Национальный парк 🌳 Као Сок – один из интереснейших заповедников Таиланда, занимает 750 кв км и знаменит огромными массивами древних дождевых джунглей, нагромождениями известняковых скал и причудливыми карстовыми пещерами. Национальный парк населен разнообразными представителями дикой флоры и фауны и считается более древним и богатым по видам животного и растительного мира, чем Амазонские тропические леса. На территории парка обитают древесные крабы, птицы-носороги и гиббоны, именно в Као Соке прячется знаменитый цветок Раффлезия, достигающий более одного метра в диаметре.

Центр заповедника – пресноводное озеро Чео Лан (160 кв км), его называют «тайский Байкал». Озеро расположено в чашке из карстовых гор ⛰️, в нем водится около 50 видов рыб. Чео Лан – отличное место для того, чтобы «отключить» голову и отдохнуть от суеты.

Программа:

08:00 Трансфер из отеля

10:00 Прибытие в национальный парк Као Сок.

10:20 Путешествие по озеру Чео Лан на длиннохвостой лодке

12:20 Посещение коралловой пещеры; сплав на бамбуковых плотах

13:00 Обед в тайском ресторане

14:00 Свободное время

14:30 Трансфер в отель

16:30 Прибытие в отель

Минимальное количество гостей - 4