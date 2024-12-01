Особенности острова Самет — это его белоснежные пляжи, теплые воды Сиамского залива и захватывающие пейзажи, которые будут радовать вас на протяжении всей экскурсии. Иногда так хочется поменять шумный активный отдых с магазинами и ресторанами на ленивый релакс на белоснежном песчаном пляже, слушать шум соленых волн и шелест деревьев.

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Описание тура

1 день: Открытие Самета и его прекрасного мира

С первыми лучами утреннего солнца мы отправляемся из уютных отелей Паттайи в увлекательное путешествие на остров Самет. Под покровом яркого неба и ласковых ветерков мы пересекаем гладь Сиамского залива, ощущая свободу и волнение, которые сопровождают наше путешествие.

Остров Самет встречает нас своими прекрасными пляжами, где мелкий белый песок приятно ласкает ноги, а теплая вода обещает незабываемые ванны и возможность поплавать среди тропических рифов. Свободное время на острове дарит нам возможность насладиться его красотой и разнообразием.

Погрузитесь в мир сноркелинга, исследуя живописный подводный мир с его яркими рыбками и кораллами.

Выберите спокойный отдых на берегу, наслаждаясь звуками прибоя и купаясь в ласковом солнце.

2 день: По следам солнечного острова

Пробуждаясь на острове Самет, мы готовимся к новому дню, наполненному свободным временем и восхитительными впечатлениями. Завтрак, приготовленный с любовью и изысканностью, позволяет вам запастись энергией на целый день.

Свободное время на острове открывает перед вами возможность продолжить исследование его природы и культуры. Вы можете:

Прогуляться по живописным тропам, наслаждаясь зелеными пейзажами и ароматами тропической растительности.

Посетить местные магазины и рынки, где вы найдете уникальные сувениры и изысканности тайской кухни.

Возвращаясь к закату наших приключений на острове, мы грустим, покидая это прекрасное место. Сердца наполнены радостью от увиденного и пережитого, а воспоминания о Самете останутся с нами навсегда.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Стоимость одноместного размещения составляет 1100 ฿.