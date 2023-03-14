во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

Жизнь на острове Ко Куд течёт спокойно и размеренно. Здесь хорошо путешественникам, для которых важна тишина и возможность проводить много времени на свежем воздухе. Вам откроются не только краски джунглей, но и богатый подводный мир Сиамского залива.
Чтобы вы успели всё посмотреть, в группе до 20 человек мы доставим вас к острову на скоростном катере. У вас будет целый день для пляжного релакса, снорклинга или поездок по острову. И вечер — для отдыха в курортном отеле и огненного шоу. На следующий день после обеда отправитесь обратно на материк.
День 1:
04:00-05:00 Сбор туристов по отелям
07:00 Остановка на завтрак (заранее закажите завтрак с собой в своём отеле)
09:30-10:00 Прибытие на пирс, отправление к острову на скоростных катерах
10:30 Остановка около необитаемого острова для купания и снорклинга (30 минут)
11:30 Прибытие на остров Ко Куд
12:00-13:00 Обед
13:00 Заселение в отель Ao Prao Beach Resort с частным пляжем. Размещение двухместное (одноместный номер — за отдельную плату)
13:00-19:00 Свободное время (водный досуг, каякинг за отдельную плату)
19:00 Ужин
07:00-09:00 Завтрак
11:00 Выселение из отеля
12:00-13:00 Обед
14:00 Отправление с острова на материк
15:00 Отъезд в Паттайю
19:00-20:00 Прибытие в отели в Паттайе