Шестьдесят пять кв. км парка Као Сок занимает самое большое в Таиланде озеро Чео Лан.
Озеро Чео Лан (Cheow Lan Lake) лежит в окружении кольца известняковых скал. Площадь озера 65 кв км, а самая глубокая точка — 150 м. Озеро это — искусственного происхождения, и появилось на свет в начале 80-х гг. в результате строительства дамбы. При этом на дне озера остались две тайские деревни со всеми постройками, школой и храмом.
Сейчас озеро Чео Лан — основной источник пресной воды для всего региона. Оно примечательно тем, что располагается в разломе карстовых гор ⛰️, которые выступают со дна озера до высот более 1000 метров. Вертикальные скалы покрыты сталактитами причудливой формы, повсюду располагаются множество пещер и гротов. На нашей планете осталось всего несколько мест, сравнимых с озером Чео Лан.
Особое внимание уделяют 3 м скалам в бухте Guilin: есть легенда, что это были «три брата», которые соревновались за сердце красавицы — принцессы. Этот пейзаж является визитной карточкой озера Чео Лан и каждый турист, побывавший здесь считает своим долгом, сделать фото на фоне этих чудесных скал.
Национальный парк 🌳 Као Сок и озеро Чео Лан — это одно из наиболее интересных и прекрасных мест на юге Таиланда, и пропустить такое зрелище нельзя.
День первый
-8:00 - трансфер из отеля
- Прибытие в Као Сок, сафари на слонах 1 час 30 мин
- Посещение водопада, купание в водопаде
- Остановка на смотровой площадке
- Посещение пещеры обезьян
- Обед в местном ресторане
- Каноэ по реке
- Зип лайн 200м
- Заселение в бунгало
- Сауна с травами 30 мин
- Ужин в местном ресторане
- Ночное сафари на каноэ 45 мин
День второй
- 7:30 – завтрак в отеле
- Посещение национального парка (экзотические флора и фауна)
- Обед в местном ресторане
- Выезд в Краби