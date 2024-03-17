Групповые экскурсии Краби

Найдено 9 экскурсий в категории «Групповые» на Краби, цены от 1 000 ฿. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Групповая
7 часов
1 отзыв
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 400฿ за человека
Остров Хонг и снорклинг
Групповая
6 часов
1 отзыв
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 000฿ за человека
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Групповая
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 800฿ за человека
Однодневный тур на Симиланские острова
Мини-группа
8 часов
Однодневный тур на Симиланские острова
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 16:00
10 июня в 05:30
6 000฿ за человека
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
🚌 На автобусе
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
4 часа
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 000฿ за человека
Каякинг по затопленному лесу
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 092.72฿ за человека
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Групповая
8 часов
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
3 200฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 марта 2024
    Остров Хонг и снорклинг
    Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
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    не захотели. Задержались на острове дольше, чем планировали. В лагуне с манграми и зеленой водой не были. Нас завозили в какую-то лагуну, но пляжа там не было, проплыли по ней на лодке и все. На следующем острове останавливались всего на 20 минут. Были ожидания большего. Англо-язычная группа и гид не смутили, хватило словарного запаса))) Обед повеселил -большая порция сухого риса, сверху поджаренное яйцо и капелька курицы. В конце концов, на жаре есть не хотелось и не в еде счастье. В 15-40 уже были в отеле.

  • Д
    Денис
    12 декабря 2023
    «Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
    Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
  • О
    Ольга
    26 февраля 2023
    Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
    Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
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    простая, но вкусная и порция большая. Рис, мясо со специями, обжаренная курица + мафин. Бутылки виды давали и в пути и на обед. Затем поехали на Таб и Рейли. Также везде остановка на 40-50 мин. На Рейли посетили пещеру с деревянными фалосами. На всех островах видели разных рыб и мальков и взрослых. Видела рыбу сине-голубого цвета 30см с длинным носом и большого варана!

  • Л
    Линда
    22 февраля 2023
    Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
    Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Групповые»

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  3. Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
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  1. Пхи-Пхи
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Краби в июне 2024
Сейчас на Краби в категории "Групповые" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.13 из 5
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