Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Као Лаке, цены от $288. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности 8 часов Водная прогулка Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам Начало: У вашего отеля $ 375 за всё до 6 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 5 чел. Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом Получить объёмное представление об истории, культуре, жизни и природе острова $ 380 за всё до 5 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 5 чел. Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака) Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами Начало: У вашего места проживания $ 288 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Као Лака

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака) В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в ноябре 2024 Сейчас в Као Лаке в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 288 до 380.

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Као Лаке? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024