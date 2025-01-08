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локации рано, когда ещё не было большого количества туристов, что позволяло насладиться красотой мест без суеты и толкотни.

Гиды, сопровождавшие нас, были очень приветливыми и дружелюбными. Они доступно и интересно объясняли информацию о каждой локации, отвечали на все наши вопросы и давали ценные советы. Благодаря им, поездка стала ещё более познавательной и увлекательной.

Особенно порадовало то, что нам давали много свободного времени для самостоятельного отдыха. Мы могли гулять по окрестностям, фотографироваться, наслаждаться природой и просто отдыхать. Это было замечательно!

В целом, поездка оставила самые положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет провести незабываемый отпуск!



P.s: 1. Нам повезло поплавать с черепахой, вернее к нам приплыло сразу две черепахи во время снорклинга, мы имели уникальную возможность увидеть черепах в их естественной среде обитания. И рядом поплавать буквально меньше, чем в полу метре. Это было незабываемое зрелище!

2. Так же по дороге на острова на мы заметили дельфинов, капитан судна немедленно принял решение остановиться, чтобы мы могли насладиться этим удивительным моментом.

Он заглушил мотор, и судно плавно остановилось. Мы все собрались у борта, чтобы лучше рассмотреть дельфинов. Они подплывали совсем близко, выпрыгивали из воды и резвились на поверхности. Это было невероятно красиво и захватывающе!