Иногда так хочется поменять шумный активный отдых с магазинами и ресторанами на ленивый релакс на белоснежном песчаном пляже, слушать шум соленых волн и шелест деревьев.
Описание тура
1 день: Открытие Самета и его прекрасного мира
С первыми лучами утреннего солнца мы отправляемся из уютных отелей Паттайи в увлекательное путешествие на остров Самет. Под покровом яркого неба и ласковых ветерков мы пересекаем гладь Сиамского залива, ощущая свободу и волнение, которые сопровождают наше путешествие.
Остров Самет встречает нас своими прекрасными пляжами, где мелкий белый песок приятно ласкает ноги, а теплая вода обещает незабываемые ванны и возможность поплавать среди тропических рифов. Свободное время на острове дарит нам возможность насладиться его красотой и разнообразием.
- Погрузитесь в мир сноркелинга, исследуя живописный подводный мир с его яркими рыбками и кораллами.
- Выберите спокойный отдых на берегу, наслаждаясь звуками прибоя и купаясь в ласковом солнце.
2 день: По следам солнечного острова
Пробуждаясь на острове Самет, мы готовимся к новому дню, наполненному свободным временем и восхитительными впечатлениями. Завтрак, приготовленный с любовью и изысканностью, позволяет вам запастись энергией на целый день.
Свободное время на острове открывает перед вами возможность продолжить исследование его природы и культуры. Вы можете:
- Прогуляться по живописным тропам, наслаждаясь зелеными пейзажами и ароматами тропической растительности.
- Посетить местные магазины и рынки, где вы найдете уникальные сувениры и изысканности тайской кухни.
Возвращаясь к закату наших приключений на острове, мы грустим, покидая это прекрасное место. Сердца наполнены радостью от увиденного и пережитого, а воспоминания о Самете останутся с нами навсегда.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Стоимость одноместного размещения составляет 1100 ฿.
Ежедневно
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (рост выше 120 см)
|2 970 ฿
|Дети (по росту 90-120 см)
|1 800 ฿
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Паттайя - пирс - Паттайя
- Скоростной катер от пирса до о. Самет и обратно
- Билет на территорию о. Самет
- Проживание и завтрак Silver Sand Resort 3
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед и ужин
- 1100 ฿ одноместное размещение в номере
- + ночь, включен завтрак, Взрослый - 1500 ฿ / Детский - 800 ฿
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Возьмите с собой купальные принадлежности
- Полотенце
- Солнцезащитный крем и головной убор
- Деньги на еду и личные расходы