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Экскурсия в национальный парк Као Сок

Krabi S.
Krabi S. – Гид из Краби
На экскурсии 🧭 в национальный парк 🌳 Као Сок вы увидите различных представителей фауны и флоры.

Богатство растительного и животного миров не уступает Амазонским тропическим лесам.

Вы проплывете по озеру Чео Лан, которое называют «тайским Байкалом», а также посетите коралловую пещеру, скалу «Три брата» и дамбу Ратчаптрапа.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • $229 за человека

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Экскурсия в национальный парк Као Сок
Экскурсия в национальный парк Као Сок

Что вы увидите

  • Национальный парк Као Сок
  • Пресноводное озеро Чео Лан
  • Визитка карточка озера - скала "Три Брата"
  • Коралловая пещера
  • Дамба Ратчаптрапа
Национальный парк 🌳 Као Сок – один из интереснейших заповедников Таиланда, занимает 750 кв км и знаменит огромными массивами древних дождевых джунглей, нагромождениями известняковых скал и причудливыми карстовыми пещерами. Национальный парк населен разнообразными представителями дикой флоры и фауны и считается более древним и богатым по видам животного и растительного мира, чем Амазонские тропические леса. На территории парка обитают древесные крабы, птицы-носороги и гиббоны, именно в Као Соке прячется знаменитый цветок Раффлезия, достигающий более одного метра в диаметре.
Центр заповедника – пресноводное озеро Чео Лан (160 кв км), его называют «тайский Байкал». Озеро расположено в чашке из карстовых гор ⛰️, в нем водится около 50 видов рыб. Чео Лан – отличное место для того, чтобы «отключить» голову и отдохнуть от суеты.

Программа:

    08:00 Трансфер из отеля
    10:00 Прибытие в национальный парк Као Сок.
    10:20 Путешествие по озеру Чео Лан на длиннохвостой лодке
    12:20 Посещение коралловой пещеры; сплав на бамбуковых плотах
    13:00 Обед в тайском ресторане
    14:00 Свободное время
    14:30 Трансфер в отель
    16:30 Прибытие в отель
    Минимальное количество гостей - 4
    Что входит
    • Трансфер из / до отедя
    • Входные билеты в национальный парк
    • Страховка
    • Англоговорящий гид
    • Питьевая вода свежие фрукты кофе обед
    Что не входит
    • Личные расходы
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    🚩 Укажите название Вашего отеля в комментарии
    Место завершения
    🏁 Ваш отель в провинции Краби
    Экскурсия в национальный парк Као Сок
    Экскурсия в национальный парк Као Сок
    Экскурсия в национальный парк Као Сок
    Экскурсия в национальный парк Као Сок

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Krabi S.
    Krabi S.
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