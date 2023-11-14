Провести день на тихом уединенном пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Приглашаем вас посетить чудесный пляж Ао Пхай — он расположен на острове Самет на территории национального парка. Мы отвезём вас к нему на скоростном катере и сделаем всё, чтобы ваш отдых прошел комфортно.
В стоимость включены лежаки, зонты, снаряжение для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу. А также лёгкий обед в тайском стиле.
В стоимость включены лежаки, зонты, снаряжение для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу. А также лёгкий обед в тайском стиле.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
07:00 Сбор по отелям и выезд из Паттайи
08:45 Отправление на пляж на скоростном катере повышенного комфорта
09:00 Прибытие на пляж Ао Пхай, отдых, снорклинг, активности, обед
16:30 Отправление в Паттайю
18:00 Трансфер по отелям
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость всё включено
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 353 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир: с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
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