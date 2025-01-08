Тур из Као Лака включает в себя всё необходимое для комфортного отдыха: трансфер, питание, сопровождение гида и аренду оборудования для снорклинга. Белоснежные пляжи и изумрудная вода создают идеальные условия для отдыха и фотографий.
Программа тура продумана до мелочей, чтобы каждый момент путешествия был наполнен яркими впечатлениями
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные морские виды
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🏝️ Белоснежные пляжи
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🚤 Комфортный трансфер
- 🍽️ Питание включено
Что можно увидеть
- Симиланские острова
- Скала Парус
Описание водной прогулки
В путешествие к одному из самых красивых архипелагов Индийского океана вы отправитесь на скоростном катамаране с опытной командой. Вас удивят монументальные гранитные скалы и огромные валуны, белоснежный песок, густой тропический лес и чистейшая вода. А под водой вас ждёт множество удивительных и приятных встреч — там живут скаты, черепахи, китовые акулы, дельфины и множество других жителей морского царства.
Программа с таймингом
07:00–08:00 — выезд из отелей Каолака
08:00–08:15 — прибытие на пирс Тапламу, регистрация, завтрак, встреча с гидом, инструктаж
08:30–09:00 — посадка и отправление на Симиланы
10:45 — прибытие на остров № 5 Паю, снорклинг
11:40 — прибытие на остров № 4 Мианг, пляжный отдых, обед
13:00 — прибытие на остров № 9 Ба-Нгу, снорклинг возле кораллового рифа
14:15 — прибытие на остров № 8 Симилан, посещение скалы Парус, пляжный отдых
15:30 — отправление на пирс Тапламу
17:00 — прибытие на пирс, ужин, душ
17:30 — отправление в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: групповой трансфер на микроавтобусе, завтрак, обед и ужин в формате шведского стола, вода и безалкогольные напитки, билеты в национальный парк, страховка, сопровождение русскоязычного и англоязычного гида, аренда оборудования для снорклинга (маски, трубки, ласты)
- Путешествие не рекомендовано беременным женщинам
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$116
|Детский
|$104
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Поездка оказалась просто замечательной! Всё было организовано на высшем уровне. Мы приезжали на