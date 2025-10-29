читать дальше

Они великолепны. Всё время экскурсии рассказывал о локации, о самом Таиланде и отвечал на всё вопросы. Первый храм в пещере впечатлил особенно, очень приятная атмосфера. А для желающих, было выделено время погулять по территории и забраться на крутую гору. Таиский гид был всегда на подхвате. Так же, мы меняли посещение локаций, чтобы посетить всё вовремя. Например успеть на прибытие поезда, посещение рынка и отбытие поезда. Спасибо огромное. Организация самой экскурсии на высоте. Отличные как менеджер, так и гиды.