во вторник и субботу в 07:30

Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе

Пещерные храмы, королевская резиденция на горе, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке

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Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее историю, культуру, религию и современную жизнь Таиланда.

Вы посетите вырубленные в пещерах храмы, резиденцию Рамы IV на горе и древний монастырь Ват Бан Кунг.

Побываете на необычном рынке «раскрывающихся зонтов», прокатитесь на лодке и полюбуетесь светлячками на деревьях.
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Многоликий Таиланд: путешествие из Паттайи в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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мар
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Описание

Что вас ожидает

06:30 Сбор по отелям
07:00 Выезд из города
09:30 Завтрак
11:00 Пещерный храм Ват Кхао Йой, окруженный рисовыми полями. Вы полюбуетесь золотой статуей Будды и понаблюдаете за забавным макаками.
12:00 Пещерный храм Кхао Луанг. Вы оцените многочисленные буддистские фигуры, окруженные величественными скальными массивами.
13:00 Резиденция Рамы IV, известного по фильму «Анна и Король». Она живописно расположена на вершине горы: мы поднимемся к ней и спустимся обратно на фуникулере.
15:00 Необычный рынок «раскрывающихся зонтов» на железной дороге. Суперколоритное место, где прямо на путях готовят лапшу, продают чили-пасту, торгуют фруктами и овощами. Вы увидите, что происходит, когда раздается громкий сигнал и прибывает поезд!
16:00 Вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки
16:45 Монастырь Ват Бан Кунг. Мы рассмотрим древний фикус, выросший над часовней, и посетим небольшой монастырский зоопарк спасенных животных.
17:30 Католический храм. Вы побываете в резиденции епископа Ратчабурийского и услышите ее историю.
18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях
19:15 Отправление в Паттайю
22:00 Возвращение в отели

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость все включено: транспорт, питание, все входные билеты, фуникулер, прогулка на лодке
  • Экскурсия проходит на современном минибасе, в группе до 12 человек

во вторник и субботу в 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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