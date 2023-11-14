Однодневная экскурсия в Пхукете: Парк Тхам Пхи Хуа То и его природные красоты
За один день мы совершим фантастическое путешествие по провинциям Пхан Гна и Краби, будем исследовать пещеры, ходить на каяке или моторке по пещере, увидим водопад, самую красивую смотровую площадку и покормим обезьян фруктами, вкусно пообедаем сами в очень аутентичном месте, а после вернёмся на остров Пхукет.
В процессе поездки буду отвечать на Ваши вопросы о Тайланде, и интересных историй о Тайланде и Буддизме мне не занимать.
В процессе поездки буду отвечать на Ваши вопросы о Тайланде, и интересных историй о Тайланде и Буддизме мне не занимать.
Ближайшие даты:
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
17
ноя
ноя
18
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Храм Ват Суван Куха
- Национальный парк Тхам Пхи Хуа
- Деревня Людей моря
- Смотровая площадка Самет Нангши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Храм лежащего Будды
Утром я забираю Вас из отеля, и под непринуждённый расказ о Пхукете и Буддизме мы едем в храм Ват Суван Куха, известный также как Пещера Золотого Будды. Это уникальный храм, расположенный в южной части Таиланда и застроенный внутри большой известняковой пещерой. Примечателен своей огромным лежащей статуей Будды, покрытой золотом, которая простирается на 15 метров. Посетители могут исследовать пещеру, наслаждаясь видами на сводчатые потолки, сталактиты и сталагмиты, а также многочисленные меньшие статуи Будды, расположенные в разных частях пещеры. В глубинах пещеры можно увидеть небольшую коллекцию золотых и бронзовых статуй Будды, а также различные религиозные артефакты.
Наскальные рисунки Пещеры Черепа
Ват Суван Куха также известен своими дружелюбными обитателями – макаками, которые часто бродят вокруг входа в пещеру и участка перед храмом. После того как в полной мере насладиться пещерой, обезьянками и кофе, мы отправимся в парк Тхам Пхи Хуа То, или Пещеру Черепа, которая находится в провинции Краби, Таиланд. Это одна из многих пещер в регионе, известная своими древними наскальными рисунками и капельными камнями. Кроме своих исторических и археологических ценностей, Тхам Пхи Хуа То также известна своими природными красотами. Внутри пещеры можно увидеть сталактиты и сталагмиты, которые в течение тысячелетий формировались из капающей воды. Отражение света в капельных камнях создает красивые и сюрреалистические изображения, особенно когда свет проникает через природные отверстия в потолке пещеры. Панорамные виды Когда совершим невероятный заплыв по пещерам на лодке, прогуляемся по аллее, которую посадила семья короля Рамы 9, а после мы отправимся на обед из морепродуктов в деревню людей моря. И по возвращении на остров Пхукет мы обязательно заедем на самую красивую смотровую площадку Самет Нангше (Samet Nangshe) – это захватывающий смотровой пункт, расположенный в провинции Пханг Нга, на юге Таиланда. Это место стало популярным среди туристов благодаря его непревзойденным видам на бухту Пханг Нга и множеством извилистых известковых скал, выступающих из моря. Самет Нангше находится на вершине холма и предлагает 180-градусный вид на бухту Пханг Нга и окружающие острова. Здесь можно увидеть, как скалы выступают из зеркально гладкой поверхности моря в рассветных лучах, создавая впечатляющую панораму. Теперь программа выполнена, и мы, довольные и счастливые, возвращаемся в отель!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Билеты в нац. парки
- Каяк
- Обед
- Вода
- Страховка
- Что не входит
- Кофе, чай, фреш, мороженое
- Сувениры
- Пожертвования в храме
- Место начала и завершения?
- Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Взять с собой:
- Одежду для храма
- Удобную обувь
- Головной убор
- Заряженные камеры и телефоны
- Деньги на карманные расходы
- Хорошее настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Индивидуальные
Билеты
История и архитектура
Необычные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
На острова
История и культура
Панак
Экскурсии Путь Аватара
Пещеры
Похожие туры из Пхукета
Групповая
13 часов
Коктейль из островов: Андаман за два дня
Насладиться красотами природы Таиланда в большом путешествии по заповедному заливу Пханг Нга
с репеции Вашего отеля
16 ноя
18 ноя
20 ноя
21 ноя
$185 за человека
Индивидуальная
11 часов
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Рассвет в месте из «Аватара», водопад, необычный храм и не только
Возле отеля
Завтра
15 ноя
16 ноя
17 ноя
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Пхукет all inclusive: приключения и комфорт
Завтрак на рассвете, остров Джеймса Бонда, летучие лисицы в пещерах и деревня морских цыган
04:00
18 ноя
21 ноя
27 ноя
1 дек
$550 за всё до 2 чел.