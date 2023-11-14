Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе

Провести день на тихом уединенном пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Приглашаем вас посетить чудесный пляж Ао Пхай — он расположен на острове Самет на территории национального парка. Мы отвезём вас к нему на скоростном катере и сделаем всё, чтобы ваш отдых прошел комфортно.

В стоимость включены лежаки, зонты, снаряжение для снорклинга, спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу. А также лёгкий обед в тайском стиле.
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Из Паттайи - на остров Самет в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

07:00 Сбор по отелям и выезд из Паттайи
08:45 Отправление на пляж на скоростном катере повышенного комфорта
09:00 Прибытие на пляж Ао Пхай, отдых, снорклинг, активности, обед
16:30 Отправление в Паттайю
18:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость всё включено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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