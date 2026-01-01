Найдено 3 тура в категории « Прогулки на каяках » в Паттайе, цены от $191. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности На автобусе На мотоцикле Прогулки на каяках На пароме На микроавтобусе 3 дня Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой Начало: Ваш отель в Паттайе, 6:30 «Можно покататься на качелях у самой кромки воды, понежиться в гамаке с коктейлем, поплавать на каяке или заняться снорклингом» $200 за человека На машине На лодке На катере Прогулки на каяках 2 дня Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00 «Вблизи понаблюдаете за слонами и обезьянками, побродите по нацпарку «Кхао Ча Мао», на каяках или моторной лодке проследуете среди водяных лилий и лотосов и посетите плавучий рынок» 35 000 ₽ за билет На автобусе Прогулки на каяках На микроавтобусе 2 дня Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке Начало: Паттайя, 5:30 «Вы полюбуетесь световыми узорами на ночном небе во время файер-шоу, прокатитесь на каяках в уютном заливе, увидите мангровые заросли и быт классической рыбацкой деревушки с традиционными деревянными домами на сваях» $191 за билет Все туры Паттайи

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