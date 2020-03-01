Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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Побывать в красивейших уголках провинции, путешествуя на традиционной тайской лодке

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
В этом маршруте собраны самые яркие визитные карточки Краби, без которых знакомство с тайской провинцией будет неполным.

За один день вы посетите мистическую пещеру Принцессы, поплаваете среди экзотических рыбок на Курином острове, пройдете по песчаной косе острова Туб и понежитесь на райском пляже острова Пода.

А путешествие на традиционной тайской лодке сделает наше погружение в культуру Краби колоритным и увлекательным!
$25 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча с ресепции Вашего отеля
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Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день

Что вас ожидает

Природные диковинки Краби
На аутентичной тайской лодке вы отправитесь на поимки самых интересных ракурсов Краби. Первой остановкой на нашем пути станет легендарная пещера Принцессы — вы заглянете под каменные своды, где, по легенде, покоится душа принцессы, почитаемой местными жителями. Затем отправимся на Куриный остров — его вы сразу приметите благодаря интересной известняковой скале, напоминающей по форме курицу. Здесь вы не только насладитесь природными видами, но и сможете заняться подводным плаванием среди экзотических рыбок. А после обеда на пляже вы окажетесь на малоизвестном, но невероятно живописном острове Туб, где во время отлива вы сможете прогуляться по песчаной косе, соединяющей два острова.

Райские пейзажи острова Пода
Завершающим штрихом нашего путешествия станет потрясающий остров Пода — его белоснежный пляж с бархатистым песком вы запомните надолго! А после солнечных ванн и купания в теплом море вы вооружитесь маской и трубкой, чтобы исследовать красочные кораллы и рифовых рыб у берегов Пода.

Подробная программа

08:00 — 08:30 — трансфер из отеля;
09:00 — отправление от причала на лодке;
09:30 — 13.30 — остановки у достопримечательностей Краби:
— пещера Пра Нанг, свободное время для плавания и прогулок;
— экзотический остров Туб, снорклинг, прогулка вдоль песчаной косы;
— Куриный остров;
— остров Пода, обед на пляже, свободное время;
15:00 — возврат к причалу, трансфер в отель.

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • Поездка проводится на традиционной тайской деревянной лодке.
  • В стоимость включены: обед, страхование, снаряжение для снорклинга (трубки, маски), трансфер на минивэне с кондиционером туда и обратно.
  • Национальные сборы оплачиваются отдельно: 400 бат взрослый / 200 бат детский (до 9 лет до 90 см).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится на английском языке.
  • Программа экскурсии является примерной может быть изменена из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств.
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день
Природные чудеса Краби за один день

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура с ресепции Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Меня зовут Алекс. Уже более 8 лет я живу и работаю в Таиланде. Вместе с командой гидов мы с радостью организовываем качественные интересные экскурсии по низкой цене с русским гидом и страховкой на Пхукете, Самуи, в Као Лаке, Краби и Паттайе! До встречи в «стране улыбок»!
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Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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