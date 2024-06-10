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Как насчёт увидеть город и его окрестности с высоты 300 метров? Вы отправитесь в полёт на WILGA HS-LOW, выполненном в олдскульном американском стиле.



Уже одно это придаст приключению нужный настрой! Вы пролетите над открыточными видами — водной гладью, главными пляжами и отелями Паттайи. Если захотите, поможете пилоту в управлении самолётом.