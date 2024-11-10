8 часов
Водная прогулка
Популярные и нетуристические места залива Пханг Нга
Забраться в дикую пещеру, побывать на острове Джеймса Бонда и заглянуть в гости к морским цыганам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$375 за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пхукет изнутри: авторская экскурсия с журналистом
Получить объёмное представление об истории, культуре, жизни и природе острова
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$380 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Подземный мир провинции Пханг Нга (из Као Лака)
Осмотреть пещеры пешком и на плотах, посетить национальный парк с водопадом и слонами
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$288 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Индивидуальные»
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