во вторник и субботу в 07:30

Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Пещерный храм, река обезьян, рынок на ж/д и вечерняя прогулка на лодке
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, раскрывающее историю, культуру, религию и современную жизнь Таиланда. Вы посетите вырубленный в пещере храм, реку обезьян и древний монастырь Ват Бан Кунг.
Побываете на необычном рынке «раскрывающихся зонтов», прокатитесь на лодке и полюбуетесь светлячками на деревьях.
06:30 Сбор по отелям 07:00 Выезд из города 09:30 Остановка на завтрак 10:30 Пещерный храм Кхао Луанг. Вы оцените многочисленные буддистские фигуры, окруженные величественными скальными массивами. 12:00 Соляные прииски. Попьём кофе в потрясающем месте посреди соляных полей, увидим и узнаем, как добывают соль. 13:00 Вкусный обед 14:00 Река обезьян 15:00 Необычный рынок «раскрывающихся зонтов» на железной дороге. Суперколоритное место, где прямо на путях готовят лапшу, продают чили-пасту, торгуют фруктами и овощами. Вы увидите, что происходит, когда раздается громкий сигнал и прибывает поезд! 16:00 Монастырь Ват Бан Кунг. Мы рассмотрим древний фикус, выросший над часовней, и посетим небольшой монастырский зоопарк спасенных животных. 18:00 Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцающими светлячками на прибрежных деревьях 19:30 Отправление в Паттайю 22:00–23:00 Возвращение в отели
Организационные детали
Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
Экскурсию для вас проведёт русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость всё включено: транспорт, питание, все входные билеты
Экскурсия проходит на современном минибасе
В мини-зоопарке спасённых животных, в основном, находятся брошенные животные в больном или немощном состоянии. Монахи стараются их вылечить, а миряне специально приезжают покормить, т. к. по тайским канонам именно забота о немощных живых существах «очищает» карму и позволяет человеку переродиться в следующей жизни в лучшей ипостаси
во вторник и субботу в 06:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$129
Дети до 11 лет
$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3183 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Anna
Экскурсия вел Антон. Все прошло прекрасно. Программа насыщенная, посетили много интересных мест. (Особенно необычной было плаванье по реке обезьян, посмотрели и добычу соли, и храм в горе, рынок на ж/д путях, в общем все что указано в программе и даже больше. Спасибо большое Антону за интересно проведенное время.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валерия
К нам был гид Вадим, все прошло отлично, интересно рассказывал о местных особенностях и традициях, аккуратное вождение, все в тайминге, в общем все прошло хорошо)
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени читать дальшеуменьшить
чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии на «Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи»