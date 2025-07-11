Откройте для себя захватывающий мир природы с нашей программой ATV Quest! В течение 1,5 часов вы будете исследовать живописные маршруты, включая эвкалиптовые леса и открытые площадки.
Описание экскурсииПогрузитесь в захватывающий мир природы с нашей уникальной программой ATV Quest! Что вас ждёт:Продолжительность: 1.5 часа на трассе, 2.5 часа с учетом трансфера.
- Инструктаж на базе: Перед началом приключения мы проведем подробный инструктаж, чтобы вы чувствовали себя уверенно на квадроцикле.
- Поездка через лес: Мы выезжаем к живописной местности "Пустныя" — большой открытой площадке, где можно насладиться природой.
- Эвкалиптовый лес: Прокатимся вдоль плотины Мапрачан, где вас ждут извилистые лесные дорожки, проезды по поваленным деревьям и захватывающие пейзажи.
- Разнообразие природы: Вы увидите плантации различных растений, пальмы разных видов и фруктовые деревья (обратите внимание, что сезонные изменения могут повлиять на наличие определенных фруктов, например, манго в декабре).
- Купание в озере: По желанию вы сможете освежиться в озере.
• Возвращение на базу: После увлекательного приключения мы вернемся на базу. Дополнительная информация:
- Квадроциклы: 625 Turing и 520L, оснащенные усилителями руля и независимой подвеской для максимальной безопасности и комфорта.
- Дети: С детьми от 3 лет можно приезжать, но им может быть тяжеловато.
- Дети до 10 лет могут комфортно разместиться на одном квадроцикле с родителями.
- Трансфер: из вашего отеля в 8:00, 11:00 и 15:00. Мы организуем удобный трансфер и предоставим всё необходимое оборудование. Вам останется только наслаждаться экстремальным отдыхом и незабываемыми видами. ATV Quest — это идеальный выбор для любителей активного отдыха и приключений. Не упустите шанс испытать настоящий драйв и получить массу положительных эмоций!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эвкалиптовый лес
- Плотина Мапрачан
- Плантации различных растений, пальмы разных видов, фруктовые деревья
- Озеро
Что включено
- Сменная одежда
- Вода
- Балаклавы
- Шлемы
- Русский гид-инструктор
- Тайский гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
11 июл 2025
