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Полезная информация о Паттайе

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Местное время в Паттайе
01:5914
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇭 Таиланд
Название городаПаттайя
По-английскиPattaya
Статья о городеСтатья о Паттайе
Население города97 296 чел.
АэропортПаттая PYX
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота9 м. от уровня моря

Подробная статья

Паттайя
Что за город Паттайя — что нужно знать о нём туристу?

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Паттайя
Паттайя
Паттайя
Паттайя
Пляж Вонгамат Паттайя
Паттайя

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