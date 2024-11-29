в будние дни в 07:00

Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы

Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
Остров Принцессы — закрытый военный остров в пограничной зоне, попасть на который можно только в составе экскурсионной группы.

Пусть вас не пугает его серьезный статус! На деле это идиллический остров с чистейшим морем и белоснежным песком.

Вы проведёте на нем целый день: вдоволь накупаетесь, поплаваете с маской, прокатитесь на каяке и лодке с прозрачным дном. Всё это уже включено в стоимость.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы

Описание трансфер

07:30 Сбор по отелям
09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы. Мы поплывём на тайском пограничном пароме в компании военных.
10:00 Отдых на безлюдном острове с белоснежным песком. Вы сможете искупаться в бирюзовом море с прозрачной водой, заняться снорклингом, покататься на каяках и лодке с прозрачным дном. Также на острове вас ждёт вкусный обед в тайском стиле.
15:30 Отправление с острова на пирс
15:40 Посещение храма Лыанг По Дам. Считается, что если загадать в нем материальное желание — оно обязательно сбудется.
16:30 Свободное время в кафе «Станция 331», при которой находится музей старой военной техники и магазин военной амуниции
17:00 Трансфер по отелям

Организационные детали

  • Доплата перед началом программы осуществляется только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
  • Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
  • Вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды

В стоимость всё включено:

— трансфер до причала на минивэне или легковом авто, в зависимости от размера группы
— трансфер до острова на пароме вместимостью до 80 человек
— страховка
— вкусный обед
— каяки
— лодка с прозрачным дном
— маски для снорклинга

во вторник и пятницу в 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Дети с 4-13 лет$78
Стандартный билет$84
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 3198 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Благодарим за интересную экскурсию! От всей души спасибо говорим нашему гиду Дмитрию за то, что сделал эту поездку такой насыщенной и яркой. Ваши истории, забота и отличное чувство юмора создали крутую атмосферу. Надеемся, что ещё не раз отправимся с вами в путешествие!
Благодарим за интересную экскурсию! От всей души спасибо говорим нашему гиду Дмитрию за то, что сделал
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Александра
Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в описании экскурсии.
1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до
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пирса из Паттайи, военное судно времен вьетнамской войны и 10 минут до острова на умирающем двигателе (со слов гида, в состоянии флота виновата коррупция)
2. Группа до 10 человек - это в автобусе, который вас забирает. Потом группа становится человек 30, в нашем случае - это было 3 автобуса 3. Посещение храма - это 15 минут, практически бегом группой из 30 человек. Желания загадывали по очереди, толком ничего не посмотрели.
4. Музей военной техники на обратной дороге. По факту больше похоже на блошиный рынок и ухоженную свалку из старой военной техники. Ощущение, что надо было что-то запихнуть под конец экскурсии, и выбрали полигон по дороге. Абсолютно не вяжется с концепцией всей поездки, и на наш взгляд оказался совершенно ни к чему. Все были довольно уставшие и просто ходили пили кофе.

Как итог: ощущение завышенной цены за экскурсию в связи с совокупностью факторов.
Написала максимально подробно для того, чтобы организатор возможно скорректировал маршрут для будущих туристов 😉

Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о
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А
Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые и коммуникабельные. Сергей в начале поездки очень интересно историю Тайланда рассказывал, но шумно в дороге, не все слышно было(поэтому единственное, что добавить можно было так это микрофон для гида)
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