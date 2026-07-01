Три дня для восстановления сил и обретения внутренней гармонии в СПА-отеле на берегу реки Квай Ной, в провинции Канчанабури.
Это обновлённая версия популярной программы «Рай на реке Квай», в которой особый
Это обновлённая версия популярной программы «Рай на реке Квай», в которой особый
Описание тура
Знакомство с природой и традициями Тур начинается с визита на плавучий рынок и купания у водопада Эраван. Вас также ждут целебные горячие источники. Вечером — размещение в отеле на реке с доступом к спа-комплексу: бани, массаж и бассейн. Отдых и оздоровление Главный акцент — сплавы по реке и свободное время для релакса. Вы сможете отдохнуть в гамаке, поплавать или узнать о тайской медицине с консультацией и подарками. Каждый день завершается ужином и спа-процедурами. История и духовность В программе — посещение памятников военной истории у «Дороги смерти» и духовное погружение в храме Пещера Тигра с его священными пещерами и реликвиями. Гид как проводник В дороге гид расскажет об истории, менталитете и традиционной медицине Таиланда, делая путь познавательным и насыщенным. Важная информация:
• Гости размещаются в домиках на воде или на берегу (на выбор) • Возьмите с собой:
закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea — одежду для тепла в вечернее время и для трансферного транспорта (работают кондиционеры и может быть прохладно) • Выезд из Паттайи в 04:30 • Выезд из Бангкока в 05:30.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Паттайи и обратно
- Проживание в отеле Sweet Garden River Kwai Resort
- Завтраки и ужины в отеле
- Обеды и питьевая вода в дороге
- Входные билеты в нацпарки
- Посещение природных минеральных источников
- Сплавы по реке
- По одному оздоровительному сеансу на человека
- Баня с каменкой из настоящего Бирманского жадеита
- Массажная практика народности Мон
- Сеансы звукотерапии
- Подарочный набор фитопрепаратов
Что не входит в цену
- Дополнительные сеансы оздоровительных процедур
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Гости размещаются в домиках на воде или на берегу (на выбор)
- Возьмите с собой:
- Закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea
- Одежду для тепла в вечернее время и для трансферного транспорта (работают кондиционеры и может быть прохладно)
- Выезд из Паттайи в 04:30
- Выезд из Бангкока в 05:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Паттайи
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