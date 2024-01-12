Мои заказы

Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То

Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Приготовьтесь погрузиться в природную красоту Таиланда и провести день в компании приветливых азиатских слонов в эко-питомнике.

Вы покорите ступени мощного водопада Хуай То, искупаетесь под его прохладными струями, а затем угостите добродушных гигантов бананами.
4.5
9 отзывов
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То© Ольга
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То© Ольга
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Величественный водопад Хуай То

Сначала вас ждёт прогулка по национальному парку Кхао Пханом Бенча к одному из малоизвестных, но самых впечатляющих водопадов провинции Краби — 11-ярусному Хуай То. В сухой сезон, с ноября по март, вы сможете забраться на вершину водопада, поднимаясь от яруса к ярусу, любуясь потоками воды и природными бассейнами с прохладной и чистой водой, в которой можно искупаться. В сезон дождей Хуай То становится более мощным, громким и устрашающим — в это время сильнейший поток не позволит покорить верхние ярусы водопада, зато поразит невероятной природной энергетикой.

«Со слонёнком подружиться…»

После купания в водопаде вас ждёт встреча с одним из добрейших животных на планете, азиатским слоном. Вы понаблюдаете за повадками священных обитателей Таиланда и узнаете о слоновьих пансионатах, в которых животные на «пенсии» содержатся в прекрасных условиях. После прогулки самое время освежиться: вы сможете искупаться вместе со слоником, а заодно опробовать «тропический душ» из хобота. А в завершение умилитесь маленькому слонёнку, жонглирующему фруктами.

Подробная программа

08:15 – 08:30 сбор гостей из отеля
09:30 прибытие гостей в питомник слонов: кормление + купание
11:00 перекус свежими фруктами и отправление на водопад
12:00 прибытие на водопад, купание
13:00 трансфер в отель
14:00 прибытие в отель

Организационные детали

  • ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
  • В стоимость экскурсии входит: трансфер из вашего отеля и обратно, питьевая вода, купание со слонами, шоу слоненка, страховка.
  • Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, полотенце, а также бананы для слоников (по желанию).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$73
Детский 4-11 лет$53
Ольга
Ольга — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 215 туристов
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 9 отзывах
5
6
4
1
3
2
2
1
Мария
Мария
12 янв 2024
Здравствуйте 😊
Спасибо большое, всё прошло отлично!
Возили на комфортном транспорте, туда на микро автобусе и всего 7 человек было в салоне, назад до водопадов довезли тем же составом, а с водопада
до отеля вообще индивидуально привезли нас на мутсубиси (пикап L200 вроде).

Везде водичка и кондиционеры.

По приезду в пансионат слонов там тоже водичка была.
Территория чистая, слоны ухоженные и очень осторожные 😊
Я хоть и не говорю на английском совсем, но гид объяснял всё очень понятно, на жестах в том числе. Какие то уже отдельные моменты муж с ними проговаривал конечно, но в целом и без английского можно 😁 После купания слонов, нас накормили, еды было много, но острая 🤪
Для сына сделали омлет отдельно, вот за это вообще отдельное спасибо им😁
А перед едой давали ананас.

Потом после того, как мы поели, поехали на водопад.
По пути на водопад гид показывала нам: как растут бананы, каких то жучков больших, пауков, ящериц и прочих жителей, которых мы не замечали😁
Водопад конечно не сильно впечатлил, так как был пустоват, но в целом там было клёво, вода теплая можно покупаться, но мы не стали.

Красота природы нас впечатлила на водопаде.

Пока ждали трансфер были на территории, не знаю что там находится, типа отеля или базы отдыха, там было много варанчиков, сын мечтал их увидеть, радовался больше, чем слонам.

Поэтому мы очень довольны поездкой.
И комфортно и все ожидания оправдались, и даже больше 😁

Дина
Дина
8 янв 2024
Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других приспособлений. Было приятно на такое посмотреть.
Водопад же очень живописный, расположен в большом парке.
Остались очень позитивные эмоции от всего дня.
Прекрасная экскурсия. Слоны живут в хороших условиях, откликаются на голосовые команды, управляются без палок или других
А
Александра
9 апр 2023
Экскурсия в целом неплохая, но не понятно почему так дорого. Слонихи супер, но мало с ними побыли. Водопад красивый и интересно побродить, но за такие деньги могли бы ещё что-то добавить. На забрали в 8.30,и в 12.30 мы вернулись в отель. Не понятно ценообразование
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Александра, добрый день!
ЭКО питомник слонов был создан волонтерами по время пандемии. Когда фермы, где проходило жестокое катание на слонах, начали
разоряться и животные начали гибнуть от голода, компания волонтеров под общей поддержкой неравнодушных организовала данный питомник. Сейчас там живут слоники, которым удалось выжить. Все средства, которые вы оплатили за посещение идут на корм, лекарство и содержание животных. Вы сделали доброе дело, съездив в питомник

Ольга
Ольга
4 апр 2023
Очень понравилась экскурсия. Все хорошо организовано, множество приятных эмоций от общения с животными!
О
Оксана
20 фев 2023
Отличная экскурсия, очень хорошо организована, без задержек и накладок. Тихая, спокойная, медитативная. Чудесные места, природа, и конечно же слоны - в прекрасных условиях, с отличным к ним отношением. Получили огромное удовольствие!
Линда
Линда
17 фев 2023
ПРОФФЕСИОНАЛЬНО!!! и с душой!
Ехала на экскурсию лишь в компании своего паршивого английского))Но ни секунды не волновалась потерятся,так как гиды отличные. Отдельная благодарность милейшему гиду,который пожалел меня и всю дорогу нес тяжелый рюкзак с фото техникой! Однозначно рекомендую всем!
E
Elizaveta
13 фев 2023
Экскурсия понравилась)) не хватало только русского гида, не все из рассказа про ферму поняли по английский)
A
Anna
19 дек 2022
Заказав экскурсию прогулка на словах к водопаду, я представляла себе имено прогулку на слонах. В итоге нас привезли в джунгли к 4 замечателтным слонам, которых можно было кормить, мыть и
купаться с ними.
Ни о каких прогулок на слонах и речи не было.
Затем только нас пара и 2 детей повезли к водопаду где нас сопровождал водитель, который даже не говорит на английском. Нам подали обед тайской кухни, который мы не заказывали так как не едим такую еду. Потом мы пошли сами до водопада посмотрели на него и решили вернутся. Нас попросили кого-то ещё подождать и мы просидели ещё 40 минут.
Шикарные слоны, красивый водопад - но это не экскурсия.
Кстати заказывая на русском сайте в русскоязычной агентстве я ожидала русскоговорящего гида.
В общем ощущение не приятное

В
Валерия
3 мар 2020
Эта экскурсия у нас с друзьями была запланирована на мой день Рождения. В турфирме обещали, что все будет замечательно.
А теперь как было:
вместо обещанного кондиционированного микроавтобуса за нами приехал сонгтео. Причем
без всяких извинений и объяснений.
Мы - это 2 взрослые пары. Сонгтео оказался сильно вонючим, нас от запаха укачало по дороге.
Пока ехали, я переписывалась с турагентом, пытаясь выяснить, в чем же дело.
Ответ был, что микроавтобус пробил колесо. Можно подумать, что это единственный микроавтобус в Таиланде.
Когда я пригрозила, что тогда мы потребуем вернуть часть денег за экскурсию, сразу написали, что нас после водопада заберут на микроавтобусе.
До парка ехали минут 40. Привезли сразу к месту катания на слонах. Тут есть туалет.
Посадка на слона с высокой платформы. Сидишь вдвоем на скамеечке и погонщик на голове у слона. Мы ехали на одном слоне, друзья на втором.
Ехать страшновато, слон большой, сидишь высоко. У друзей слон пытался дотянуться до лианы и встал почти на дыбы. (По их словам, мы были далеко впереди и этот момент не видели).
Ребята очень испугались. Подружка плакала и просила ее спустить на землю, но со слона слезть можно только на специальную платформу.
Мы не поняли, почему она плачет. Выяснили только в конце прогулки на слонах. Думали, что укачало.
Качает прилично.
Прогулка подошла к концу, нас высадили. Предложили купить бананов и покормить слонов, что мы с удовольствием и сделали. Наш слон вел себя хорошо.
Потом сфотографировались на память со слонами.
Тут же недалеко павильон со столами и скамеечками. Нам накрыли по четвертинке ананаса и по бутылочке воды.
Мы немного пришли в себя после слонов, купать их настроения у нас не было. Посмотрели шоу слоненка, который был очень мил. И нас пригласили поехать на сонгтео к водопаду. Тут у водопада на парковке нас встретил гид Сергей, извинился, что так получилось с машиной.
Здесь же у парковки растут огромные деревья, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом. Очень красивые.
Дальше вместе с гидом Сергеем минут 15 шли к водопаду. Дорога очень красивая через джунгли вдоль ручья.
Поднялись до второго яруса водопада. Дождей давно не было, водопад не многоводный. Искупались в нем с удовольствием и двинулись обратно к машине.
Уже к отличному микроавтобусу. Мне подарили букет в честь дня Рождения от турфирмы, и мы двинулись в сторону отеля.
На обратном пути попросили водителя заехать в цветочный магазин по дороге. Я купила себе Адениум, о котором мечтала несколько лет, за 800 бат.
Из горшка мы его вынули, землю обтрясли, без проблем он долетел до Израиля. В а/п просили показать, но пропустили.
Вот такие смешанные впечатления об экскурсии.

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Валерия, добрый день!

Мы очень рады, что Вы выбрали нашу компанию для организации отдыха в провинции Краби!

В день экскурсии, чтобы не
заставлять Вас ждать и не задерживать программу, мы прислали за Вами трансфер формата «пик ап» Mitsubishi Triton 2019 года выпуска. Мы отправили автомобиль на плановое ТО после Вашего замечания, но проблем в топливной системе обнаружено не было. Посторонних запахов от автомобиля тоже не наблюдалось. Смена автомобиля была вынужденная, по причине, указанной вами в отзыве.

в 08:45 в нашей переписке, мы сообщили возникшую проблему и пообещали на обратном пути забрать Вас уже на кондиционированном микроавтобусе. А в качестве извинений за эту ситуацию, директор нашей компании - Сергей, приехал к Вам лично: извинился, поздравил с днем рождения и подарил небольшой подарок от всех нас.

Относительно слоников:
Действительно, у всех гостей реакция разная. Когда впервые встречаешься с большим азиатским гигантом возникает чувство неопределенности: как же себя вести. Спешу Вас успокоить: слоны, рожденные на фермах, не агрессивны. Они прекрасно знают команды погонщиков и ведут себя очень послушно. Соблюдая правила безопасности, посадка и высадка со слона осуществляется на специальной платформе, по этой причине погонщик не спустил вашу коллегу на землю, по середине джунглей, а сразу повез к платформе.

Если катание на слоне вызвало неприятные эмоции - мы советуем посетить пансионат слоников. Кататься на слонах здесь запрещено. Эко тур включает в себя кормление гигантов, принятие грязевых ванн и купание со слониками. Такой формат общения с новым экзотическим животным более спокойный и точно оставит у Вас положительные эмоции!

Специально для Вашей компании из 4 человек, мы рады будем подарить Эко тур в следующую поездку в Краби!

С уважением, Ольга

