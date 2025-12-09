Описание экскурсииЕсли вы мечтаете увидеть, как море окрашивается в золотые и алые тона заката, почувствовать лёгкий бриз в волосах и стать свидетелем зрелища, которое невозможно забыть — эта программа для вас. Важная информация:
- Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. С вами свяжутся после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, коралловые тапочки, солнцезащитный крем, кепки, шляпы, полотенце, фото- или видеокамеру, водонепроницаемый чехол на телефон, деньги на сувениры и личные расходы.
- Программа тура может быть изменена в зависимости от погодных условий. Решение об изменении программы принимает компания, проводящая тур, исходя из соображений безопасности.
Экскурсия проводится каждый день.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от отеля в Паттайе
- Скоростной катер
- Билет в национальный парк
- Комфортные пластиковые лежаки с матрасами и зонтики на уединённом пляже
- Обед
- Сопровождение русскоязычного гида
- Свободное время на лучших пляжах острова
- Бесплатный WiFi
- 🤿 Маски для снорклинга
- Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу
- Вкусный барбекю-ужин
- 🔥 Вечернее фаер-шоу
- Выезд с острова после завершения программы в 21:00
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Заберем вас с вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
