Алексей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Природные диковинки Краби

На аутентичной тайской лодке вы отправитесь на поимки самых интересных ракурсов Краби. Первой остановкой на нашем пути станет легендарная пещера Принцессы — вы заглянете под каменные своды, где, по легенде, покоится душа принцессы, почитаемой местными жителями. Затем отправимся на Куриный остров — его вы сразу приметите благодаря интересной известняковой скале, напоминающей по форме курицу. Здесь вы не только насладитесь природными видами, но и сможете заняться подводным плаванием среди экзотических рыбок. А после обеда на пляже вы окажетесь на малоизвестном, но невероятно живописном острове Туб, где во время отлива вы сможете прогуляться по песчаной косе, соединяющей два острова.

Райские пейзажи острова Пода

Завершающим штрихом нашего путешествия станет потрясающий остров Пода — его белоснежный пляж с бархатистым песком вы запомните надолго! А после солнечных ванн и купания в теплом море вы вооружитесь маской и трубкой, чтобы исследовать красочные кораллы и рифовых рыб у берегов Пода.

Подробная программа

08:00 — 08:30 — трансфер из отеля;

09:00 — отправление от причала на лодке;

09:30 — 13.30 — остановки у достопримечательностей Краби:

— пещера Пра Нанг, свободное время для плавания и прогулок;

— экзотический остров Туб, снорклинг, прогулка вдоль песчаной косы;

— Куриный остров;

— остров Пода, обед на пляже, свободное время;

15:00 — возврат к причалу, трансфер в отель.