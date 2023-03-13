во вторник и субботу в 07:30

06:30 Сбор по отелям
07:00 Выезд из города
09:30 Завтрак
11:00 Пещерный храм Ват Кхао Йой, окруженный рисовыми полями. Вы полюбуетесь золотой статуей Будды и понаблюдаете за забавным макаками.
12:00 Пещерный храм Кхао Луанг. Вы оцените многочисленные буддистские фигуры, окруженные величественными скальными массивами.
13:00 Резиденция Рамы IV, известного по фильму «Анна и Король». Она живописно расположена на вершине горы: мы поднимемся к ней и спустимся обратно на фуникулере.
15:00 Необычный рынок «раскрывающихся зонтов» на железной дороге. Суперколоритное место, где прямо на путях готовят лапшу, продают чили-пасту, торгуют фруктами и овощами. Вы увидите, что происходит, когда раздается громкий сигнал и прибывает поезд!
16:00 Вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки
16:45 Монастырь Ват Бан Кунг. Мы рассмотрим древний фикус, выросший над часовней, и посетим небольшой монастырский зоопарк спасенных животных.
17:30 Католический храм. Вы побываете в резиденции епископа Ратчабурийского и услышите ее историю.
18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях
19:15 Отправление в Паттайю
22:00 Возвращение в отели