в другие страны – туры в Паттайе

Найдено 3 тура в категории «в другие страны» в Паттайе, цены от 8 000 ฿. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
9 500฿ за человека
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
8 000฿ за человека
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Вторник и суббота
11 июня в 06:30
15 июня в 06:30
15 500฿ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    10 февраля 2024
    Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
    Отличная экскурсия! Организация 5/5! Очень понравилось, что все соответствовало заявленным требованиям, даже тайминга придерживались почти идеально)) интересно, информативно! Отдельная благодарность
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    гидам Оскару и Кимли! Имейте в виду, что очень долго придется провести в дороге, тяжеловато., но это плата за то, что два дня вы увидите уникальные места на нашей Земле!

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «в другие страны»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Камбоджа премиум - Ангкор (2 дня / 1 ночь)
  2. Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
  3. По следам Лары Крофт: Ангкор Ват и Пном Кулен в Камбодже (2 дня/1 ночь)
Сколько стоит тур в Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "в другие страны" можно забронировать 3 тура от 8 000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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