Сингапур и Малайзия: трехдневный тур

Добро пожаловать в Львиный город! Сингапур — это мост между современностью и прошлым, западом и востоком.

Здесь гармонично сконцентрированы величественные храмы, высокие небоскребы и старые этнические районы. Наше трехдневное путешествие покажет вам, насколько колоритен и необычен этот остров.
Сингапур и Малайзия: трехдневный тур
Сингапур и Малайзия: трехдневный тур
Сингапур и Малайзия: трехдневный тур
Ближайшие даты:
5
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мар10
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мар
Время начала: 04:00

Описание тура

Город льва Наш гид расскажет все, что нужно знать об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем. В программе для вас — главные достопримечательности Сингапура. Мы посетим уникальный фонтан богатства, построенный по канонам фен-шуй, увидим игровое поле Паданг, где когда-то проходило открытие Летних юношеских Олимпийских игр. Осмотрим шедевр современной архитектуры — театр Эспланада, а также познакомимся с историей Сингапура, побывав у памятника основателю Стэмфорду Раффлзу. Обязательно узнаем, чем живут сингапурцы сегодня: увидим небоскребы делового центра и улицу шопоголиков Очард Роуд. Затем отправимся в чайна-таун — перед нами предстанут лабиринты улиц, чайные лавки, «офисы» магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом! Заглянем в буддийские храмы и побываем у той самой реки Сингапур. Именно с ней связана знаменитая легенда о названии острова. Три дня нашей экскурсии точно станут запоминающимися! Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке.
  • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке.
  • Стоимость дополнительной ночи в отеле: - трехзвездочный отель — 2000฿; - четырехвездочный отель — 3000฿; - пятизвездочный отель — 15000฿.

Ежедневно

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 4*43 750 ฿
Отель 5*62 500 ฿
Отель 3*26 250 ฿

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фонтана богатств
  • Паданг (проездом)
  • Театр Эспланада (снаружи)
  • Памятник Стэмфорду Раффлзу
  • Мост Кавенах
  • Река Сингапур
  • Театр Виктории (снаружи)
  • Деловой район Сингапура
  • Отель Фуллертон
  • Парк Мерлион
  • Чайна-таун
  • Храм божественного блаженства
  • Храм Зуба Будды
  • Улица Орчард Роуд (проездом)
Что включено
  • Транспорт
  • Авиаперелет
  • Проживание в отелях
Что не входит в цену
  • Стоимость обзорной экскурсии - 200-900 USD
  • Дополнительная ночь в отелях:
  • Трехзвездочный отель - 2000฿
  • Четырехвездочный отель - 3000฿
  • Пятизвездочный отель - 15000฿
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
  • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке
  • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке
  • Стоимость дополнительной ночи в отеле:
  • Трехзвездочный отель - 2000฿
  • Четырехзвездочный отель - 3000฿
  • Пятизвездочный отель - 15000฿
  • Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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