного заповедника и разнообразием красок подводного мира»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
135$122 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
Получить объёмное представление об истории, культуре, жизни и природе острова
«Кроме того, вы познакомитесь с местной природой:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами
Начало: У вашего места проживания
«Любителям приключений, желающим сойти с туристических дорог и погрузиться в мир первозданной природы»
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$288 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман6 ноября 2024Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в ноябре 2024
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