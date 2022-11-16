Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Паттайе, цены от 100 ฿. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Невероятный Таиланд
На квадроциклах
15 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Невероятный Таиланд
Начало: Начало экскурсии - ресепшен вашего отеля
«Туристы в состоянии алкогольного или иного опьянения к управлению квадроциклом не допускаются»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 05:30
8 дек в 05:30
12 дек в 05:30
3 200฿ за человека
На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
На квадроциклах
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Квадроциклом может управлять человек старше 18 лет»
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
от $210 за всё до 2 чел.
Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
На машине
На квадроциклах
13 часов
Водная прогулка
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«45 Поездка на квадроциклах по джунглям (по желанию)11»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
8 дек в 05:30
12 дек в 05:30
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Peter
    16 ноября 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    2 часа езды на квадроцикле по грязной и мокрой тропе джунглей были очень захватывающими и веселыми. Мой 12-летний сын наслаждался каждой минутой
  • Д
    Дарья
    9 ноября 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    Отличное развлечение и очень профессиональное обслуживание. Определенно рекомендую всем
  • C
    Charles
    27 апреля 2022
    Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед
    Незабываемый и веселый тур)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невероятный Таиланд
  2. На квадроциклах - по окрестностям Паттайи
  3. Приключенческая экскурсия из Паттайи в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год на квадроциклах, 1 ⭐ отзыв, цены от 100฿. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам