Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Эта экскурсия - уникальная возможность освоить основы дайвинга. Погружение проходит в акватории архипелага Пхи-Пхи, идеально подходящей для новичков.Под руководством профессионального инструктора вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете

подводный мир. В перерывах между погружениями гид расскажет интересные факты о провинции Краби, затонувших кораблях и первых морских исследователях. В стоимость включены трансфер, оборудование, питание и напитки. Дополнительно можно заказать фотосъемку и вход в национальный парк

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Все по инструкции

Первым делом — питательный завтрак за два часа до погружения. Приятным дополнением станет рассвет, который раскрасит зеленые острова архипелага.

Перед погружением вы пройдете подробный инструктаж, чтобы подготовиться к получению нового опыта. Вместе с русскоговорящим инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете подводный мир. А если захотите, за отдельную плату получите фотографии вашего приключения.

Морские истории

В перерыве между первым и вторым погружением вы также узнаете много интересного об архипелаге: о том, какие события здесь происходили и чем все закончилось. Услышите о провинции Краби и её необыкновенных приливах и отливах. А еще откроете сюжеты о кораблях, затонувших в Андаманском море, и первых морских «проходимцах», составивших подводные карты, которыми и по сей день пользуются путешественники.

Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения.

Программа

07:00 Трансфер из отеля

07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль, завтрак

08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования

09:30 Первое погружение

10:30 Обед + свежие фрукты

12:00 Второе погружение

13:00 Кофе-брейк

15:00-16:00 Трансфер в отель

Организационные детали

Важно: оплата гиду на месте В БАТАХ

Экскурсию проводит команда гидов

Что входит в стоимость, а что — нет