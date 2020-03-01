Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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  3. Дайвинг для новичков: пробное погружение

Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Эта экскурсия — ваш шанс овладеть навыками профессионального погружения.

Акватория рядом с островами известного архипелага Пхи-Пхи как раз подойдет для тех, кто только пробует себя в дайвинге.

Профессиональный инструктор всему научит, а наш гид поделится интересными фактами о провинции Краби, первых «дайверах» и затонувших кораблях.
$162 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
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Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение

Что вас ожидает

Все по инструкции
Первым делом — питательный завтрак за два часа до погружения. Приятным дополнением станет рассвет, который раскрасит зеленые острова архипелага.
Перед погружением вы пройдете подробный инструктаж, чтобы подготовиться к получению нового опыта. Вместе с русскоговорящим инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете подводный мир. А если захотите, за отдельную плату получите фотографии вашего приключения.

Морские истории
В перерыве между первым и вторым погружением вы также узнаете много интересного об архипелаге: о том, какие события здесь происходили и чем все закончилось. Услышите о провинции Краби и её необыкновенных приливах и отливах. А еще откроете сюжеты о кораблях, затонувших в Андаманском море, и первых морских «проходимцах», составивших подводные карты, которыми и по сей день пользуются путешественники.
Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения.

Программа
07:00 Трансфер из отеля
07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль, завтрак
08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования
09:30 Первое погружение
10:30 Обед + свежие фрукты
12:00 Второе погружение
13:00 Кофе-брейк
15:00-16:00 Трансфер в отель

Организационные детали

  • Важно: оплата гиду на месте В БАТАХ
  • Экскурсию проводит команда гидов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер, профессиональное оборудование для дайвинга, страховка, личный русскоговорящий инструктор; завтрак, обед, напитки, свежие фрукты, обед, кофе—брейк, электролит (специальный раствор, который дайверы пьют перед погружением)
  • Отдельно оплачивается вход в национальный парк (600 бат с человека)
  • По желанию можно заказать фотосъемку за 2500 бат; вы получите 20-30 профессиональных кадров
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!
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