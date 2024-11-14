Индивидуальный трансфер из аэропорта Краби поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
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Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 19:00
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Юго-Восточная Азия — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Поможем с багажом и отвезём в отель за фиксированную стоимость.
Организационные детали
- Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту
- Бесплатная отмена возможна за 48 часов до даты трансфера или менее, если рейс перенесли или отменили
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Honda City, Toyota Prius или Hyundai Accent
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- В стоимость входит 1 час ожидания после приземления рейса
- При бронировании укажите ваши имя и фамилию, номер и дату рейса, название отеля, количество человек и багажа
- Стоимость указана за автомобиль класса стандарт (вместимость до 3 человек). По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества гостей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Стоимость указана за трансфер в одну сторону из аэропорта до основных отелей/курортов провинции Краби. Если ваш отель расположен в отдалении от основных туристических зон, цена может измениться – уточняйте до бронирования в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 93 туристов
Привет! Меня зовут Кирилл, я живу в юго-восточной Азии. Совместно с местными друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберите: Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины и т. д.Задать вопрос
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