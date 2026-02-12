во вторник и субботу в 07:30

Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее историю, культуру, религию и современную жизнь Таиланда. Вы посетите вырубленный в пещере храм, реку обезьян и древний монастырь Ват Бан Кунг. Побываете на необычном рынке «раскрывающихся зонтов», прокатитесь на лодке и полюбуетесь светлячками на деревьях.

Описание экскурсии

06:30 Сбор по отелям

07:00 Выезд из города

09:30 Остановка на завтрак

10:30 Пещерный храм Кхао Луанг. Вы оцените многочисленные буддистские фигуры, окруженные величественными скальными массивами.

12:00 Соляные прииски. Попьём кофе в потрясающем месте посреди соляных полей, увидим и узнаем, как добывают соль.

13:00 Вкусный обед

14:00 Река обезьян

15:00 Необычный рынок «раскрывающихся зонтов» на железной дороге. Суперколоритное место, где прямо на путях готовят лапшу, продают чили-пасту, торгуют фруктами и овощами. Вы увидите, что происходит, когда раздается громкий сигнал и прибывает поезд!

16:00 Монастырь Ват Бан Кунг. Мы рассмотрим древний фикус, выросший над часовней, и посетим небольшой монастырский зоопарк спасенных животных.

18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях

19:30 Отправление в Паттайю

22:00–23:00 Возвращение в отели

Организационные детали