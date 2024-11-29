в будние дни в 07:00

Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне, попасть на который можно только в составе экскурсионной группы. Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком. Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.

Описание трансфер

07:30 Сбор по отелям

09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы. Мы поплывём на тайском пограничном пароме в компании военных.

10:00 Отдых на безлюдном острове с белоснежным песком. Вы сможете искупаться в бирюзовом море с прозрачной водой, заняться снорклингом, покататься на каяках и лодке с прозрачным дном. Также на острове вас ждёт вкусный обед в тайском стиле.

15:30 Отправление с острова на пирс

15:40 Посещение храма Лыанг По Дам. Считается, что если загадать в нем материальное желание — оно обязательно сбудется.

16:30 Свободное время в кафе «Станция 331», при которой находится музей старой военной техники и магазин военной амуниции

17:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах или заранее рублёвым переводом

перед началом программы осуществляется только или заранее рублёвым переводом Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты

Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды

В стоимость всё включено:

— трансфер до причала на минивэне или легковом авто, в зависимости от размера группы

— трансфер до острова на пароме вместимостью до 80 человек

— страховка

— вкусный обед

— каяки

— лодка с прозрачным дном

— маски для снорклинга