О Ольга Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено» Спасибо огромное Айдару нашему экскурсоводу, очень внимательный к деталям. Отличный отдых, пляж замечательный, народу не много, покормили вкусно. Заказала ещё одну поездку

В Валерия Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео Благодарим за прекрасную экскурсию в зоопарк. Гид - Никита очень интересно все рассказал, провел экскурсию. Никто не остался без внимания! Очень довольны, теперь за экскурсиями только к Вам!

А Андрей Морская прогулка на яхте «Серенити» Отличная яхта, отличный персонал, хорошие локации и активности на них! Для такого состава участников - 20 чел. более чем достаточно места! Отдельное спасибо за обед - очень все вкусно! В-целом, понравилась экскурсия.

И Ирина Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи Это незабываемая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. Эти древние, ни с чем не сравнимые строения, впечатляют своей самобытностью и оригинальностью, выстраиваясь в красивые пейзажи. Отличная организация, очень интересный рассказ гида, незабываемые локации, вкусный обед. Хочется эту экскурсию повторить. Рекомендую!

И Ирина Бангкок классический читать дальше и удовольствие от кормления рыбок и восхитительные виды на незабываемые панорамы Бангкока с высоты птичьего полёта, и вкуснейший обед, который понравится всем посетителям, с любыми вкусовыми пристрастиями. Главное - это прекрасная организация и замечательные гиды, которые смогут ответить на любой вопрос. Осталась очень довольна! Рекомендую! Очень интересная экскурсия, включающая в себя всё: и впечатления от уникальных и красивейших храмовых комплексов, дворца, и отдых на лодке,

И Инна Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!

О Оксана Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено» Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!

И Ирина Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением с животными не меньше,чем дети! А лемурчики вне конкуренции!!! Только из-за них стоит поехать! Спасибо за все!

О Оксана Madagascar Экспресс Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо