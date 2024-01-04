За один день мы совершим фантастическое путешествие по провинциям Пхан Гна и Краби, будем исследовать пещеры, ходить на каяке или моторке по пещере, увидим водопад, самую красивую смотровую площадку и
Описание билета
Храм лежащего Будды
Утром я забираю Вас из отеля, и под непринуждённый расказ о Пхукете и Буддизме мы едем в храм Ват Суван Куха, известный также как Пещера Золотого Будды. Это уникальный храм, расположенный в южной части Таиланда и застроенный внутри большой известняковой пещерой. Примечателен своей огромным лежащей статуей Будды, покрытой золотом, которая простирается на 15 метров. Посетители могут исследовать пещеру, наслаждаясь видами на сводчатые потолки, сталактиты и сталагмиты, а также многочисленные меньшие статуи Будды, расположенные в разных частях пещеры. В глубинах пещеры можно увидеть небольшую коллекцию золотых и бронзовых статуй Будды, а также различные религиозные артефакты.
Наскальные рисунки Пещеры Черепа
Ват Суван Куха также известен своими дружелюбными обитателями – макаками, которые часто бродят вокруг входа в пещеру и участка перед храмом. После того как в полной мере насладиться пещерой, обезьянками и кофе, мы отправимся в парк Тхам Пхи Хуа То, или Пещеру Черепа, которая находится в провинции Краби, Таиланд. Это одна из многих пещер в регионе, известная своими древними наскальными рисунками и капельными камнями. Кроме своих исторических и археологических ценностей, Тхам Пхи Хуа То также известна своими природными красотами. Внутри пещеры можно увидеть сталактиты и сталагмиты, которые в течение тысячелетий формировались из капающей воды. Отражение света в капельных камнях создает красивые и сюрреалистические изображения, особенно когда свет проникает через природные отверстия в потолке пещеры. Панорамные виды Когда совершим невероятный заплыв по пещерам на лодке, прогуляемся по аллее, которую посадила семья короля Рамы 9, а после мы отправимся на обед из морепродуктов в деревню людей моря. И по возвращении на остров Пхукет мы обязательно заедем на самую красивую смотровую площадку Самет Нангше (Samet Nangshe) – это захватывающий смотровой пункт, расположенный в провинции Пханг Нга, на юге Таиланда. Это место стало популярным среди туристов благодаря его непревзойденным видам на бухту Пханг Нга и множеством извилистых известковых скал, выступающих из моря. Самет Нангше находится на вершине холма и предлагает 180-градусный вид на бухту Пханг Нга и окружающие острова. Здесь можно увидеть, как скалы выступают из зеркально гладкой поверхности моря в рассветных лучах, создавая впечатляющую панораму. Теперь программа выполнена, и мы, довольные и счастливые, возвращаемся в отель!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Суван Куха
- Национальный парк Тхам Пхи Хуа
- Деревня Людей моря
- Смотровая площадка Самет Нангши
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Билеты в нац. парки
- Каяк
- Обед
- Вода
- Страховка
Что не входит в цену
- Кофе, чай, фреш, мороженое
- Сувениры
- Пожертвования в храме
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездили на экскурсию семьей из 4-х взрослых человек. Была возможность доплатить за большую машину, чтобы было комфортнее, что мы и сделали, и не пожалели.
Яков - отличный гид, всю дорогу не
Яков - отличный гид, всю дорогу не
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Для тех, кто устал от посещения дворцов и храмов, прекрасная возможность ознакомиться с природными красотами Тайланда. Пещеры, скалы, водопады, мангровые леса и вишенка на торте - смотровая площадка Самет Нангше. И все это богатство мы увидели за один день. Дорога не показалась утомительной, благодаря интересным рассказам о стране нашего гида Якова. Спасибо за красочные впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень понравились локации экскурсии, все хорошо спланировано. Были места, которое сами бы, скорее всего не посетили бы:) на экскурсии были с детьми 6 и 9 лет, деткам тоже очень понравилось. Яков готов делиться всей своей информацией о Тайланде, что, конечно, всегда интересно! Спасибо автору тура🙌😂
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Спасибо за экскурсию! Организация отличная, очень логично и удобно подобран маршрут, дорога не утомляет. Яков отлично разбирается в местности. Сами достопримечательности очень порадовали - мы почти не встретили других туристов (кроме храма Суван Кхуха). Пещеры и правда очень впечатляют, как и природа:)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё классно!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Пещеры Маллакского полуострова»
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Невероятный день наедине с заповедными местами
Начало: В вашем отеле на Пхукете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$150 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
К пещерам и островам Аватара на катере + прогулка на каноэ
Подобраться с воды к красивейшим уголкам Таиланда, посетить пещеры и покататься на каноэ
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $746 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Рассвет в месте из «Аватара», водопад, пещеры и не только
Начало: Возле отеля
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $369 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки Пханг Нга: деревня на воде, бродячие деревья и пещера-шкатулка
Окунуться в волшебный мир одной из самых живописных провинций Таиланда и открыть её тайны
Начало: Пхукет
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $490 за всё до 4 чел.
$700 за экскурсию