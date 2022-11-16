15 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Невероятный Таиланд
Начало: Начало экскурсии - ресепшен вашего отеля
«Туристы в состоянии алкогольного или иного опьянения к управлению квадроциклом не допускаются»
Расписание: По четвергам и воскресеньям в 05:30
8 дек в 05:30
12 дек в 05:30
3 200฿ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Активная экскурсия на квадроциклах по живописным местам Паттайи
Активный отдых в Паттайе: квадроциклы, экзотические места и уникальные плантации в одной экскурсии
Начало: На нашей базе в Ногпры
«Квадроциклом может управлять человек старше 18 лет»
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
от $210 за всё до 2 чел.
13 часов
Водная прогулка
Экскурсия из Паттайи: водопад Сарика, рафтинг в Кхао Яй и квадроциклы
Насыщенная программа экскурсии из Паттайи включает посещение водопада Сарика, рафтинг по реке в Кхао Яй, поездку на квадроциклах и осмотр местных храмов
Начало: На ресепшен вашего отеля
«45 Поездка на квадроциклах по джунглям (по желанию)11»
Расписание: в четверг и воскресенье в 05:30
8 дек в 05:30
12 дек в 05:30
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPeter16 ноября 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обед2 часа езды на квадроцикле по грязной и мокрой тропе джунглей были очень захватывающими и веселыми. Мой 12-летний сын наслаждался каждой минутой
- ДДарья9 ноября 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обедОтличное развлечение и очень профессиональное обслуживание. Определенно рекомендую всем
- CCharles27 апреля 2022Тур на 2 часа на квадроциклах / багги по бездорожью + обедНезабываемый и веселый тур)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На квадроциклах»
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в декабре 2024
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