Откройте для себя тропический рай Саньи на юге Хайнаня! Белоснежные пляжи, горы в тропических лесах и лазурное море ждут вас. Посетите парк оленя, остров Феникс, дома-деревья.
Насладитесь китайскими деликатесами, познакомьтесь с народной медициной и отдохните в комфортабельном отеле.
Описание тураСанья — райский уголок на юге Хайнаня Тропический рай раскинулся на самом юге острова Хайнань, на широте знаменитых Гавайев. Живописный город окружён с трёх сторон величественными горами, покрытыми густыми тропическими лесами, а с четвёртой — омывается ласковыми водами Южно-Китайского моря. Вы увидите:
- Парк оленя, повернувшего голову — живописное место с богатой историей и потрясающими видами.
- Остров Феникс — современный туристический комплекс с роскошными отелями и развлечениями.
- Дома-деревья — удивительное архитектурное решение, гармонично вписанное в природный ландшафт.
- Центр китайской народной медицины — возможность познакомиться с древними традициями врачевания и пройти оздоровительные процедуры. Почему стоит посетить Санью • Безупречные пляжи протянулись на километры, маня туристов белоснежным песком;
- Тёплый климат позволяет наслаждаться морем круглый год;
- Роскошные отели мирового уровня;
- Уникальная культура: буддийские храмы, кокосовые плантации, колоритные рынки;
• Вкусные деликатесы: экзотическое фруктовое мороженое и свежайшие морепродукты Приглашаем вас в увлекательное путешествие по одному из самых красивых уголков Китая! Важная информация:
- Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.
- Не забудьте паспорт.
- Время начала экскурсии может немного варьироваться (гид предупредит вас об этом).
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь, наличные (для личных расходов и сувениров), защиту от солнца.
По воскресеньям в 09:00-10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Проживание в отеле 4 звезды (2 ночи)
- Услуги гида
- Весь трансфер по маршруту
- Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- Одноместное размещение в отеле - 2000 бат
- Питание
- Дополнительные развлечения по маршруту
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
14 окт 2025
Здравствуйте, хотя многие думают для чего ехать из одного райского места в другое, прокатился для сравнения, потому что рассматривал отпуск туда, так как в в Тайланде был не раз, но
Тур входит в следующие категории Паттайи
