Целительная сила провинции Канчанабури: оздоровительный тур в мини-группе (всё включено)

Посетить жадеитовую баню, насладиться сеансом саундхилинга и увидеть водопад Сайок Ной
Приглашаем вас забыть обо всём и уделить время себе в окружении тропических пейзажей! Вас ждут оздоровительные процедуры и размещение в спа-отеле с бунгало на воде или на берегу.

Отдых будет дополнен
утренними сплавами по реке Квай Ной и временем для восстановления в комплексе с жадеитовой баней, массажем и сеансами саундхиллинга.

Побываем на плавучем рынке, проследуем по каналам на лодке и увидим водопад Эраван, где запланировано купание. В программе также предусмотрено посещение горячих минеральных источников.

Завершающая часть маршрута позволит осмотреть водопад Сайок Ной, прогуляться по «Дороге смерти» и посетить храм Пещера тигра с нетленным телом монаха-основателя.

Описание тура

Организационные детали

Для поездки рекомендуется взять закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea, тёплую одежду для вечернего времени, репелленты для защиты от москитов, купальные принадлежности и удобную обувь — кроссовки или сандалии с зафиксированной пяткой.

Программа тура по дням

1 день

Паттайя - Бангкок - Канчанабури

С 4:00 до 4:30 — встреча гостей, посадка в транспорт и выезд из Паттайи.
5:30 — выезд из Бангкока для участников, начинающих путешествие в этом городе.

К 8:00 запланировано посещение удивительного плавучего рынка, где предстоит катание на лодке по каналам и знакомство с местной атмосферой. В 10:30 поедем к знаменитому водопаду Эраван, можно будет искупаться в природных каскадах.

В 13:30 — обед. После этого, в 16:00, посетим горячие минеральные источники, где запланированы контрастные водные процедуры.

К 17:30 заселимся в отель. Размещение предусмотрено в домиках на воде или на берегу — на выбор. В 18:00 гостей ждёт питательный, сбалансированный и полезный ужин в ресторанной зоне отеля.

С 19:00 до 22:00 запланирован комплекс оздоровительных процедур: жадеитовая сибирская баня, экзотический хаммам, саундхиллинг, монский массаж, купели и панорамный бассейн. Все услуги входят в стоимость тура, при этом требуется предварительно зарегистрировать время сеансов на стойке в ресторанной зоне.

2 день

Отдых и оздоровительные процедуры в отеле

С 7:00 до 9:00 — питательный завтрак в ресторанной зоне отеля. В 7:40 начнётся бодрящая сплав-прогулка по реке (на плоту или в жилетах). Протяжённость маршрута составляет 6 км.

С 9:00 до 18:00 — релакс-время и свободный отдых. В течение дня будет возможность расслабиться в гамаке над рекой, поплавать в панорамном бассейне, а также познакомиться с тайской традиционной медициной в аптеке-салоне Rittha Kanchanaburi на территории отеля. Программа включает подарочный набор фитопрепаратов и косметических средств, консультации по применению и рекомендации по оздоровлению с использованием традиционных методов.

В 18:00 вас ждёт ужин.

С 19:00 до 22:00 — продолжение сеансов оздоровительных практик предыдущего вечера: бани, массажа и саундхиллинга — для тех, кто не успел воспользоваться ими ранее. Повторные процедуры заказываются и оплачиваются дополнительно на стойке в ресторанной зоне.

3 день

Канчанабури - Паттайя

С 7:00 до 9:00 — завтрак в ресторанной зоне отеля. В 7:40 состоится бодрящая сплав-прогулка по реке — на плоту или в жилетах, протяжённостью 6 км.

В 10:30 — выселение из отеля. В 11:15 поедем к водопаду Сайок Ной. Уже в 11:45 остановимся на «Дороге смерти» с возможностью сделать фотографии с настоящим японским паровозом времён 2-й Мировой войны.

В 13:30 состоится обед. После него, в 15:30, запланировано посещение храма Wat Tham Suea (Пещеры Тигра), где находится нетленное тело монаха-основателя храма.

Около 20:00 — возвращение в Паттайю.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник14 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 ужина в отеле, 2 обеда по маршруту
  • Трансфер из Паттайи/Бангкока и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Однократное посещение всех оздоровительных процедур на территории отеля: жадеитовая баня, аюрведический массаж, сеанс саундхиллинга
  • Подарочный оздоровительный набор фитопродукции народной аптеки Rittha Kanchanaburi эквивалентом 5000 тайских батов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Паттайи/Бангкока и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 500 тайских батов
  • Доплата за доп. кровать в номере - 500 тайских батов
  • Повторные оздоровительные процедуры на территории отеля по желанию:
  • Жадеитовая баня - 500 тайских батов
  • Аюрведический массаж - 300 тайских батов
  • Сеанс саундхилинга - 500 тайских батов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя/Бангкок, ваш отель или место по договорённости, 4:00
Завершение: Паттайя/Бангкок, ваш отель или место по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Занимаемся развитием уникальных предложений в туристической сфере Таиланда с 2010 года. Будем рады встрече с вами!

