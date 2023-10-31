Камбоджа Стандарт
Камбоджа, официальное название которой Королевство Камбоджа, расположена в Юго-Восточной Азии.
Это страна, известная своей богатой историей, включая величественные храмы Ангкор Ват, построенные во времена Кхмерской империи. Приглашаем вас изучить эти удивительные места вместе с нами в насыщенном двухдневным туре!
Это страна, известная своей богатой историей, включая величественные храмы Ангкор Ват, построенные во времена Кхмерской империи. Приглашаем вас изучить эти удивительные места вместе с нами в насыщенном двухдневным туре!
Ближайшие даты:
31
окт
окт
2
ноя
ноя
4
ноя
ноя
7
ноя
ноя
9
ноя
ноя
11
ноя
ноя
14
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Камбоджа
- Королевский парк
- Озеро Тон Ле Сап
- Храмовый комплекс Ангкор Ват
- Ангкор Тхом
- Террасы слонов и прокаженного короля
- Та Пром
- Ta Keo
- Памятник жертвам геноцида ВАТ МЭЙ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам программу Стандарт:
Эта программа отлично подойдет тем, кто уже был в Камбодже и хотел бы повторить эти незабываемые ощущения, а также для тех, кто едет впервые, но выбирает экономный вариант путешествий.
День 1:
- 4:00 — Сбор гостей из отелей в Паттайе, проверка документов (с собой обязательно оригиналы паспортов) и инструктаж по прохождению границы с русскоязычным гидом.
- 6:30 — Остановка на завтрак (вы можете взять завтраки с собой из отелей или приобрести в ресторане по пути).
- 8:30 — Переход границы Thailand-Cambodia. VIP-проход тайской и камбоджийской границ в сопровождении нашего русскоговорящего гида.
- 09:00 — Выезд с границы на туристическом автобусе в сопровождении русскоговорящего гида, начало экскурсии о Королевстве Камбоджа.
- 12:00 — Прибытие в Сием Реап. Обед в Кхмерском национальном ресторане (национальные и европейские блюда).
- 13:30 — Посещение Королевского парка, где можно наблюдать летучих лисиц.
- 14:00 — Заселение в отель 3* (бассейн, Wi-Fi). Отдых или поездка на озеро/ужин за доп. плату.
- 14:00 — Дополнительная экскурсия на самое большое озеро Юго-Восточной Азии Тон Ле Сап, где вы сможете насладиться приятной прогулкой на лодке по рукавам озера через мангровые заросли, понаблюдать за жизнью и бытом местного населения, проживающего в плавучих домах на озере. (Оплачивается на месте — 20$.).
- 17:30 — Встреча заката солнца в одном из храмов Ангкора. (Оплачивается на месте — 20$.).
- 19:00 — Ужин в Кхмерском национальном ресторане: шведский стол (кхмерские и европейские блюда). Национально-фольклорное шоу «Апсара». (Ужин оплачивается на месте — 20$.).
- 21:00 — Возвращение в отель, свободное время или вечерняя прогулка по городу.
День 2:
5:30 — Подъем, завтрак в отеле (оплачивается на месте — 5$).
6:00 — Экскурсия в храмовый комплекс Ангкор, посещение храмов:
- Главный храмовый комплекс Ангкор Ват.
- Ангкор Тхом, древняя столица Кхмерской империи: Байон, террасы слонов и прокаженного короля.
- Та Пром (где снимался фильм о Ларе Кроф с Анджелиной Джоли).
- Ta Keo.
- 13:00 — Возвращение в отель, выселение.
- 14:00 — Обед в ресторане с национальной кухней.
- 15:00 — Посещение памятника жертвам геноцида ВАТ МЭЙ. (Оплачивается на месте — 5$.).
- 15:30 — Выезд на границу.
- 17:30 — Переход границы Cambodia – Thailand. Через час от границы остановка на 20-30 мин.
- 22:00 — Прибытие в отель в Паттайю.
Внимание! Не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта
Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.
- Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.
- Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 бат для оформления визы в Камбоджу.
Возьмите с собой:
- Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
- Для граждан России одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
- Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
- Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
Вторник, четверг и суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 3* (бассейн, Wi-Fi)
- Питание (2 обеда)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты и сборы по программе
- Услуги русскоязычных гидов
- Оформление въездной визы в Камбоджу
- Что не входит
- Доплата за одноместное размещение — 400 ฿
- Личные расходы
- Завтрак — 5$ (оплата гиду в Камбодже)
- Поездка на озеро Ton Le Sap — 20 $ (оплата гиду в Камбодже)
- Памятник жертвам геноцида ВАТ МЭЙ — 5 $ (оплата гиду в Камбодже)
- Ужин (шведский стол) + шоу АПСАРА — 20 $ (оплата гиду в Камбодже)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Холл вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг и субботаЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Внимание: не разрешается выезд из Таиланда без детей, вписанных в паспорт и въехавших в Таиланд с владельцем паспорта.
- Важно:
- Для оформления тура нужно фото главной страницы паспорта.
- Паспорт должен быть действителен не менее 7 месяцев до истечения срока действия. Если паспорт действителен менее 7 месяцев, то на границе нужно будет заплатить штраф в размере 2500 ฿.
- Нужна фотография страницы с последним штампом по прибытии в Таиланд.
- Должно быть не менее 15 дней до окончания текущего штампа. Если меньше, то на границе могут попросить 6000 ฿.
- Должно быть не более одного штампа о прибытии в Таиланд или пересечения границы за последние 6 месяцев.
- Для граждан, прибывающих в Таиланд по визе или из стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Болгария, Грузия, Киргизия и др.), мы делаем реентри на границе. Для этого необходимо: 1300 бат + 2 цветных фото или 200 ฿ для оформления визы в Камбоджу.
- Для граждан, прибывших в Таиланд по штампу в аэропорту, необходимо 1 цветное фото или 100 бат для оформления визы в Камбоджу.
- Возьмите с собой:
- Паспорт, срок действия которого более 6 месяцев до даты окончания его годности.
- Для граждан России одна цветная фотография, при отсутствии оплачивается 100 ฿ на границе.
- Для граждан СНГ две цветных фотографии, при отсутствии оплачивается 200 ฿ на границе.
- Иммиграционная карта в паспорте, при отсутствии ее, оплачивается 100 ฿ на границе.
- Re-entry для граждан СНГ — 1300 ฿ (оформляется только в том случае, если действующая виза в Таиланд действует более 5 дней на момент выезда)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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