во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

«Так кто же сказал, что рай на Земле невозможен?. .» — помните, откуда эта фраза? Ту самую рекламу шоколадного батончика с кокосом снимали на острове Ко Куд. Живописные ландшафты, кристально чистое море, захватывающие дух водопады точно стоят того, чтобы отправиться туда на 2 дня с ночёвкой в курортном отеле. Вот уж действительно — райское наслаждение!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Жизнь на острове Ко Куд течёт спокойно и размеренно. Здесь хорошо путешественникам, для которых важна тишина и возможность проводить много времени на свежем воздухе. Вам откроются не только краски джунглей, но и богатый подводный мир Сиамского залива.

Чтобы вы успели всё посмотреть, в группе до 20 человек мы доставим вас к острову на скоростном катере. У вас будет целый день для пляжного релакса, снорклинга или поездок по острову. И вечер — для отдыха в курортном отеле и огненного шоу. На следующий день после обеда отправитесь обратно на материк.

Программа

День 1:

04:00-05:00 Сбор туристов по отелям

07:00 Остановка на завтрак (заранее закажите завтрак с собой в своём отеле)

09:30-10:00 Прибытие на пирс, отправление к острову на скоростных катерах

10:30 Остановка около необитаемого острова для купания и снорклинга (30 минут)

11:30 Прибытие на остров Ко Куд

12:00-13:00 Обед

13:00 Заселение в отель Ao Prao Beach Resort с частным пляжем. Размещение двухместное (одноместный номер — за отдельную плату)

13:00-19:00 Свободное время (водный досуг, каякинг за отдельную плату)

19:00 Ужин

День 2:

07:00-09:00 Завтрак

11:00 Выселение из отеля

12:00-13:00 Обед

14:00 Отправление с острова на материк

15:00 Отъезд в Паттайю

19:00-20:00 Прибытие в отели в Паттайе

Организационные детали

Программа начинается рано утром: заранее закажите в своём отеле завтрак с собой

Не забудьте купальники, полотенца, сменную одежду, головные уборы, солнцезащитный крем

Что входит в стоимость

Транспорт — автобус и моторный скоростной катер

Услуги русско- и англоговорящего гида

Размещение в курортном отеле Ao Prao Beach Resort в двухместном номере

2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак

Спасательные жилеты, снаряжение для снорклинга (маска, трубка)

Дополнительные расходы

Доплата за одноместное размещение — 1200 батов

Фото- и видеосъемка

Водные развлечения и аренда каяков на острове

Проезд на такси к водопадам

Напитки в баре отеля

Правила безопасности