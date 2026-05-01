Утром выезжаем из Паттайи на курорт Сирача. Рядом расположен небольшой остров Ko Лой — отличное место для неспешной прогулки, посещения храма и любования морскими пейзажами.

Переправа займёт ~45 минут на пароме. В пути вы узнаете, почему остров называют уголком Китая в Таиланде и об особенностях местного диалекта.

По прибытии начнём знакомство, будем перемещаться на традиционных тук-туках, изготовленных местными. В программе: Wat Tham Yai со священным следом Будды, древние пещеры и храмы с золотой фольгой на стенах, статуя Бога обезьян и таинственный храм с мумией монаха. Обсудим особенности жизни и кельи тайских отшельников.

Особое внимание уделим летнему дворцу короля Рамы V — дворцово-парковому ансамблю конца 19 века, ныне музейному комплексу с ухоженными садами.

После обеда — отдых и купание на тихом пляже. Вечером — заселение в отель и свободное время для прогулки, встречи заката или ужина. Ночёвка на Ко Сичанге.