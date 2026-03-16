Сергей проводит ещё 5 экскурсий

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Дайвинг для новичков: пробное погружение

Попробуйте себя в дайвинге на Краби! Погружение с русскоговорящим инструктором, завтрак, обед и увлекательные истории о затонувших кораблях
Эта экскурсия - уникальная возможность освоить основы дайвинга. Погружение проходит в акватории архипелага Пхи-Пхи, идеально подходящей для новичков.

Под руководством профессионального инструктора вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете
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подводный мир.

В перерывах между погружениями гид расскажет интересные факты о провинции Краби, затонувших кораблях и первых морских исследователях. В стоимость включены трансфер, оборудование, питание и напитки. Дополнительно можно заказать фотосъемку и вход в национальный парк

3
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Профессиональный инструктор
  • 🏝 Уникальная акватория Пхи-Пхи
  • 🍽 Завтрак и обед включены
  • 📸 Возможность фотосъемки
  • 🛥 Комфортный трансфер
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Дайвинг для новичков: пробное погружение

Что можно увидеть

  • Архипелаг Пхи-Пхи
  • Андаманское море

Описание экскурсии

Все по инструкции

Первым делом — питательный завтрак за два часа до погружения. Приятным дополнением станет рассвет, который раскрасит зеленые острова архипелага.
Перед погружением вы пройдете подробный инструктаж, чтобы подготовиться к получению нового опыта. Вместе с русскоговорящим инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете подводный мир. А если захотите, за отдельную плату получите фотографии вашего приключения.

Морские истории

В перерыве между первым и вторым погружением вы также узнаете много интересного об архипелаге: о том, какие события здесь происходили и чем все закончилось. Услышите о провинции Краби и её необыкновенных приливах и отливах. А еще откроете сюжеты о кораблях, затонувших в Андаманском море, и первых морских «проходимцах», составивших подводные карты, которыми и по сей день пользуются путешественники.
Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения.

Программа

07:00 Трансфер из отеля
07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль, завтрак
08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования
09:30 Первое погружение
10:30 Обед + свежие фрукты
12:00 Второе погружение
13:00 Кофе-брейк
15:00-16:00 Трансфер в отель

Организационные детали

  • Важно: оплата гиду на месте В БАТАХ
  • Экскурсию проводит команда гидов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включено: трансфер, профессиональное оборудование для дайвинга, страховка, личный русскоговорящий инструктор; завтрак, обед, напитки, свежие фрукты, обед, кофе—брейк, электролит (специальный раствор, который дайверы пьют перед погружением)
  • Отдельно оплачивается вход в национальный парк (600 батов с чел.)
  • По желанию можно заказать фотосъемку за 2500 батов; вы получите 20-30 профессиональных кадров

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$162
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов на Краби
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 302 туристов
Я и моя команда живем в Таиланде много лет и досконально знаем все детали. Мы покажем вам всё самое лучшее, что есть в провинции Краби и её окрестностях. Приходите к нам за самими интересными экскурсиями — и просто пообщаться!

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Jelena
На Краби мы ныряли первый раз. Впечатлений осталось много и все положительные!!! У нас было два опытных инструктора: Алексей и Вячеслав. Они нам рассказали и показали в мельчайших подробностях все
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нюансы. Красота подводного мира завораживает. Единственное что не получилось, это фото под водой. Есть фото только на лодке: муж меня фотографировал, пока инструктор меня одевал. Так что кому обязательно нужны фото, обговаривать это в офисе. А так день прошел отлично и запомнится на всю жизнь!!!!!

На Краби мы ныряли первый раз. Впечатлений осталось много и все положительные!!! У нас было два
На Краби мы ныряли первый раз. Впечатлений осталось много и все положительные!!! У нас было два
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Ian
Отзыв на 25 марта. Если, после публикации отзыва описание изменилось, это только подтверждает недобросовестность организатора.

Основная претензия - не соответствует описанию. Заплатили за одно, получили совсем не то. На двоих данная
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экскурсия вышла 342$ (324$ и 1200 бат за двоих - цена за вход в нац. парк, подозрительно еще то что это не включено в общий прайс)

Никакого гида с рассказами и историями про море, фактами о Краби, затонувших кораблях, пиратах нет. Только инструктаж по погружению.

Никакого рассвета. Спрашивается зачем это в описании если рассвет начинается в 6:20 а забирать вас будут только в 7-8 часов.

Никакого питательного завтрака до погружения. При этом когда попросили банан - русский инструктор нам сказала, что он (один в руки) выдается между этапами, а не на завтрак. Также вас не предупредят о том, что завтрака не будет ни в офисе, ни в вотсап. Мы в итоге были голодными, потому что не поели в отеле и с собой ничего не взяли в расчете на завтрак из описания.

Никакого двухпалубного корабля. Только однопалубная моторная лодка. Будет тесно, но приемлемо, если не вспоминать, что должен быть питательный завтрак и кофе-брейк.

Никаких свежих фруктов на обед. Да и сам обед только плошка риса и курицы немного. Все остальное за отдельную плату.

Никакого кофе-брейка. После погружения сразу обратно, пили водичку.

Из хорошего: инструктаж провели хорошо, русский инструктор все объяснил хотя сопровождал и погружал нас инструктор француз. Здесь прямая и главная задача выполнена хорошо.

Вывод: цена слишком завышена, много из того что есть в описании не было предоставлено и реализовано.
Никому не порекомендую данную экскурсию. Лучше посмотреть на клуке там в 2-3 раза дешевле найдете или у локальных операторов на улицах.

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