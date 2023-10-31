Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь

Камбоджа Стандарт

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Камбоджа, официальное название которой Королевство Камбоджа, расположена в Юго-Восточной Азии.

Это страна, известная своей богатой историей, включая величественные храмы Ангкор Ват, построенные во времена Кхмерской империи. Приглашаем вас изучить эти удивительные места вместе с нами в насыщенном двухдневным туре!
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Камбоджа Стандарт: храмовый комплекс Ангкор на 2 дня / 1 ночь
Ближайшие даты:
31
окт
2
ноя
4
ноя
7
ноя
9
ноя
11
ноя
14
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Камбоджа
  • Королевский парк
  • Озеро Тон Ле Сап
  • Храмовый комплекс Ангкор Ват
  • Ангкор Тхом
  • Террасы слонов и прокаженного короля
  • Та Пром
  • Ta Keo
  • Памятник жертвам геноцида ВАТ МЭЙ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вам программу Стандарт:

Эта программа отлично подойдет тем, кто уже был в Камбодже и хотел бы повторить эти незабываемые ощущения, а также для тех, кто едет впервые, но выбирает экономный вариант путешествий.

День 1:

  • 4:00 — Сбор гостей из отелей в Паттайе, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы с русскоязычным гидом.
  • 6:30 — Остановка на завтрак (вы можете взять завтраки с собой из отелей или приобрести в ресторане по пути).
  • 8:30 — Переход границы Thailand-Cambodia. VIP-проход тайской и камбоджийской границ в сопровождении нашего русскоговорящего гида.
  • 09:00 — Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.
  • 12:00 — Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (национальные и европейские блюда).
  • 13:30 — Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц.
  • 14:00 — Заселение в отель 3* (бассейн, Wi-Fi). Отдых или поездка на озеро/ужин за доп. плату.
  • 14:00 — Дополнительная экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли, понаблюдать за жизнью и бытом местного населения, проживающего в плавучих домах на озере. (Оплачивается на месте — 20$.).
  • 17:30 — Встреча заката солнца в одном из храмов Ангкора. (Оплачивается на месте — 20$.).
  • 19:00 — Ужин в Кхмерском национальном ресторане: шведский стол (кхмерские и европейские блюда). Национально-фольклорное шоу «Апсара». (Ужин оплачивается на месте — 20$.).
  • 21:00 — Возвращение в отель, свободное время или вечерняя прогулка по городу.

День 2:

5:30 — Подъем, завтрак в отеле (оплачивается на месте — 5$).

6:00 — Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов:

  • Главный храмовый комплекс Ангкор Ват.
  • Ангкор Тхом, древняя столица Кхмерской империи: Байон, террасы слонов и прокаженного короля.
  • Та Пром (где снимался фильм о Ларе Кроф с Анджелиной Джоли).
  • Ta Keo.
  • 13:00 — Возвращение в отель, выселение.
  • 14:00 — Обед в ресторане с национальной кухней.
  • 15:00 — Посещение памятника жертвам геноцида ВАТ МЭЙ. (Оплачивается на месте — 5$.).
  • 15:30 — Выезд на границу.
  • 17:30 — Переход границы Cambodia – Thailand. Через час от границы остановка на 20-30 мин.
  • 22:00 — Прибытие в отель в Паттайю.
Внимание! Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта

Важно:

  • Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.
  • Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.
  • Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.
  • Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.
  • Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.
  • Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 бат для оформления визы в Камбоджу.

Возьмите с собой:

  • Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
  • Для граждан России одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
  • Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
  • Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.

Вторник, четверг и суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 3* (бассейн, Wi-Fi)
  • Питание (2 обеда)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты и сборы по программе
  • Услуги русскоязычных гидов
  • Оформление въездной визы в Камбоджу
Что не входит
  • Доплата за одноместное размещение — 400 ฿
  • Личные расходы
  • Завтрак — 5$ (оплата гиду в Камбодже)
  • Поездка на озеро Ton Le Sap — 20 $ (оплата гиду в Камбодже)
  • Памятник жертвам геноцида ВАТ МЭЙ — 5 $ (оплата гиду в Камбодже)
  • Ужин (шведский стол) + шоу АПСАРА — 20 $ (оплата гиду в Камбодже)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг и суббота
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Внимание: не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта.
  • Важно:
  • Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.
  • Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.
  • Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.
  • Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.
  • Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.
  • Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо: 1300 бат + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу.
  • Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 бат для оформления визы в Камбоджу.
  • Возьмите с собой:
  • Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
  • Для граждан России одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
  • Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
  • Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
  • Re-entry для граждан СНГ — 1300 ฿ (оформляется только в том случае, если действующая виза в Таиланд действует более 5 дней на момент выезда)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

Групповые
На автобусе
Святые места
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Монастыри, церкви, храмы
в камбоджу
в ангкор ват
в другие страны
Соборы и храмы

Похожие туры из Паттайи

Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
2 дня
Камбоджа: полёт на воздушном шаре и восемь храмов Ангкора
Холл отеля
31 окт
2 ноя
4 ноя
7 ноя
8 500฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Паттайе
ХОРОШО
🧭
ТАМ