в будние дни в 07:00

Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком.
Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.
Описание трансфер
07:30 Сбор по отелям
09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы. Мы поплывём на тайском пограничном пароме в компании военных.
10:00 Отдых на безлюдном острове с белоснежным песком. Вы сможете искупаться в бирюзовом море с прозрачной водой, заняться снорклингом, покататься на каяках и лодке с прозрачным дном. Также на острове вас ждёт вкусный обед в тайском стиле.
15:30 Отправление с острова на пирс
15:40 Посещение храма Лыанг По Дам. Считается, что если загадать в нем материальное желание — оно обязательно сбудется.
16:30 Свободное время в кафе «Станция 331», при которой находится музей старой военной техники и магазин военной амуниции
17:00 Трансфер по отелям
Организационные детали
- Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость всё включено:
— трансфер до причала на минивэне или легковом авто, в зависимости от размера группы
— трансфер до острова на пароме вместимостью до 80 человек
— страховка
— вкусный обед
— каяки
— лодка с прозрачным дном
— маски для снорклинга
во вторник и пятницу в 07:30
Стоимость трансфер
|Тариф
|Стоимость
|Дети с 4-13 лет
|$78
|Стандартный билет
|$84
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до