Обзорные экскурсии в Краби

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Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны

Илья и Кристина
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Илья и Кристина – ваш гид
Краби — это место, где слились воедино все картинки из фильмов, снятых в Таиланде.

В двухдневном путешествии вы исколесите всю провинцию вдоль и поперек.

Проедете по извилистым живописным дорогам; покоритесь видами в стиле Аватара с волшебными долинами и скалами, поросшими зеленью.

Посетите самобытные храмы и секретные площадки.

Прокатитесь на лодочке по гротам и пещерам, изведаете джунгли и встретите сумасшедшие рассветы и закат.

А под звуки регги погрузитесь в атмосферу пляжа Рэйли — одного из 10 самых красивых пляжей мира.
$713 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета

Программа

День первый

Магия рассвета на секретной смотровой площадке
Рано утром, в 4:00, мы заберем вас из отеля на Пхукете, и через час вы уже будете на наслаждаться видами залива Пханг-нга с секретной панорамной площадки, идеальной для утренней практики йоги, медитации и восторга, который трудно описать словами. Пейзажи возвышающихся из воды скал, виноградников и моря на рассвете станут превосходным началом дня!

Атмосферные храмы Краби
Вы посетите пещерный храм с обезьянами Wat Suwan Khuha и храм черного монаха. Прогуляетесь на лодке по пещерам и заберетесь на заброшенную смотровую. Затем будет привал на обочине — небольшой перекус с видом на фантастические горные пейзажи. А после вы побываете в нетуристическом Пещерном Храме Wat Khiriwong и Храме Тигра Wat Tham Sua, где познакомитесь с бытом монахов, живущих в скалах. И, кроме того, подниметесь на смотровую с тысячей ступеней с еще одним захватывающим видом.

Пляж Рейли, фантастический закат и мир самобытных баров
На лодке вы доберетесь до знаменитого пляжа Рейли из топ-10 красивейших пляжей мира. Здесь вы прогуляетесь по окрестностям и джунглям. После обеда, когда туристический поток схлынет, вы останетесь в тишине и спокойствии этого места и встретите потрясающе красивый закат. А далее погрузитесь в уютный мир самобытных баров и кафе с вкусными и оригинальными блюдами — фалафелем, шейками из авокадо и веганскими вкусняшками — под звуки регги и приятного лаунджа. Ночное звездное небо и окружающие скалы позволят вам ощутить себя защищенными и обособленными от всего мира.  

День второй

Фотосессия и отдых на пляже
Вы переночуете в одном из многочисленных отелей Рейли и утром, после завтрака, отправитесь дальше покорять провинцию. На пляже, в джунглях и возле лодочек, по вашему желанию, мы устроим профессиональную фотосессию (после тура вы получите 200 обработанных снимков).

Целебные источники
Немного отдохнув на берегу, вы подниметесь на смотровую площадку (да, в этом путешествии их много!). Пообедаете в приятном заведении и поедете на другой пляж — Ао Нанг, где посетите изумрудное озеро с целебными свойствами, а также горячие минеральные источники Клонг Том с десятками каскадных потоков лечебной воды. Охладившись фруктовыми шейками, отправимся в обратную дорогу. В 17:00 вы вернетесь на Пхукет.

По желанию представленные локации могут быть заменены на национальный парк и водопад Sa Nang Manora Waterfall; водопад Huay Toh; парк с мангровыми зарослями.

Организационные детали

  • Вы будете путешествовать на комфортабельном автомобиле.
  • Дополнительные расходы: обед/ужин, напитки — из расчета 200-400 бат/человека за 1 ужин/обед; проживание.
  • Проживание в отеле на пляже Рейли обсуждается индивидуально, мы предложим разные варианты размещения: от самых бюджетных до роскошных. Стоимость проживания на острове стартует от 1500 бат/1 ночь на 2-х чел.
  • Что взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, наличные деньги, крем от загара.
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Илья и Кристина
Илья и Кристина
Привет, мы Илья и Кристина. Профессиональный фотограф и организатор туров и мероприятий. С нами работает отличная команда гидов и фотографов — мы с радостью покажем вам свою Азию. Наша жизнь — одно большое фотопутешествие, за плечами более 30 посещенных стран, многие из которых мы проехали автостопом, знакомясь с новыми людьми и изучая жизнь страны изнутри. Мы взбирались на вулканы Явы, пробирались по джунглям Бали в поисках самого высокого водопада, исследовали природу Алтая в многодневных походах «дикарем», исколесили пол-Европы на авто и проехали всю Азию на байке. Мы поделимся с вами своими интересными историями, расскажем, как интереснее всего знакомиться с новыми странами и куда отправиться в следующую поездку. Мы покажем вам все самое экзотичное и нетуристическое. Вы станете не обычными туристами, а исследователями. Ну и, конечно, хорошие фотографии будут приятным дополнением к путешествию!
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