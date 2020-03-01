Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Все по инструкции
Первым делом — питательный завтрак за два часа до погружения. Приятным дополнением станет рассвет, который раскрасит зеленые острова архипелага.
Перед погружением вы пройдете подробный инструктаж, чтобы подготовиться к получению нового опыта. Вместе с русскоговорящим инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете подводный мир. А если захотите, за отдельную плату получите фотографии вашего приключения.
Морские истории
В перерыве между первым и вторым погружением вы также узнаете много интересного об архипелаге: о том, какие события здесь происходили и чем все закончилось. Услышите о провинции Краби и её необыкновенных приливах и отливах. А еще откроете сюжеты о кораблях, затонувших в Андаманском море, и первых морских «проходимцах», составивших подводные карты, которыми и по сей день пользуются путешественники.
Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения.
Программа
07:00 Трансфер из отеля
07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль, завтрак
08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования
09:30 Первое погружение
10:30 Обед + свежие фрукты
12:00 Второе погружение
13:00 Кофе-брейк
15:00-16:00 Трансфер в отель
Что входит в стоимость, а что — нет