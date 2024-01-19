Лучшее время для водной прогулки на Краби - с ноября по апрель. В эти месяцы погода наиболее благоприятна: минимальные осадки и комфортная температура делают отдых идеальным. С мая по июнь и в сентябре-октябре возможны дожди, но природа всё равно остаётся живописной, а туристов меньше. В июле и августе сезон дождей в разгаре, но даже в это время можно насладиться красотой островов, если повезёт с погодой.

Для тех, кто мечтает о незабываемом отдыхе на Краби, водная прогулка к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли станет идеальным выбором. Песчаные пляжи, кристально чистая вода и богатый подводный мир

делают это путешествие незабываемым. Посетители смогут насладиться снорклингом, увидеть знаменитую скалу на острове Хаи и прогуляться по косе на Табе. Пляж Прананг на Рейли удивит своими пещерами и легендами. Это уникальная возможность отдохнуть и открыть для себя новые горизонты

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Райские пляжи острова Пода

Сперва мы отправимся на остров Пода, который любят за великолепные песчаные пляжи, граничащие с зарослями тропических деревьев, и теплое море с чистейшей водой. Это место придется по душе и тем, кто хочет расслабиться и принять солнечные ванны, и любителям захватывающего снорклинга, оборудование для которого мы, конечно, возьмем с собой.

Снорклинг среди морских обитателей

Остров Хаи часто называют «Чикен исланд» из-за скалы, весьма напоминающей шею и голову курицы. К счастью, вместо куриц здесь вы встретите сотни жителей Андаманского моря: голубых морских звёзд, рыб-хирургов, ангелов, носорогов и губанов, кефалей и других обитателей прибрежных рифов. Именно богатейшая фауна прибрежных бухт сделает снорклинг на Хаи потрясающим!

Первозданная природа и тайский обед на острове Таб

Таб, третий остров на нашем пути, лучше всего посещать во время отлива, чтобы успеть прогуляться по узкой косе, которая соединяет две части острова. Здесь вы насладитесь абсолютной гармонией, любуясь восхитительными видами Андаманского моря, а после пообедаете вкуснейшей курицей с рисом.

Загадочные пещеры пляжа Прананг

После обеда вы окажетесь на пляже Прананг полуострова Рейли, куда стремятся скалолазы и профессиональные альпинисты со всего Таиланда. Причина тому — известняковые пещеры и причудливые скалы, похожие на сталактиты. Вы не только отдохнете на одном из лучших пляжей Краби и рассмотрите удивительные природные объекты, но и откроете тайну одной из пещер, где по легенде погибла после кораблекрушения индийская принцесса.

