Остров Самет от двух дней

Экскурсия на остров Самет: пляжи, рифы и культура
Особенности острова Самет — это его белоснежные пляжи, теплые воды Сиамского залива и захватывающие пейзажи, которые будут радовать вас на протяжении всей экскурсии.

Иногда так хочется поменять шумный активный отдых с магазинами и ресторанами на ленивый релакс на белоснежном песчаном пляже, слушать шум соленых волн и шелест деревьев.
4.5
2 отзыва
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
Остров Самет от двух дней
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

1 день: Открытие Самета и его прекрасного мира

С первыми лучами утреннего солнца мы отправляемся из уютных отелей Паттайи в увлекательное путешествие на остров Самет. Под покровом яркого неба и ласковых ветерков мы пересекаем гладь Сиамского залива, ощущая свободу и волнение, которые сопровождают наше путешествие.

Остров Самет встречает нас своими прекрасными пляжами, где мелкий белый песок приятно ласкает ноги, а теплая вода обещает незабываемые ванны и возможность поплавать среди тропических рифов. Свободное время на острове дарит нам возможность насладиться его красотой и разнообразием.

  • Погрузитесь в мир сноркелинга, исследуя живописный подводный мир с его яркими рыбками и кораллами.
  • Выберите спокойный отдых на берегу, наслаждаясь звуками прибоя и купаясь в ласковом солнце.

2 день: По следам солнечного острова

Пробуждаясь на острове Самет, мы готовимся к новому дню, наполненному свободным временем и восхитительными впечатлениями. Завтрак, приготовленный с любовью и изысканностью, позволяет вам запастись энергией на целый день.

Свободное время на острове открывает перед вами возможность продолжить исследование его природы и культуры. Вы можете:

  • Прогуляться по живописным тропам, наслаждаясь зелеными пейзажами и ароматами тропической растительности.
  • Посетить местные магазины и рынки, где вы найдете уникальные сувениры и изысканности тайской кухни.

Возвращаясь к закату наших приключений на острове, мы грустим, покидая это прекрасное место. Сердца наполнены радостью от увиденного и пережитого, а воспоминания о Самете останутся с нами навсегда.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Стоимость одноместного размещения составляет 1100 ฿.

Ежедневно

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (рост выше 120 см)2 970 ฿
Дети (по росту 90-120 см)1 800 ฿
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Паттайя - пирс - Паттайя
  • Скоростной катер от пирса до о. Самет и обратно
  • Билет на территорию о. Самет
  • Проживание и завтрак Silver Sand Resort 3
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
  • 1100 ฿ одноместное размещение в номере
  • + ночь, включен завтрак, Взрослый - 1500 ฿ / Детский - 800 ฿
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл Вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем и головной убор
  • Деньги на еду и личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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