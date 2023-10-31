Предлагаем вам программу Стандарт:

Эта программа отлично подойдет тем, кто уже был в Камбодже и хотел бы повторить эти незабываемые ощущения, а также для тех, кто едет впервые, но выбирает экономный вариант путешествий.

День 1:

4:00 — Сбор гостей из отелей в Паттайе, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы с русскоязычным гидом.

6:30 — Остановка на завтрак (вы можете взять завтраки с собой из отелей или приобрести в ресторане по пути).

8:30 — Переход границы Thailand-Cambodia. VIP-проход тайской и камбоджийской границ в сопровождении нашего русскоговорящего гида.

09:00 — Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.

12:00 — Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (национальные и европейские блюда).

13:30 — Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц.

14:00 — Заселение в отель 3* (бассейн, Wi-Fi). Отдых или поездка на озеро/ужин за доп. плату.

14:00 — Дополнительная экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли, понаблюдать за жизнью и бытом местного населения, проживающего в плавучих домах на озере. (Оплачивается на месте — 20$.).

17:30 — Встреча заката солнца в одном из храмов Ангкора. (Оплачивается на месте — 20$.).

19:00 — Ужин в Кхмерском национальном ресторане: шведский стол (кхмерские и европейские блюда). Национально-фольклорное шоу «Апсара». (Ужин оплачивается на месте — 20$.).

21:00 — Возвращение в отель, свободное время или вечерняя прогулка по городу.

День 2:

5:30 — Подъем, завтрак в отеле (оплачивается на месте — 5$).

6:00 — Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов:

Главный храмовый комплекс Ангкор Ват.

Ангкор Тхом, древняя столица Кхмерской империи: Байон, террасы слонов и прокаженного короля.

Та Пром (где снимался фильм о Ларе Кроф с Анджелиной Джоли).

Ta Keo.

13:00 — Возвращение в отель, выселение.

14:00 — Обед в ресторане с национальной кухней.

15:00 — Посещение памятника жертвам геноцида ВАТ МЭЙ. (Оплачивается на месте — 5$.).

15:30 — Выезд на границу.

17:30 — Переход границы Cambodia – Thailand. Через час от границы остановка на 20-30 мин.

22:00 — Прибытие в отель в Паттайю.

Внимание! Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта

Важно:

Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.

Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.

Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.

Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.

Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.

Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 бат для оформления визы в Камбоджу.

Возьмите с собой: