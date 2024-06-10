Как насчёт увидеть город и его окрестности с высоты 300 метров? Вы отправитесь в полёт на WILGA HS-LOW, выполненном в олдскульном американском стиле.
Уже одно это придаст приключению нужный настрой! Вы пролетите над открыточными видами — водной гладью, главными пляжами и отелями Паттайи. Если захотите, поможете пилоту в управлении самолётом.
Уже одно это придаст приключению нужный настрой! Вы пролетите над открыточными видами — водной гладью, главными пляжами и отелями Паттайи. Если захотите, поможете пилоту в управлении самолётом.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пляж Джомтьен. Мы взлетим с аэродрома и сразу направимся к побережью Паттайи.
Центральная часть города. Вы увидите прибрежные отели, а также главный оживлённый пляж — Паттайя Бич.
Знак Паттайи. С высоты птичьего полёта вам откроется местная знаменитость внушительных размеров, выполненная в голливудском стиле.
Храм Истины. Вы взглянете сверху на живописную историческую достопримечательность — деревянный храм на берегу Сиамского залива.
Организационные детали
- В стоимость включены полёт и услуги пилота
- Дети младше 12 лет допускаются только в сопровождении родителей
- Вместительность самолёта — 3 пассажира. Инструктаж не требуется
- Самолёт имеет спаренное управление. При желании пассажир может немного поуправлять воздушным судном под наблюдением пилота
- К полёту не будут допущены люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Eastern Airport
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям экстремального и активного отдыха в Таиланде. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Групповая
13 часов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Паттайи в Бангкок: Храмы, Чайнатаун и жизнь на воде
Вас ждет увлекательное путешествие: от храмов Бангкока до плавучих рынков и живописных каналов Тхонбури
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от $400 за всё до 12 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
30 минут
Полёт на мотопараплане в Паттайе: адреналин и великолепные виды
Взлетите над Паттайей на мотопараплане, наслаждаясь свободой полёта и неповторимыми пейзажами Таиланда
Начало: Недалеко от восточного аэропорта Паттайи
Завтра в 06:00
11 июня в 16:30
260$182 за человека