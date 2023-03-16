в будние дни в 07:00

Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне, попасть на который можно только в составе экскурсионной группы. Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком. Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.

Описание

Что вас ожидает

07:30 Сбор по отелям

09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы. Мы поплывём на тайском пограничном пароме в компании военных.

10:00 Отдых на безлюдном острове с белоснежным песком. Вы сможете искупаться в бирюзовом море с прозрачной водой, заняться снорклингом, покататься на каяках и лодке с прозрачным дном. Также на острове вас ждёт вкусный обед в тайском стиле.

15:30 Отправление с острова на пирс

15:40 Посещение храма Лыанг По Дам. Считается, что если загадать в нем материальное желание — оно обязательно сбудется.

16:30 Свободное время в кафе «Станция 331», при которой находится музей старой военной техники и магазин военной амуниции

17:00 Трансфер по отелям

Организационные детали