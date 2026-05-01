В Сираче увидите панорамный стеклянный мост Skywalk, японский квартал J-Park с аутентичными улочками, а завершит маршрут арт-пространство с инсталляциями и фотозонами. Трансферы и переправы между локациями уже продуманы для комфортного перемещения.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: удобную одежду и обувь для прогулок по острову и холмам (кроссовки/сандалии с закрытым носком), купальник и полотенце для пляжа, солнцезащитные очки, крем и головной убор.
Программа тура по дням
Ко Сичанг: святыни, дворец короля Рамы V и отдых на пляже
Утром выезжаем из Паттайи на курорт Сирача. Рядом расположен небольшой остров Ko Лой — отличное место для неспешной прогулки, посещения храма и любования морскими пейзажами.
Переправа займёт ~45 минут на пароме. В пути вы узнаете, почему остров называют уголком Китая в Таиланде и об особенностях местного диалекта.
По прибытии начнём знакомство, будем перемещаться на традиционных тук-туках, изготовленных местными. В программе: Wat Tham Yai со священным следом Будды, древние пещеры и храмы с золотой фольгой на стенах, статуя Бога обезьян и таинственный храм с мумией монаха. Обсудим особенности жизни и кельи тайских отшельников.
Особое внимание уделим летнему дворцу короля Рамы V — дворцово-парковому ансамблю конца 19 века, ныне музейному комплексу с ухоженными садами.
После обеда — отдых и купание на тихом пляже. Вечером — заселение в отель и свободное время для прогулки, встречи заката или ужина. Ночёвка на Ко Сичанге.
Контрастная Сирача
Утром переправимся на материк (~45 минут). Продолжим путешествие по Сираче — месту, которое редко включают в стандартные экскурсионные маршруты.
Первой остановкой станет Wat Khao Mai Daeng — просторный храм на возвышенности, где можно наблюдать повседневную религиозную жизнь Таиланда.
Далее осмотрим Skywalk (Wat Khao Tabaek) — стеклянный мост с впечатляющими видами.
Также посетим J-Park Nihon Mura — японский квартал под открытым небом. Здесь прогуляемся по стилизованным улочкам, пофотографируемся и пообедаем в японском ресторане.
Завершим программу в Lighting Art Museum & Balloon Garden — арт-пространстве с необычными инсталляциями и фотозонами.
А потом вернёмся в Паттайю.
Что включено
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Паттайи и обратно
- Проживание
- Питание
- Дополнительные активности