Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Под руководством профессионального инструктора вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Профессиональный инструктор
- 🏝 Уникальная акватория Пхи-Пхи
- 🍽 Завтрак и обед включены
- 📸 Возможность фотосъемки
- 🛥 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
- Архипелаг Пхи-Пхи
- Андаманское море
Описание экскурсии
Все по инструкции
Первым делом — питательный завтрак за два часа до погружения. Приятным дополнением станет рассвет, который раскрасит зеленые острова архипелага.
Перед погружением вы пройдете подробный инструктаж, чтобы подготовиться к получению нового опыта. Вместе с русскоговорящим инструктором вы погрузитесь на глубину до 12 метров и исследуете подводный мир. А если захотите, за отдельную плату получите фотографии вашего приключения.
Морские истории
В перерыве между первым и вторым погружением вы также узнаете много интересного об архипелаге: о том, какие события здесь происходили и чем все закончилось. Услышите о провинции Краби и её необыкновенных приливах и отливах. А еще откроете сюжеты о кораблях, затонувших в Андаманском море, и первых морских «проходимцах», составивших подводные карты, которыми и по сей день пользуются путешественники.
Также инструктор поделится с вами, как можно «раздвинуть» границы подводного мира: расскажет о видах дайвинга, классификации дайверов и курсах обучения.
Программа
07:00 Трансфер из отеля
07:30 Посадка на двухпалубный оборудованный корабль, завтрак
08:30 Полный инструктаж русскоговорящего профессионального инструктора; проверка оборудования
09:30 Первое погружение
10:30 Обед + свежие фрукты
12:00 Второе погружение
13:00 Кофе-брейк
15:00-16:00 Трансфер в отель
Организационные детали
- Важно: оплата гиду на месте В БАТАХ
- Экскурсию проводит команда гидов
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включено: трансфер, профессиональное оборудование для дайвинга, страховка, личный русскоговорящий инструктор; завтрак, обед, напитки, свежие фрукты, обед, кофе—брейк, электролит (специальный раствор, который дайверы пьют перед погружением)
- Отдельно оплачивается вход в национальный парк (600 батов с чел.)
- По желанию можно заказать фотосъемку за 2500 батов; вы получите 20-30 профессиональных кадров
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$162
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Основная претензия - не соответствует описанию. Заплатили за одно, получили совсем не то. На двоих данная