в будние дни в 07:00

Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы

Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне, попасть на который можно только в составе экскурсионной группы.

Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком.

Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Ближайшие даты:
15
мар
16
мар
17
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

07:30 Сбор по отелям
09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы. Мы поплывём на тайском пограничном пароме в компании военных.
10:00 Отдых на безлюдном острове с белоснежным песком. Вы сможете искупаться в бирюзовом море с прозрачной водой, заняться снорклингом, покататься на каяках и лодке с прозрачным дном. Также на острове вас ждёт вкусный обед в тайском стиле.
15:30 Отправление с острова на пирс
15:40 Посещение храма Лыанг По Дам. Считается, что если загадать в нем материальное желание — оно обязательно сбудется.
16:30 Свободное время в кафе «Станция 331», при которой находится музей старой военной техники и магазин военной амуниции
17:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в группе до 12 человек
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость все включено: трансфер, паром, вкусный обед, каяки, лодка с прозрачным дном, маски для снорклинга
  • Оплата на месте только в тайских батах

в будние дни в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Ночные
Водные развлечения
Летние
Выездные
На весь день
Острова
На острова

Похожие туры из Паттайи

Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
12 часов
Мини-группа
Организатор экскурсии Иван
Иван
2 отзыва
Ко Сичанг: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Отправиться из Паттайи на остров Цвета Слона, отдохнуть на пляже и встретить закат у храма
в Паттайе
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
$52 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
2 отзыва
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-тур по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
у вашего отеля
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
$765 за всё до 10 чел.
Неизведанные окрестности Паттайи
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
6 отзывов
Неизведанные окрестности Паттайи
Секретные пещеры, заброшенный храм и живописный водопад на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
31 мар
4 апр
7 апр
$133 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Паттайе
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ