Остров Сабай

Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Путешествие на остров Сабай предлагает уникальный опыт для любителей природы и активного отдыха.

Это единственная морская программа в окрестностях Паттайи, где можно посетить настоящий необитаемый остров без искусственной инфраструктуры и толп
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туристов.

Участники смогут насладиться снорклингом в кристально чистых водах, порыбачить, попробовать сашими и BBQ seafood, а также покататься на сапборде. Комфортабельный скоростной катер и опытные гиды обеспечат безопасность и комфорт.

Группа ограничена до 10-12 человек, что гарантирует индивидуальный подход и внимание к каждому участнику

5
1 оценка

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌴 Необитаемый остров
  2. 🐠 Снорклинг
  3. 🎣 Рыбалка
  4. 🍣 Сашими и BBQ seafood
  5. 🏄‍♂️ Сапборд
  6. 🚤 Комфортабельный катер
  7. 👥 Небольшая группа

Что можно увидеть

  • Остров Сабай
Остров Сабай
Остров Сабай
Остров Сабай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 12:00

Что вас ожидает:

  • Пирс Саттахип
  • Абсолютно необитаемый остров

Описание экскурсии

Для любителей отдыха Робинзонов. Единственная морская программа с реальным необитаемым островом без искусственной инфраструктуры, квадроциклов и толп туристов. Самый крутой снорклинг в окрестностях Паттайи. Рыбалка. Скоростной комфортабельный катер. Сашими и bbq seafood. Сапборд. Группа максимум 10 - 12 человек в сопровождении наших ведущих гидов.

Вторник и пятница

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (140 см+)2 700 ฿
Детский (по росту до 140 см)2 200 ฿

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пирс Саттахип
  • Абсолютно необитаемый остров
Что включено
  • Трансфер туда - обратно.
  • Входные билеты.
  • BBQ SEAFOOD (креветки, кальмары, рыба) и сашими, фрукты и белое вино
  • Алкогольные и б/а напитки.
  • Русскоязычный гид.
  • Программа
  • Сбор по отелям с 7:00 до 8:00 (утро) и с 12:00 до 13:00 (день)
  • Отправление на скоростном катере с пирса Саттахип.
  • Остановка для фото около военного корабля (обходим корабль на лодке по кругу).
  • Остановка с купанием на морской косе посреди моря.
  • Остановка на снорклинг (подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки - красота).
  • Прибываем на остров, располагаемся под тенью деревьев на циновках (их достаточно) отдыхаем, купаемся, снорклим, плаваем на сапборде, желающие уходят на лодке на рыбалку.
  • Вода и безалкогольные напитки включены в течение дня.
  • Команда готовит BBQ SEAFOOD (креветки, кальмары, рыба) и сашими. К ужину подаем фрукты и белое вино. Атмосфера полного релакса!
  • Отправление на закате на пирс. На пирсе можно принять пресный душ и переодеться.
  • Возвращение по отелям после 16:00 (утренний тур) и после 19:00 (дневной тур)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и пятница
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Н
17 апр 2024

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