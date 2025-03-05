Добро пожаловать в Львиный город! Сингапур — это мост между современностью и прошлым, западом и востоком.
Здесь гармонично сконцентрированы величественные храмы, высокие небоскребы и старые этнические районы. Наше трехдневное путешествие покажет вам, насколько колоритен и необычен этот остров.
Здесь гармонично сконцентрированы величественные храмы, высокие небоскребы и старые этнические районы. Наше трехдневное путешествие покажет вам, насколько колоритен и необычен этот остров.
Описание тураГород льва Наш гид расскажет все, что нужно знать об острове, государстве и городе, о его прошлом и настоящем. В программе для вас — главные достопримечательности Сингапура. Мы посетим уникальный фонтан богатства, построенный по канонам фен-шуй, увидим игровое поле Паданг, где когда-то проходило открытие Летних юношеских Олимпийских игр. Осмотрим шедевр современной архитектуры — театр Эспланада, а также познакомимся с историей Сингапура, побывав у памятника основателю Стэмфорду Раффлзу. Обязательно узнаем, чем живут сингапурцы сегодня: увидим небоскребы делового центра и улицу шопоголиков Очард Роуд. Затем отправимся в чайна-таун — перед нами предстанут лабиринты улиц, чайные лавки, «офисы» магов и астрологов, десятки кафе под открытым небом! Заглянем в буддийские храмы и побываем у той самой реки Сингапур. Именно с ней связана знаменитая легенда о названии острова. Три дня нашей экскурсии точно станут запоминающимися! Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке.
- Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке.
- Стоимость дополнительной ночи в отеле: - трехзвездочный отель — 2000฿; - четырехвездочный отель — 3000฿; - пятизвездочный отель — 15000฿.
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 4*
|43 750 ฿
|Отель 5*
|62 500 ฿
|Отель 3*
|26 250 ฿
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтана богатств
- Паданг (проездом)
- Театр Эспланада (снаружи)
- Памятник Стэмфорду Раффлзу
- Мост Кавенах
- Река Сингапур
- Театр Виктории (снаружи)
- Деловой район Сингапура
- Отель Фуллертон
- Парк Мерлион
- Чайна-таун
- Храм божественного блаженства
- Храм Зуба Будды
- Улица Орчард Роуд (проездом)
Что включено
- Транспорт
- Авиаперелет
- Проживание в отелях
Что не входит в цену
- Стоимость обзорной экскурсии - 200-900 USD
- Дополнительная ночь в отелях:
- Трехзвездочный отель - 2000฿
- Четырехвездочный отель - 3000฿
- Пятизвездочный отель - 15000฿
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Сингапуру на русском языке
- Дополнительно можно заказать обзорную автомобильную экскурсию по Куала-Лумпуру на русском языке
- Стоимость дополнительной ночи в отеле:
- Трехзвездочный отель - 2000฿
- Четырехзвездочный отель - 3000฿
- Пятизвездочный отель - 15000฿
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, Сингапуре и Малайзии. Какие ещё туры вас интересуют?
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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