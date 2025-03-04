3 дня
Сингапур и Малайзия: трехдневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
4 мар в 04:00
5 мар в 04:00
от 26 250฿ за человека
2 дня 16 часов
Восточные сокровища: Сингапур и Гонконг (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 04:00.
3 мар в 04:00
4 мар в 04:00
54 000฿ за человека
2 дня 16 часов
Сингапур и Бруней - два королевства (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно согласно календарю.
3 мар в 03:30
4 мар в 03:30
84 000฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Сингапур»
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