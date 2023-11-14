Приглашаем вас посетить чудесный пляж Ао Пхай — он расположен на острове Самет на территории национального парка. Мы отвезём вас к нему на скоростном катере и сделаем всё, чтобы ваш отдых прошел комфортно.



В стоимость включены лежаки, зонты, снаряжение для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу. А также лёгкий обед в тайском стиле.