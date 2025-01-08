Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)

Путешествие на Симиланские острова подарит вам незабываемые впечатления: от снорклинга до отдыха на белоснежных пляжах и знакомства с морскими обитателями
Симиланские острова - это уникальная возможность увидеть китов, рифовых акул и дельфинов в их естественной среде.

Тур из Као Лака включает в себя всё необходимое для комфортного отдыха: трансфер, питание, сопровождение гида и аренду оборудования для снорклинга. Белоснежные пляжи и изумрудная вода создают идеальные условия для отдыха и фотографий.

Программа тура продумана до мелочей, чтобы каждый момент путешествия был наполнен яркими впечатлениями
4.67
3 отзыва

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные морские виды
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🏝️ Белоснежные пляжи
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🚤 Комфортный трансфер
  • 🍽️ Питание включено
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Симиланские острова
  • Скала Парус

Описание водной прогулки

В путешествие к одному из самых красивых архипелагов Индийского океана вы отправитесь на скоростном катамаране с опытной командой. Вас удивят монументальные гранитные скалы и огромные валуны, белоснежный песок, густой тропический лес и чистейшая вода. А под водой вас ждёт множество удивительных и приятных встреч — там живут скаты, черепахи, китовые акулы, дельфины и множество других жителей морского царства.

Программа с таймингом

07:00–08:00 — выезд из отелей Каолака
08:00–08:15 — прибытие на пирс Тапламу, регистрация, завтрак, встреча с гидом, инструктаж
08:30–09:00 — посадка и отправление на Симиланы
10:45 — прибытие на остров № 5 Паю, снорклинг
11:40 — прибытие на остров № 4 Мианг, пляжный отдых, обед
13:00 — прибытие на остров № 9 Ба-Нгу, снорклинг возле кораллового рифа
14:15 — прибытие на остров № 8 Симилан, посещение скалы Парус, пляжный отдых
15:30 — отправление на пирс Тапламу
17:00 — прибытие на пирс, ужин, душ
17:30 — отправление в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: групповой трансфер на микроавтобусе, завтрак, обед и ужин в формате шведского стола, вода и безалкогольные напитки, билеты в национальный парк, страховка, сопровождение русскоязычного и англоязычного гида, аренда оборудования для снорклинга (маски, трубки, ласты)
  • Путешествие не рекомендовано беременным женщинам
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$116
Детский$104
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
8 янв 2025
Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно проведённое время.
Поездка оказалась просто замечательной! Всё было организовано на высшем уровне. Мы приезжали на
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локации рано, когда ещё не было большого количества туристов, что позволяло насладиться красотой мест без суеты и толкотни.
Гиды, сопровождавшие нас, были очень приветливыми и дружелюбными. Они доступно и интересно объясняли информацию о каждой локации, отвечали на все наши вопросы и давали ценные советы. Благодаря им, поездка стала ещё более познавательной и увлекательной.
Особенно порадовало то, что нам давали много свободного времени для самостоятельного отдыха. Мы могли гулять по окрестностям, фотографироваться, наслаждаться природой и просто отдыхать. Это было замечательно!
В целом, поездка оставила самые положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет провести незабываемый отпуск!

P.s: 1. Нам повезло поплавать с черепахой, вернее к нам приплыло сразу две черепахи во время снорклинга, мы имели уникальную возможность увидеть черепах в их естественной среде обитания. И рядом поплавать буквально меньше, чем в полу метре. Это было незабываемое зрелище!
2. Так же по дороге на острова на мы заметили дельфинов, капитан судна немедленно принял решение остановиться, чтобы мы могли насладиться этим удивительным моментом.
Он заглушил мотор, и судно плавно остановилось. Мы все собрались у борта, чтобы лучше рассмотреть дельфинов. Они подплывали совсем близко, выпрыгивали из воды и резвились на поверхности. Это было невероятно красиво и захватывающе!

Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасноВчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно
Д
21 ноя 2024
После экскурсии, гид в добровольно-принудительной форме сказал что нужно всем скинуться по 100-120 бат на чаевые. С учётом того, что гид ничего не рассказывал, лично мне это очень не понравилось!
Р
6 ноя 2024
Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего и не было бы слышно, либо вы уже на острове и ныряете и смотрите рыбок или отдыхаете на прекрасном пляже. А вот организация супер. Полотенца, маски с собой брать не нужно - выдадут. А вот коралловые тапочки - рекомендую
Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы

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