2 дня
Ко Чанг - остров, где джунгли встречаются с морем
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Пожалуйста, перед бронированием уточняйте наличие мест.
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
5 700฿ за человека
2 дня
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 05:30
«Встречаемся и отправляемся на остров Ко Чанг»
4 ноя в 08:00
7 ноя в 08:00
$163 за человека
3 дня
Релакс в «Кокосовой лагуне»: тур с выездом из Паттайи
Отдохнуть на острове Ко Куд, искупаться в чаше каскадного водопада и полежать в гамаке у моря
Начало: Г. Паттайя, 05:00
«На остров доберёмся на скоростном катамаране, выезжаем из Паттайи ежедневно»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
$212 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На острова»
Самые популярные туры этой рубрики в Паттайе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Паттайе в июле 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На острова" можно забронировать 3 тура от 163 до 5 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
Забронируйте тур в Паттайе на 2024 год на острова, 1 ⭐ отзыв, цены от 163฿. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь