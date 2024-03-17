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Групповая
7 часов
Локальные острова Краби: Пода, Чикен, Таб и Рейли
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 400฿ за человека
Групповая
6 часов
Остров Хонг и снорклинг
Начало: Укажите название Вашего отеля в комментарии
Расписание: Каждый день, с 08:30
Завтра в 19:00
10 июня в 08:30
1 500฿ за человека
Мини-группа
5 часов
Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
2 000฿ за человека
Мини-группа
8 часов
«Жемчужины» Краби: горячие источники, изумрудное озеро и Храм Тигра
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 900฿ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия на райские острова Пхи Пхи
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день в 8:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 800฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Однодневный тур на Симиланские острова
Начало: Укажите название отеля в комментарии к заказу
Расписание: Каждый день, с 05:30
Завтра в 16:00
10 июня в 05:30
6 000฿ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 000฿ за человека
Мини-группа
3 часа
Каякинг по затопленному лесу
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Каждый день, в 08:30 и в 10:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 092.72฿ за человека
Групповая
8 часов
Затерянные острова Ко Ха и Ко Рок
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: Ежедневно, в 06:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
3 200฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 марта 2024Добрый день! Все несколько сумбурно, долго собирались,регистрировались. Сначала был остров Хонг, но варанов не видели, или они на нас смотреть
- ДДенис12 декабря 2023Экскурсия очень понравилась! Гид была молодец. Интересные места. Особо впечатлило голубое озеро, нереально красивого цвета!!! Трансфер прошёл комфортно. Спасибо за прекрасно проведённое время.
- ООльга26 февраля 2023Все хорошо! В быстром темпе посетили два острова, на каждом задерживались по по плавать на 40-60 мин. Затем обед. Еда
- ЛЛинда22 февраля 2023Лучшая экскурсия которая возможна га Краби. Ни один пляж не сравнится с этими скалами и первобытной красотой. На каяках каталась в первый раз,но гид доходчиво все обьяснил и могла лицезреть все красоты данной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Групповые»
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