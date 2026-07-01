Знакомство с природой и традициями Тур начинается с визита на плавучий рынок и купания у водопада Эраван. Вас также ждут целебные горячие источники. Вечером — размещение в отеле на реке с доступом к спа-комплексу: бани, массаж и бассейн. Отдых и оздоровление Главный акцент — сплавы по реке и свободное время для релакса. Вы сможете отдохнуть в гамаке, поплавать или узнать о тайской медицине с консультацией и подарками. Каждый день завершается ужином и спа-процедурами. История и духовность В программе — посещение памятников военной истории у «Дороги смерти» и духовное погружение в храме Пещера Тигра с его священными пещерами и реликвиями. Гид как проводник В дороге гид расскажет об истории, менталитете и традиционной медицине Таиланда, делая путь познавательным и насыщенным. Важная информация:

• Гости размещаются в домиках на воде или на берегу (на выбор) • Возьмите с собой:

закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea — одежду для тепла в вечернее время и для трансферного транспорта (работают кондиционеры и может быть прохладно) • Выезд из Паттайи в 04:30 • Выезд из Бангкока в 05:30.