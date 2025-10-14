Мои заказы

Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле (2 ночи)

Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле
Откройте для себя тропический рай Саньи на юге Хайнаня! Белоснежные пляжи, горы в тропических лесах и лазурное море ждут вас. Посетите парк оленя, остров Феникс, дома-деревья.

Насладитесь китайскими деликатесами, познакомьтесь с народной медициной и отдохните в комфортабельном отеле.
5
1 отзыв
Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле (2 ночи)
Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле (2 ночи)
Путешествие в город Санья из Паттайи с проживанием в отеле (2 ночи)

Описание тура

Санья — райский уголок на юге Хайнаня Тропический рай раскинулся на самом юге острова Хайнань, на широте знаменитых Гавайев. Живописный город окружён с трёх сторон величественными горами, покрытыми густыми тропическими лесами, а с четвёртой — омывается ласковыми водами Южно-Китайского моря. Вы увидите:
  • Парк оленя, повернувшего голову — живописное место с богатой историей и потрясающими видами.
  • Остров Феникс — современный туристический комплекс с роскошными отелями и развлечениями.
  • Дома-деревья — удивительное архитектурное решение, гармонично вписанное в природный ландшафт.
  • Центр китайской народной медицины — возможность познакомиться с древними традициями врачевания и пройти оздоровительные процедуры. Почему стоит посетить Санью • Безупречные пляжи протянулись на километры, маня туристов белоснежным песком;
  • Тёплый климат позволяет наслаждаться морем круглый год;
  • Роскошные отели мирового уровня;
  • Уникальная культура: буддийские храмы, кокосовые плантации, колоритные рынки;

• Вкусные деликатесы: экзотическое фруктовое мороженое и свежайшие морепродукты Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых красивых уголков Китая! Важная информация:

  • Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.
  • Не забудьте паспорт.
  • Время начала экскурсии может немного варьироваться (гид предупредит вас об этом).
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь, наличные (для личных расходов и сувениров), защиту от солнца.

По воскресеньям в 09:00-10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк оленя, повернувшего голову
  • Остров Феникс
  • Дома-деревья
  • Центр китайской народной медицины
Что включено
  • Проживание в отеле 4 звезды (2 ночи)
  • Услуги гида
  • Весь трансфер по маршруту
  • Завтраки в отеле
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение в отеле - 2000 бат
  • Питание
  • Дополнительные развлечения по маршруту
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 09:00-10:00
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее
  • Не забудьте паспорт
  • Время начала экскурсии может немного варьироваться (гид предупредит вас об этом)
  • Возьмите с собой удобную одежду и обувь, наличные (для личных расходов и сувениров), защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Олег
14 окт 2025
Здравствуйте, хотя многие думают для чего ехать из одного райского места в другое, прокатился для сравнения, потому что рассматривал отпуск туда, так как в в Тайланде был не раз, но
читать дальше

при подборе тура, увидел, что есть экскурсии из Паттайи на Хайнань и решил воспользоваться, поехать в Тай а от туда на экскурсию. Ну и все, заехал, приехали в отель, забрали, отвезли в аэропорт, по прилету встретили гид Ваня, хорошо говорящий по-русски, с хорошим чувством юмора, отвез в отель потом свободное время, утром отвез на индивидуальную экскурсию, повозил по интересным местам, показал, рассказал, по отвечал на все вопросы, все было интересно, за что ему особая благодарность, дальше отель, свободное время, отель находится в бухте Дадунхай, где много соотечественников, после выселения отвёз в аэропорт, по прилету в Бангкок, встретили и в отель. Все хорошо мне всё понравилось.

Тур входит в следующие категории Паттайи

Похожие туры из Паттайи

Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
1 день
7 отзывов
Билеты
Входной билет в 3D-галерею Art in Paradise в Паттайе
Начало: 78/34 Moo 9, Паттайя 2 Road, Nong Prue, Bang La
Расписание: Время работы 9:30 - 21:00
Завтра в 09:30
29 ноя в 09:30
400 ฿ за билет
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
На автобусе
2 дня
4 отзыва
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:00
29 ноя в 06:00
25 000 ฿ за всё до 10 чел.
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
На автобусе
1 день 14 часов
3 отзыва
Река Квай - максимальный релакс из Паттайи
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
29 ноя в 05:00
4250 ฿ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Паттайе
Все туры из Паттайи