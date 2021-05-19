Полезная информация о Паттайе
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Местное время в Паттайе
01:5914
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇭 Таиланд
|Название города
|Паттайя
|По-английски
|Pattaya
|Статья о городе
|Статья о Паттайе
|Население города
|97 296 чел.
|Аэропорт
|Паттая PYX
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря
Подробная статья
Где находится Паттайя на карте
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