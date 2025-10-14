читать дальше

при подборе тура, увидел, что есть экскурсии из Паттайи на Хайнань и решил воспользоваться, поехать в Тай а от туда на экскурсию. Ну и все, заехал, приехали в отель, забрали, отвезли в аэропорт, по прилету встретили гид Ваня, хорошо говорящий по-русски, с хорошим чувством юмора, отвез в отель потом свободное время, утром отвез на индивидуальную экскурсию, повозил по интересным местам, показал, рассказал, по отвечал на все вопросы, все было интересно, за что ему особая благодарность, дальше отель, свободное время, отель находится в бухте Дадунхай, где много соотечественников, после выселения отвёз в аэропорт, по прилету в Бангкок, встретили и в отель. Все хорошо мне всё понравилось.