Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан.

Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом.

Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор ⛰️, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан.

Особое внимание уделяют 3 м скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал.

Национальный парк 🌳 Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя.

День первый

-8:00 - трансфер из отеля

Прибытие в Као Сок, сафари на слонах 1 час 30 мин

Посещение водопада, купание в водопаде

Остановка на смотровой площадке

Посещение пещеры обезьян

Обед в местном ресторане

Каноэ по реке

Зип лайн 200м

Заселение в бунгало

Сауна с травами 30 мин

Ужин в местном ресторане

Ночное сафари на каноэ 45 мин

День второй