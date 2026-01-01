Как в рекламе шоколада: пляжный релакс на райском острове Ко Куд
Понежиться на белоснежном песке, увидеть подводный мир и почувствовать единение с природой
Начало: Ваш отель в Паттайе, 6:30
«Можно покататься на качелях у самой кромки воды, понежиться в гамаке с коктейлем, поплавать на каяке или заняться снорклингом»
14 сен в 05:00
15 сен в 08:00
$200 за человека
Мини-группой по провинции Районг с проживанием на острове Самет. Всё включено
Встретиться со слонами и обезьянами, погулять по джунглям, покататься на каяке и посмотреть фаер-шоу
Начало: Ваше место проживания в Паттайе, 7:00
«Вблизи понаблюдаете за слонами и обезьянками, побродите по нацпарку «Кхао Ча Мао», на каяках или моторной лодке проследуете среди водяных лилий и лотосов и посетите плавучий рынок»
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
35 000 ₽ за билет
Из Паттайи на острова Ко Чанг и Ко Нгам: слоновья ферма, каяки и огненное шоу
Насладиться заповедной природой, покормить слонов и побывать в традиционной тайской деревушке
Начало: Паттайя, 5:30
«Вы полюбуетесь световыми узорами на ночном небе во время файер-шоу, прокатитесь на каяках в уютном заливе, увидите мангровые заросли и быт классической рыбацкой деревушки с традиционными деревянными домами на сваях»
14 окт в 08:00
18 окт в 08:00
$191 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Прогулки на каяках»
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