Описание тура
Организационные детали
Для поездки рекомендуется взять закрытую одежду для посещения храма Wat Tham Suea, тёплую одежду для вечернего времени, репелленты для защиты от москитов, купальные принадлежности и удобную обувь — кроссовки или сандалии с зафиксированной пяткой.
Программа тура по дням
Паттайя - Бангкок - Канчанабури
С 4:00 до 4:30 — встреча гостей, посадка в транспорт и выезд из Паттайи.
5:30 — выезд из Бангкока для участников, начинающих путешествие в этом городе.
К 8:00 запланировано посещение удивительного плавучего рынка, где предстоит катание на лодке по каналам и знакомство с местной атмосферой. В 10:30 поедем к знаменитому водопаду Эраван, можно будет искупаться в природных каскадах.
В 13:30 — обед. После этого, в 16:00, посетим горячие минеральные источники, где запланированы контрастные водные процедуры.
К 17:30 заселимся в отель. Размещение предусмотрено в домиках на воде или на берегу — на выбор. В 18:00 гостей ждёт питательный, сбалансированный и полезный ужин в ресторанной зоне отеля.
С 19:00 до 22:00 запланирован комплекс оздоровительных процедур: жадеитовая сибирская баня, экзотический хаммам, саундхиллинг, монский массаж, купели и панорамный бассейн. Все услуги входят в стоимость тура, при этом требуется предварительно зарегистрировать время сеансов на стойке в ресторанной зоне.
Отдых и оздоровительные процедуры в отеле
С 7:00 до 9:00 — питательный завтрак в ресторанной зоне отеля. В 7:40 начнётся бодрящая сплав-прогулка по реке (на плоту или в жилетах). Протяжённость маршрута составляет 6 км.
С 9:00 до 18:00 — релакс-время и свободный отдых. В течение дня будет возможность расслабиться в гамаке над рекой, поплавать в панорамном бассейне, а также познакомиться с тайской традиционной медициной в аптеке-салоне Rittha Kanchanaburi на территории отеля. Программа включает подарочный набор фитопрепаратов и косметических средств, консультации по применению и рекомендации по оздоровлению с использованием традиционных методов.
В 18:00 вас ждёт ужин.
С 19:00 до 22:00 — продолжение сеансов оздоровительных практик предыдущего вечера: бани, массажа и саундхиллинга — для тех, кто не успел воспользоваться ими ранее. Повторные процедуры заказываются и оплачиваются дополнительно на стойке в ресторанной зоне.
Канчанабури - Паттайя
С 7:00 до 9:00 — завтрак в ресторанной зоне отеля. В 7:40 состоится бодрящая сплав-прогулка по реке — на плоту или в жилетах, протяжённостью 6 км.
В 10:30 — выселение из отеля. В 11:15 поедем к водопаду Сайок Ной. Уже в 11:45 остановимся на «Дороге смерти» с возможностью сделать фотографии с настоящим японским паровозом времён 2-й Мировой войны.
В 13:30 состоится обед. После него, в 15:30, запланировано посещение храма Wat Tham Suea (Пещеры Тигра), где находится нетленное тело монаха-основателя храма.
Около 20:00 — возвращение в Паттайю.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|14 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 ужина в отеле, 2 обеда по маршруту
- Трансфер из Паттайи/Бангкока и обратно
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Однократное посещение всех оздоровительных процедур на территории отеля: жадеитовая баня, аюрведический массаж, сеанс саундхиллинга
- Подарочный оздоровительный набор фитопродукции народной аптеки Rittha Kanchanaburi эквивалентом 5000 тайских батов
Что не входит в цену
- Перелёт до Паттайи/Бангкока и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 500 тайских батов
- Доплата за доп. кровать в номере - 500 тайских батов
- Повторные оздоровительные процедуры на территории отеля по желанию:
- Жадеитовая баня - 500 тайских батов
- Аюрведический массаж - 300 тайских батов
- Сеанс саундхилинга - 500 тайских батов