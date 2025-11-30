Проведите время на пляже с ослепительно белым и нежным песком, окунитесь в теплую и лазурную воду моря.
Сделайте памятные снимки в самых красивых уголках и насладитесь легким морским ветром и атмосферой абсолютного расслабления.
Разместитесь на ночь в комфортабельном отеле на острове, а с утра продолжите исследование этого райского острова.
Сделайте памятные снимки в самых красивых уголках и насладитесь легким морским ветром и атмосферой абсолютного расслабления.
Разместитесь на ночь в комфортабельном отеле на острове, а с утра продолжите исследование этого райского острова.
Описание тура
Тур из Паттайи на остров Самет: Райский отдых ждет вас! Представьте себе лазурные воды, белоснежные пляжи и шелест пальм… Все это ждет вас в незабываемом путешествии на остров Самет! Мы предлагаем вам эксклюзивный тур, который сделает ваш отдых максимально комфортным и насыщенным. Что включено в тур? Мы позаботились о каждой детали, чтобы ваше путешествие было идеальным:
- Проживание на острове в отеле «Silver Sand» с включённым завтраком.
- Русскоговорящий гид: профессиональный гид сопроводит вас на протяжении всей поездки, расскажет об истории и культуре острова, а также ответит на все ваши вопросы.
- Страхование от несчастных случаев: ваша безопасность – наш приоритет. Мы предоставляем полную страховку на время тура.
- Билет в национальный морской парк: откройте для себя уникальную природу острова Самет, охраняемую государством.
- Скоростной катер: насладитесь быстрой и комфортной переправой на остров на современном скоростном катере.
- Комфортные лежаки и зонтики на пляже Ао Пай: расслабьтесь на одном из самых красивых пляжей острова, где вас ждут удобные лежаки и зонтики.
- Вкусный сытный обед: подкрепитесь вкусным и сытным обедом в местном ресторане.
- Свободное время на лучших пляжах острова: исследуйте различные пляжи острова, купайтесь в кристально чистой воде и наслаждайтесь солнцем.
- Трансфер от отеля в Паттайе с гидом: мы заберем вас прямо из вашего отеля в Паттайе и доставим обратно после окончания тура.
- Высокоскоростной Wi.
Fi:
оставайтесь на связи с друзьями и семьей, используя бесплатный высокоскоростной Wi
Fi на протяжении всего тура.
Маски для снорклинга: откройте для себя подводный мир острова Самет, ныряя с маской и любуясь красочными кораллами и рыбами.
Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Высокий уровень сервиса;
- Опытных и внимательных гидов;
• Лучшее соотношение цены и качества. Важная информация:
Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.
Возьмите с собой: купальные принадлежности, коралловые тапочки, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.
Ежедневно в 07:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида
- Страхование от несчастных случаев
- Проживание в отеле с завтраком
- Обед
- Ужин у моря
- Вход на пляж
- Шезлонг и зонт на пляже
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30.
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: купальные принадлежности
- Коралловые тапочки
- Сменную одежду
- Полотенце
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
Похожие туры из Паттайи
Билеты
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Начало: 78/34 Moo 9, Паттайя 2 Road, Nong Prue, Bang La
Расписание: Время работы 9:30 - 21:00
Завтра в 09:30
1 дек в 09:30
400 ฿ за билет
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000 ฿ за всё до 10 чел.
-
30%
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Паттайи
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 04:00-05:00
Завтра в 04:30
1 дек в 04:30
2325 ฿
3300 ฿ за человека