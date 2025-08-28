Приглашаем вас в насыщенное однодневное путешествие по аутентичным местам Таиланда.
Вы посетите вырубленный в пещерах храм, древний монастырь, поглощенный джунглями, выпьете кофе любуясь на бескрайние соляные топи, побываете на необычном рынке на железнодорожных рельсах, рынке на воде и прокатитесь на лодке по каналам тайской Венеции — городе на воде — Ампхаве.
Описание экскурсииЭкскурсия по Мистическим Пещерам и Уникальным Местам Тайланда Мы отправимся в всемирно известную сеть из семи мистических пещер в провинции Пхетчабури, одну из которых посетим. Эта пещера, наполненная историей и святыми реликвиями, представляет собой идеальное сочетание рукотворных сооружений и природы, которое заслуживает преклонения даже у членов королевской династии Таиланда. После этого нас ждет короткая остановка в придорожном кафе, где можно насладиться кофе с потрясающими видами бескрайних соляных топей, а также вкусный обед в уютном тайском ресторане, где подают неострую еду. Следующим пунктом нашего путешествия станет заповедный мангровый лес, который мы исследуем на лодке, встречая диких макак. Затем мы посетим уникальный рынок на железнодорожных рельсах, где сможем увидеть прибытие поезда. Не упустим возможность заглянуть в исторически знаковый храм, полностью поглощённый корнями гигантского дерева баньяна. В завершение экскурсии нас ожидает пешеходная прогулка по рынку вдоль каналов города Ампхавы, после чего мы отправимся на лодке по этим живописным водным путям. Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется в день экскурсии только в тайских батах или заранее рублевым переводом.
- Гости из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian.
- Время начала экскурсии подбирается таким образом, чтобы попасть на рынок в то время, когда через него проходит поезд. Поэтому, как правило, программа начинается в 06:00-07:00. Но в некоторые дни первого поезда нет, в этом случае время начала экскурсии смещается на 2 часа позже (08:00-09:00).
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату.
ср., пт., вс. 06:00-07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм Ват Кхао Йой
- Соляные прииски
- Заповедный мангровый лес
- Рынок на железнодорожных рельсах
- Храм, полностью поглощенный корнями гигантского фикуса
- Город Ампхаве
Что включено
- Работа русскоязычного гида
- Трансферное обслуживание по программе
- Обед
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются все входные и проездные билеты по программе - 700 бат
- Подаяния в храмах
Место начала и завершения?
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ср., пт., вс. 06:00-07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Влада
28 авг 2025
