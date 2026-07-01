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Оздоровительный тур в отель Sweet Garden River Kwai Resort на 3 дня

Три дня для восстановления сил и обретения внутренней гармонии в СПА-отеле на берегу реки Квай Ной, в провинции Канчанабури.

Это обновлённая версия популярной программы «Рай на реке Квай», в которой особый
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акцент сделан на укрепление здоровья и общее самочувствие гостей.

Насладитесь живописными видами и яркой экзотикой Таиланда, сочетая путешествие с целительными практиками для тела и души. В программу включены все оздоровительные процедуры, а также подарок от отеля — Sweet Garden.

Оздоровительный тур в отель Sweet Garden River Kwai Resort на 3 дня
Оздоровительный тур в отель Sweet Garden River Kwai Resort на 3 дня
Оздоровительный тур в отель Sweet Garden River Kwai Resort на 3 дня

Описание тура

Знакомство с природой и традициями Тур начинается с визита на плавучий рынок и купания у водопада Эраван. Вас также ждут целебные горячие источники. Вечером — размещение в отеле на реке с доступом к спа-комплексу: бани, массаж и бассейн. Отдых и оздоровление Главный акцент — сплавы по реке и свободное время для релакса. Вы сможете отдохнуть в гамаке, поплавать или узнать о тайской медицине с консультацией и подарками. Каждый день завершается ужином и спа-процедурами. История и духовность В программе — посещение памятников военной истории у «Дороги смерти» и духовное погружение в храме Пещера Тигра с его священными пещерами и реликвиями. Гид как проводник В дороге гид расскажет об истории, менталитете и традиционной медицине Таиланда, делая путь познавательным и насыщенным. Важная информация:

• Гости размещаются в домиках на воде или на берегу (на выбор) • Возьмите с собой:

закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea — одежду для тепла в вечернее время и для трансферного транспорта (работают кондиционеры и может быть прохладно) • Выезд из Паттайи в 04:30 • Выезд из Бангкока в 05:30.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Паттайи и обратно
  • Проживание в отеле Sweet Garden River Kwai Resort
  • Завтраки и ужины в отеле
  • Обеды и питьевая вода в дороге
  • Входные билеты в нацпарки
  • Посещение природных минеральных источников
  • Сплавы по реке
  • По одному оздоровительному сеансу на человека
  • Баня с каменкой из настоящего Бирманского жадеита
  • Массажная практика народности Мон
  • Сеансы звукотерапии
  • Подарочный набор фитопрепаратов
Что не входит в цену
  • Дополнительные сеансы оздоровительных процедур
  • Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гости размещаются в домиках на воде или на берегу (на выбор)
  • Возьмите с собой:
  • Закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea
  • Одежду для тепла в вечернее время и для трансферного транспорта (работают кондиционеры и может быть прохладно)
  • Выезд из Паттайи в 04:30
  • Выезд из Бангкока в 05:30
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Паттайи

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