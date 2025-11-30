Тур из Паттайи на остров Самет: Райский отдых ждет вас! Представьте себе лазурные воды, белоснежные пляжи и шелест пальм… Все это ждет вас в незабываемом путешествии на остров Самет! Мы предлагаем вам эксклюзивный тур, который сделает ваш отдых максимально комфортным и насыщенным. Что включено в тур? Мы позаботились о каждой детали, чтобы ваше путешествие было идеальным:

Проживание на острове в отеле «Silver Sand» с включённым завтраком.

Русскоговорящий гид: профессиональный гид сопроводит вас на протяжении всей поездки, расскажет об истории и культуре острова, а также ответит на все ваши вопросы.

Страхование от несчастных случаев: ваша безопасность – наш приоритет. Мы предоставляем полную страховку на время тура.

Билет в национальный морской парк: откройте для себя уникальную природу острова Самет, охраняемую государством.

Скоростной катер: насладитесь быстрой и комфортной переправой на остров на современном скоростном катере.

Комфортные лежаки и зонтики на пляже Ао Пай: расслабьтесь на одном из самых красивых пляжей острова, где вас ждут удобные лежаки и зонтики.

Вкусный сытный обед: подкрепитесь вкусным и сытным обедом в местном ресторане.

Свободное время на лучших пляжах острова: исследуйте различные пляжи острова, купайтесь в кристально чистой воде и наслаждайтесь солнцем.

Трансфер от отеля в Паттайе с гидом: мы заберем вас прямо из вашего отеля в Паттайе и доставим обратно после окончания тура.

Высокоскоростной Wi.

Fi:

оставайтесь на связи с друзьями и семьей, используя бесплатный высокоскоростной Wi

Fi на протяжении всего тура.

Маски для снорклинга: откройте для себя подводный мир острова Самет, ныряя с маской и любуясь красочными кораллами и рыбами.

Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Высокий уровень сервиса;

Опытных и внимательных гидов;

• Лучшее соотношение цены и качества. Важная информация:

Спортивный инвентарь для игр в воде и на берегу: развлекитесь, играя в волейбол, фрисби и другие пляжные игры. Почему выбирают нас? Мы гарантируем вам незабываемый отдых на острове Самет! Мы предлагаем:.

Возьмите с собой: купальные принадлежности, коралловые тапочки, сменную одежду, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, фотоаппарат и деньги на сувениры и личные расходы.