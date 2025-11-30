Мои заказы

Из Паттайи на остров Самет: 2-дневный тур с питанием и проживанием

Из Паттайи на остров Самет
Проведите время на пляже с ослепительно белым и нежным песком, окунитесь в теплую и лазурную воду моря.

Сделайте памятные снимки в самых красивых уголках и насладитесь легким морским ветром и атмосферой абсолютного расслабления.

Разместитесь на ночь в комфортабельном отеле на острове, а с утра продолжите исследование этого райского острова.
Описание тура

Тур из Паттайи на остров Самет: Райский отдых ждет вас! Представьте себе лазурные воды, белоснежные пляжи и шелест пальм… Все это ждет вас в незабываемом путешествии на остров Самет! Мы предлагаем вам эксклюзивный тур, который сделает ваш отдых максимально комфортным и насыщенным. Что включено в тур? Мы позаботились о каждой детали, чтобы ваше путешествие было идеальным:
  • Проживание на острове в отеле «Silver Sand» с включённым завтраком.
  • Русскоговорящий гид: профессиональный гид сопроводит вас на протяжении всей поездки, расскажет об истории и культуре острова, а также ответит на все ваши вопросы.
  • Страхование от несчастных случаев: ваша безопасность – наш приоритет. Мы предоставляем полную страховку на время тура.
  • Билет в национальный морской парк: откройте для себя уникальную природу острова Самет, охраняемую государством.
  • Скоростной катер: насладитесь быстрой и комфортной переправой на остров на современном скоростном катере.
  • Комфортные лежаки и зонтики на пляже Ао Пай: расслабьтесь на одном из самых красивых пляжей острова, где вас ждут удобные лежаки и зонтики.
  • Вкусный сытный обед: подкрепитесь вкусным и сытным обедом в местном ресторане.
  • Свободное время на лучших пляжах острова: исследуйте различные пляжи острова, купайтесь в кристально чистой воде и наслаждайтесь солнцем.
  • Трансфер от отеля в Паттайе с гидом: мы заберем вас прямо из вашего отеля в Паттайе и доставим обратно после окончания тура.
Маски для снорклинга: откройте для себя подводный мир острова Самет, ныряя с маской и любуясь красочными кораллами и рыбами.
Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • Высокий уровень сервиса;
  • Опытных и внимательных гидов;

• Лучшее соотношение цены и качества. Важная информация:

Возьмите с собой: купальные принадлежности, коралловые тапочки, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.

Ежедневно в 07:30.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Страхование от несчастных случаев
  • Проживание в отеле с завтраком
  • Обед
  • Ужин у моря
  • Вход на пляж
  • Шезлонг и зонт на пляже
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30.
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальные принадлежности
  • Коралловые тапочки
  • Сменную одежду
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
  • Головной убор
  • Фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

