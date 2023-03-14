во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти

Так кто же сказал, что рай на Земле невозможен

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«Так кто же сказал, что рай на Земле невозможен?.

.» — помните, откуда эта фраза? Ту самую рекламу шоколадного батончика с кокосом снимали на острове Ко Куд.

Живописные ландшафты, кристально чистое море, захватывающие дух водопады точно стоят того, чтобы отправиться туда на 2 дня с ночёвкой в курортном отеле. Вот уж действительно — райское наслаждение!
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Из Паттайи на Ко Куд: 2 дня и 1 ночь на острове Баунти
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Жизнь на острове Ко Куд течёт спокойно и размеренно. Здесь хорошо путешественникам, для которых важна тишина и возможность проводить много времени на свежем воздухе. Вам откроются не только краски джунглей, но и богатый подводный мир Сиамского залива.

Чтобы вы успели всё посмотреть, в группе до 20 человек мы доставим вас к острову на скоростном катере. У вас будет целый день для пляжного релакса, снорклинга или поездок по острову. И вечер — для отдыха в курортном отеле и огненного шоу. На следующий день после обеда отправитесь обратно на материк.

Программа

День 1:
04:00-05:00 Сбор туристов по отелям
07:00 Остановка на завтрак (заранее закажите завтрак с собой в своём отеле)
09:30-10:00 Прибытие на пирс, отправление к острову на скоростных катерах
10:30 Остановка около необитаемого острова для купания и снорклинга (30 минут)
11:30 Прибытие на остров Ко Куд
12:00-13:00 Обед
13:00 Заселение в отель Ao Prao Beach Resort с частным пляжем. Размещение двухместное (одноместный номер — за отдельную плату)
13:00-19:00 Свободное время (водный досуг, каякинг за отдельную плату)
19:00 Ужин

День 2:

07:00-09:00 Завтрак
11:00 Выселение из отеля
12:00-13:00 Обед
14:00 Отправление с острова на материк
15:00 Отъезд в Паттайю
19:00-20:00 Прибытие в отели в Паттайе

Организационные детали

  • Программа начинается рано утром: заранее закажите в своём отеле завтрак с собой
  • Не забудьте купальники, полотенца, сменную одежду, головные уборы, солнцезащитный крем

Что входит в стоимость

  • Транспорт — автобус и моторный скоростной катер
  • Услуги русско- и англоговорящего гида
  • Размещение в курортном отеле Ao Prao Beach Resort в двухместном номере
  • 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
  • Спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга (маска, трубка)

Дополнительные расходы

  • Доплата за одноместное размещение — 1200 батов
  • Фото- и видеосъемка
  • Водные развлечения и аренда каяков на острове
  • Проезд на такси к водопадам
  • Напитки в баре отеля

Правила безопасности

  • К участию в программе не допускаются беременные женщины (на любом сроке) и дети до 2 лет
  • Во время нахождения на скоростном катере участники обязаны внимательно слушать указания гида и следовать им
  • Строго запрещается вставать, ходить по катеру во время движения, прыгать с борта в воду
  • На катере обязательно находиться в спасательных жилетах
  • Туристы в алкогольном или наркотическом опьянении не будут допущены к снорклингу

во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
забираем с отеля в Паттайе
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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