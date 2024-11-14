Индивидуальный трансфер из аэропорта Краби поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей. Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Поможем с багажом и отвезём в отель за фиксированную стоимость.

Организационные детали