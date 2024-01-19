Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Для тех, кто мечтает о незабываемом отдыхе на Краби, водная прогулка к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли станет идеальным выбором. Песчаные пляжи, кристально чистая вода и богатый подводный мир читать дальше
делают это путешествие незабываемым.
Посетители смогут насладиться снорклингом, увидеть знаменитую скалу на острове Хаи и прогуляться по косе на Табе. Пляж Прананг на Рейли удивит своими пещерами и легендами. Это уникальная возможность отдохнуть и открыть для себя новые горизонты
5 причин купить эту прогулку
🏝️ Великолепные пляжи
🐠 Увлекательный снорклинг
🌿 Первозданная природа
🍽️ Вкусный обед
🗺️ Легендарные пещеры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на Краби - с ноября по апрель. В эти месяцы погода наиболее благоприятна: минимальные осадки и комфортная температура делают отдых идеальным. С мая по июнь и в сентябре-октябре возможны дожди, но природа всё равно остаётся живописной, а туристов меньше. В июле и августе сезон дождей в разгаре, но даже в это время можно насладиться красотой островов, если повезёт с погодой.
Сперва мы отправимся на остров Пода, который любят за великолепные песчаные пляжи, граничащие с зарослями тропических деревьев, и теплое море с чистейшей водой. Это место придется по душе и тем, кто хочет расслабиться и принять солнечные ванны, и любителям захватывающего снорклинга, оборудование для которого мы, конечно, возьмем с собой.
Снорклинг среди морских обитателей
Остров Хаи часто называют «Чикен исланд» из-за скалы, весьма напоминающей шею и голову курицы. К счастью, вместо куриц здесь вы встретите сотни жителей Андаманского моря: голубых морских звёзд, рыб-хирургов, ангелов, носорогов и губанов, кефалей и других обитателей прибрежных рифов. Именно богатейшая фауна прибрежных бухт сделает снорклинг на Хаи потрясающим!
Первозданная природа и тайский обед на острове Таб
Таб, третий остров на нашем пути, лучше всего посещать во время отлива, чтобы успеть прогуляться по узкой косе, которая соединяет две части острова. Здесь вы насладитесь абсолютной гармонией, любуясь восхитительными видами Андаманского моря, а после пообедаете вкуснейшей курицей с рисом.
Загадочные пещеры пляжа Прананг
После обеда вы окажетесь на пляже Прананг полуострова Рейли, куда стремятся скалолазы и профессиональные альпинисты со всего Таиланда. Причина тому — известняковые пещеры и причудливые скалы, похожие на сталактиты. Вы не только отдохнете на одном из лучших пляжей Краби и рассмотрите удивительные природные объекты, но и откроете тайну одной из пещер, где по легенде погибла после кораблекрушения индийская принцесса.
Организационные детали
ВАЖНО: оплата гиду на месте В БАТАХ
В стоимость тура включены: трансфер от/до отеля, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, питьевая вода, свежие фрукты, обед, страховка от несчастных случаев
В стоимость тура не включены входные билеты в национальный парк: 400 батов для взрослых, 200 батов — для детей
Для детей до 3х лет экскурсия проводится бесплатно. Для детей от 4 до 10 лет — 1250 батов
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в провинции Краби
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 215 туристов
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали.
Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях.
Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
А
Александр
19 янв 2024
Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли объехать вокруг острова" Курицы" из за неожиданно разыгравшегося шторма,но это читать дальше
даже к лучшему потому что это говорит о том что команда заботится о безопасности своих клиентов, к тому же за счёт этого больше смогли уделить последнему острову. В поездке были замечательные фрукты и обед в ланч боксах. Отдельно хочется отметить нашего гида Маргариту,она замечательный профессионал и человек. Большое спасибо Вам за поездку, трипстер как всегда на высоте.
Катерина
26 июн 2023
Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок. Сначала посетили два острова, на них свободное время, по-моему, 1,5 читать дальше
часа. Затем с масками поплавали 30 минут (не Египет, конечно, но тоже есть за кем понаблюдать (за рыбками в смысле), потом еще один остров, на котором был организован обед. Народу на островах много, но найти местечки для красивых фото без людей на заднем плане вполне реально. Туалет, душ, место для переодевания, столики для перекуса, кафе - на этом острове все есть. На остальных островах тоже необходимая инфраструктура присутствует. Или час, или полтора свободного времени. Затем еще один остров с пещерой. Там скалы, красивая лагуна и пещера с пенисами)). Час свободного времени. В общем нам все понравилось! Спасибо организаторам - все слаженно и четко.
Ирина
19 янв 2019
Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и слажено, сразу видно, что это команда. Немного непродуманно было организовано питание, но может быть это тоже экзотика. Никаких проблем не возникало, только положительные эмоции. Обязательно порекомендую друзьям и клиентам.