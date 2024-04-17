Путешествие на остров Сабай предлагает уникальный опыт для любителей природы и активного отдыха.
Это единственная морская программа в окрестностях Паттайи, где можно посетить настоящий необитаемый остров без искусственной инфраструктуры и толп
Это единственная морская программа в окрестностях Паттайи, где можно посетить настоящий необитаемый остров без искусственной инфраструктуры и толп
7 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Необитаемый остров
- 🐠 Снорклинг
- 🎣 Рыбалка
- 🍣 Сашими и BBQ seafood
- 🏄♂️ Сапборд
- 🚤 Комфортабельный катер
- 👥 Небольшая группа
Что можно увидеть
- Остров Сабай
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 12:00
Что вас ожидает:
- Пирс Саттахип
- Абсолютно необитаемый остров
Описание экскурсии
Для любителей отдыха Робинзонов. Единственная морская программа с реальным необитаемым островом без искусственной инфраструктуры, квадроциклов и толп туристов. Самый крутой снорклинг в окрестностях Паттайи. Рыбалка. Скоростной комфортабельный катер. Сашими и bbq seafood. Сапборд. Группа максимум 10 - 12 человек в сопровождении наших ведущих гидов.
Вторник и пятница
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (140 см+)
|2 700 ฿
|Детский (по росту до 140 см)
|2 200 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирс Саттахип
- Абсолютно необитаемый остров
Что включено
- Трансфер туда - обратно.
- Входные билеты.
- BBQ SEAFOOD (креветки, кальмары, рыба) и сашими, фрукты и белое вино
- Алкогольные и б/а напитки.
- Русскоязычный гид.
- Программа
- Сбор по отелям с 7:00 до 8:00 (утро) и с 12:00 до 13:00 (день)
- Отправление на скоростном катере с пирса Саттахип.
- Остановка для фото около военного корабля (обходим корабль на лодке по кругу).
- Остановка с купанием на морской косе посреди моря.
- Остановка на снорклинг (подводные гроты и пещеры, кораллы, рыбки - красота).
- Прибываем на остров, располагаемся под тенью деревьев на циновках (их достаточно) отдыхаем, купаемся, снорклим, плаваем на сапборде, желающие уходят на лодке на рыбалку.
- Вода и безалкогольные напитки включены в течение дня.
- Команда готовит BBQ SEAFOOD (креветки, кальмары, рыба) и сашими. К ужину подаем фрукты и белое вино. Атмосфера полного релакса!
- Отправление на закате на пирс. На пирсе можно принять пресный душ и переодеться.
- Возвращение по отелям после 16:00 (утренний тур) и после 19:00 (дневной тур)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник и пятница
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Полотенце
- Солнцезащитный крем и головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наиль
17 апр 2024
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