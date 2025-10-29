Приглашаем вас в насыщенное путешествие по аутентичным местам Таиланда! Вы посетите вырубленный в пещере храм и увидите древний монастырь, опутанный корнями дерева Бодхи.
Выпьете кофе, любуясь бескрайними соляными топями, и понаблюдаете за прибытием поезда на необычном рынке на железнодорожных путях. Прокатитесь на лодке по каналам тайской Венеции и познакомитесь с местными устоями и традициями.
Описание экскурсии
- Одна из семи мистических пещер в провинции Пхетчабури — идеальное сочетание рукотворного сооружения и природы. Вы узнаете о её истории и святых реликвиях, которые хранятся внутри
- Короткая остановка в придорожном кафе, где вы сможете выпить кофе с потрясающими видами на бескрайние соляные топи
- Вкусный обед в тайском национальном ресторане (еда не острая)
- Путешествие на лодке сквозь заповедный мангровый лес, «оккупированный» дикими макаками
- Колоритный рынок на железнодорожных рельсах. Встретим там прибытие поезда
- Храм, полностью «поглощённый» корнями гигантского дерева
- Пешеходная прогулка по рынку вдоль каналов города на воде — Ампхавы
- Путешествие на лодке по каналам красивого старинного городка Ампхавы
Организационные детали
- Путешественники из Бангкока могут присоединиться к группе в районе развязки Bang Khun Thian
- В стоимость экскурсии включены услуги русскоязычного гида, полное трансферное обслуживание на комфортабельных минивэнах Toyota (или аналогичных), обед
- Отдельно оплачиваются все билеты, катание на лодке — 700 батов с чел.
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
Время начала экскурсии подбирается таким образом, чтобы попасть на рынок в то время, когда через него проходит поезд. Поэтому, как правило, программа начинается в 06:15-07:00. Но в некоторые дни первого поезда нет, в этом случае время начала экскурсии смещается на более позднее.
в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост выше 120 см.)
|$72
|Детский (рост ниже 120 см.)
|$56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 879 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
29 окт 2025
У нас была гидом Дарья. Очень понравились локации, на которых мы побывали и интересные сведения, которые нам рассказала гид. Времени на всех остановках хватало на все. Мы привели с экскурсии исторические и интересные факты, кучу фотографий и незабываемых впечатлений. Огромное спасибо команде.
Т
Татьяна
18 окт 2025
Отличная экскурсия. Гид Фёдор был очень внимательным и заботливым, старался сделать наш отдых максимально приятным и комфортным. Даже заснял наше отбытие и прибытие на лодке, для того, чтобы посмотреть светлячков.
