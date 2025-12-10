Таиланд – страна улыбок, экзотики и незабываемых впечатлений.
Наша экскурсия, созданная для истинных ценителей приключений, откроет вам самые яркие грани этого удивительного королевства. Приготовьтесь к путешествию, которое останется в вашей памяти навсегда.
Описание экскурсииПриготовьтесь к незабываемому приключению, полному ярких красок и удивительных открытий! Наша экскурсия откроет перед вами двери в мир экзотической тайской культуры и захватывающих дух пейзажей. История и адреналин Мы начнем наше путешествие с посещения уникальной Деревни 9 племён и длинношеих женщин, где вы познакомитесь с традициями и бытом коренных народов. Затем вас ждет волнующее катание на слонах (10 минут) – возможность ощутить мощь и грацию этих удивительных животных. Любители острых ощущений смогут испытать свою удачу в ловле крокодила на удочку, а в качестве приятного бонуса каждый получит в подарок тарелку сочных тропических фруктов. Далее мы отправимся к Горе Золотого Будды, где возвышается самое большое в мире изображение Будды – зрелище, поражающее своим величием и духовной силой. Духовный мир и панорамы Почувствуйте дух древнего Китая, посетив Китайский дворец-музей и увидев терракотовых воинов – безмолвных свидетелей великой истории. Окунитесь в атмосферу умиротворения в Монастыре Ват Ян, а затем насладитесь красотой Озера лотосов. Поднимитесь на Гору Мондоп, откуда открывается захватывающий вид на Паттайю. Здесь вы сможете сделать шикарные фотографии на фоне заката солнца, запечатлев этот волшебный момент навсегда. Завершит наше путешествие посещение Белого храма, где мы примем участие в ритуале «Похороны неудач», избавляясь от всего негативного и открываясь для новых возможностей. Важная информация:
- Если вы не оплатили экскурсию на сайте, оплата производится напрямую организатору тура не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии. После подтверждения бронирования организаторы свяжутся с вами и предложат удобный способ оплаты:.
- наличными (USD, THB) — онлайн российской картой — онлайн зарубежной картой • Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами.
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, одежда для храма, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
- Важное примечание: Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня 9 племён и длинношеих женщин
- Гора Золотого Будды
- Китайский дворец-музей и терракотовые воины
- Монастырь Ват Ян
- Озеро лотосов
- Гора Мондоп
- Белый храм и ритуал «Похороны неудач»
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Страхование от несчастных случаев
- Тарелка фруктов
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Ритуал «Похороны неудач» - 300฿
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
- Возьмите с собой: солнцезащитный крем, головной убор, одежда для храма, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы
- Важное примечание: Время в программе экскурсии носит ознакомительный характер, очерёдность посещения локаций может меняться, в зависимости от трафика на дорогах, загруженности на локациях, погодных условий и т. д
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 дек 2025
Потрясающая экскурсия, все было на самом наивысшем уровне!!! Увидели много потрясающих мест, гид Александр рассказывал все, что нам хотелось знать. Старался исполнить все (даже самые маленькие) просьбы, это очень многого стоит! Фотографировал всех и делал потрясающие кадры!
Однозначно буду рекомендовать данного организатора!
Входит в следующие категории Паттайи
