Вы покорите ступени мощного водопада Хуай То, искупаетесь под его прохладными струями, а затем угостите добродушных гигантов бананами.
Описание экскурсии
Величественный водопад Хуай То
Сначала вас ждёт прогулка по национальному парку Кхао Пханом Бенча к одному из малоизвестных, но самых впечатляющих водопадов провинции Краби — 11-ярусному Хуай То. В сухой сезон, с ноября по март, вы сможете забраться на вершину водопада, поднимаясь от яруса к ярусу, любуясь потоками воды и природными бассейнами с прохладной и чистой водой, в которой можно искупаться. В сезон дождей Хуай То становится более мощным, громким и устрашающим — в это время сильнейший поток не позволит покорить верхние ярусы водопада, зато поразит невероятной природной энергетикой.
«Со слонёнком подружиться…»
После купания в водопаде вас ждёт встреча с одним из добрейших животных на планете, азиатским слоном. Вы понаблюдаете за повадками священных обитателей Таиланда и узнаете о слоновьих пансионатах, в которых животные на «пенсии» содержатся в прекрасных условиях. После прогулки самое время освежиться: вы сможете искупаться вместе со слоником, а заодно опробовать «тропический душ» из хобота. А в завершение умилитесь маленькому слонёнку, жонглирующему фруктами.
Подробная программа
08:15 – 08:30 сбор гостей из отеля
09:30 прибытие гостей в питомник слонов: кормление + купание
11:00 перекус свежими фруктами и отправление на водопад
12:00 прибытие на водопад, купание
13:00 трансфер в отель
14:00 прибытие в отель
Организационные детали
- ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ.
- В стоимость экскурсии входит: трансфер из вашего отеля и обратно, питьевая вода, купание со слонами, шоу слоненка, страховка.
- Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, полотенце, а также бананы для слоников (по желанию).
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$73
|Детский 4-11 лет
|$53
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое, всё прошло отлично!
Возили на комфортном транспорте, туда на микро автобусе и всего 7 человек было в салоне, назад до водопадов довезли тем же составом, а с водопада
Водопад же очень живописный, расположен в большом парке.
Остались очень позитивные эмоции от всего дня.
ЭКО питомник слонов был создан волонтерами по время пандемии. Когда фермы, где проходило жестокое катание на слонах, начали
Ехала на экскурсию лишь в компании своего паршивого английского))Но ни секунды не волновалась потерятся,так как гиды отличные. Отдельная благодарность милейшему гиду,который пожалел меня и всю дорогу нес тяжелый рюкзак с фото техникой! Однозначно рекомендую всем!
А теперь как было:
вместо обещанного кондиционированного микроавтобуса за нами приехал сонгтео. Причем
Мы очень рады, что Вы выбрали нашу компанию для организации отдыха в провинции Краби!
В день экскурсии, чтобы не