  1. Таиланд
  2. Экскурсии

Двухдневный тур в национальный парк Као Сок

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
Два дня в национальном парке 🌳 Као Сок.

В первый день вы исследуете парк во время сплавов на каноэ между зарослей реликтовых джунглей и баобабов, на сафари на слонах в сопровождении погонщика, а также проезжая 200 метров на зип-лайне.

Вы переночуете в бунгало на территории Као Сок, отдохнете в сауне с травами, по желанию сплавитесь на каноэ ночью.

На следующий день вы посмотрите озеро Чео Лан и бухту Гуллин с тремя скалами-«братьями», выступающими из воды.
Задать вопрос
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок

Что вы увидите

  • Национальный парк Као Сок
  • Пресноводное озеро Чео Лан
  • скала Гуллин
  • коралловая пещера
  • пещера обезьян
Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан.
Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом.
Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор ⛰️, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан.
Особое внимание уделяют 3 м скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал.
Национальный парк 🌳 Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя.
День первый
-8:00 - трансфер из отеля
  • Прибытие в Као Сок, сафари на слонах 1 час 30 мин
  • Посещение водопада, купание в водопаде
  • Остановка на смотровой площадке
  • Посещение пещеры обезьян
  • Обед в местном ресторане
  • Каноэ по реке
  • Зип лайн 200м
  • Заселение в бунгало
  • Сауна с травами 30 мин
  • Ужин в местном ресторане
  • Ночное сафари на каноэ 45 мин
День второй
  • 7:30 – завтрак в отеле
  • Посещение национального парка (экзотические флора и фауна)
  • Обед в местном ресторане
  • Выезд в Краби
Что входит
  • трансфер из / до отеля
  • путешествие на лонгтейле по озеру
  • проживание в бунгало
  • страховка
  • англоговорящий гид
  • питьевая вода, обед, ужин, свежие фрукты, завтрак в отеле
Что не входит
  • вход в национальный парк Као Сок (300 бат взрослый 150 бат детский)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в провинции Краби
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Krabi S.
Krabi S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Krabi S. проводит ещё 6 экскурсий

«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
$53
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
1 отзыв
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
$55
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
$40
7 часов
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Остров Хонг и снорклинг
$46
6 часов
Остров Хонг и снорклинг
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
$65
4 часа
Вечерний круиз с ужином на корабле, плывущему по Андаманскому морю
Шоппинг тур в Краби
$100
4 часа
Шоппинг тур в Краби

Еще несколько необычных экскурсий в Краби

Яркие острова Пхи-Пхи
$53
8 часов
Яркие острова Пхи-Пхи
3 отзыва
Поездка на райские острова: невероятные пейзажи, снорклинг, тайская кухня и история Краби
4 острова на скоростной лодке с Краби
$38
8 часов
4 острова на скоростной лодке с Краби
2 отзыва
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
$51
5 часов
Прогулка на слонах к водопаду Хуай То
1 отзыв
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Природные чудеса Краби за один день
$25
7 часов
Природные чудеса Краби за один день
1 отзыв
Побывать в красивейших уголках провинции, путешествуя на традиционной тайской лодке
Четыре острова Краби
$38
7 часов
Четыре острова Краби
1 отзыв
Снорклинг, райские пляжи и пещера Панак на морской прогулке
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
$54
8 часов
Путешествие к Изумрудному озеру и Храму Тигра
1 отзыв
Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби