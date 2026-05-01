Индивидуальный тур из Паттайи на остров Ко Сичанг и в Сирачу

Древние святыни и современная архитектура
На прогулке по Ко Сичангу вы окажетесь среди старинных храмов, пройдёте по песку и вдохнёте морской воздух на малолюдных пляжах, осмотрите королевский дворец и живописные уголки.

В Сираче увидите панорамный стеклянный мост Skywalk, японский квартал J-Park с аутентичными улочками, а завершит маршрут арт-пространство с инсталляциями и фотозонами. Трансферы и переправы между локациями уже продуманы для комфортного перемещения.
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную одежду и обувь для прогулок по острову и холмам (кроссовки/сандалии с закрытым носком), купальник и полотенце для пляжа, солнцезащитные очки, крем и головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Ко Сичанг: святыни, дворец короля Рамы V и отдых на пляже

Утром выезжаем из Паттайи на курорт Сирача. Рядом расположен небольшой остров Ko Лой — отличное место для неспешной прогулки, посещения храма и любования морскими пейзажами.

Переправа займёт ~45 минут на пароме. В пути вы узнаете, почему остров называют уголком Китая в Таиланде и об особенностях местного диалекта.

По прибытии начнём знакомство, будем перемещаться на традиционных тук-туках, изготовленных местными. В программе: Wat Tham Yai со священным следом Будды, древние пещеры и храмы с золотой фольгой на стенах, статуя Бога обезьян и таинственный храм с мумией монаха. Обсудим особенности жизни и кельи тайских отшельников.

Особое внимание уделим летнему дворцу короля Рамы V — дворцово-парковому ансамблю конца 19 века, ныне музейному комплексу с ухоженными садами.

После обеда — отдых и купание на тихом пляже. Вечером — заселение в отель и свободное время для прогулки, встречи заката или ужина. Ночёвка на Ко Сичанге.

2 день

Контрастная Сирача

Утром переправимся на материк (~45 минут). Продолжим путешествие по Сираче — месту, которое редко включают в стандартные экскурсионные маршруты.

Первой остановкой станет Wat Khao Mai Daeng — просторный храм на возвышенности, где можно наблюдать повседневную религиозную жизнь Таиланда.

Далее осмотрим Skywalk (Wat Khao Tabaek) — стеклянный мост с впечатляющими видами.

Также посетим J-Park Nihon Mura — японский квартал под открытым небом. Здесь прогуляемся по стилизованным улочкам, пофотографируемся и пообедаем в японском ресторане.

Завершим программу в Lighting Art Museum & Balloon Garden — арт-пространстве с необычными инсталляциями и фотозонами.

А потом вернёмся в Паттайю.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Паттайи и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Паттайе, 8:00
Завершение: Ваш отель в Паттайе, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

