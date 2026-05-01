С 4:00 до 4:30 — встреча гостей, посадка в транспорт и выезд из Паттайи.

5:30 — выезд из Бангкока для участников, начинающих путешествие в этом городе.

К 8:00 запланировано посещение удивительного плавучего рынка, где предстоит катание на лодке по каналам и знакомство с местной атмосферой. В 10:30 поедем к знаменитому водопаду Эраван, можно будет искупаться в природных каскадах.

В 13:30 — обед. После этого, в 16:00, посетим горячие минеральные источники, где запланированы контрастные водные процедуры.

К 17:30 заселимся в отель. Размещение предусмотрено в домиках на воде или на берегу — на выбор. В 18:00 гостей ждёт питательный, сбалансированный и полезный ужин в ресторанной зоне отеля.

С 19:00 до 22:00 запланирован комплекс оздоровительных процедур: жадеитовая сибирская баня, экзотический хаммам, саундхиллинг, монский массаж, купели и панорамный бассейн. Все услуги входят в стоимость тура, при этом требуется предварительно зарегистрировать время сеансов на стойке в ресторанной зоне.