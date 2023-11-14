Пещеры Маллакского полуострова

Однодневная экскурсия в Пхукете: Парк Тхам Пхи Хуа То и его природные красоты

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Ответы на вопросы
За один день мы совершим фантастическое путешествие по провинциям Пхан Гна и Краби, будем исследовать пещеры, ходить на каяке или моторке по пещере, увидим водопад, самую красивую смотровую площадку и покормим обезьян фруктами, вкусно пообедаем сами в очень аутентичном месте, а после вернёмся на остров Пхукет.

В процессе поездки буду отвечать на Ваши вопросы о Тайланде, и интересных историй о Тайланде и Буддизме мне не занимать.
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Пещеры Маллакского полуострова
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Храм Ват Суван Куха
  • Национальный парк Тхам Пхи Хуа
  • Деревня Людей моря
  • Смотровая площадка Самет Нангши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Храм лежащего Будды

Утром я забираю Вас из отеля, и под непринуждённый расказ о Пхукете и Буддизме мы едем в храм Ват Суван Куха, известный также как Пещера Золотого Будды. Это уникальный храм, расположенный в южной части Таиланда и застроенный внутри большой известняковой пещерой. Примечателен своей огромным лежащей статуей Будды, покрытой золотом, которая простирается на 15 метров. Посетители могут исследовать пещеру, наслаждаясь видами на сводчатые потолки, сталактиты и сталагмиты, а также многочисленные меньшие статуи Будды, расположенные в разных частях пещеры. В глубинах пещеры можно увидеть небольшую коллекцию золотых и бронзовых статуй Будды, а также различные религиозные артефакты.

Наскальные рисунки Пещеры Черепа

Ват Суван Куха также известен своими дружелюбными обитателями – макаками, которые часто бродят вокруг входа в пещеру и участка перед храмом. После того как в полной мере насладиться пещерой, обезьянками и кофе, мы отправимся в парк Тхам Пхи Хуа То, или Пещеру Черепа, которая находится в провинции Краби, Таиланд. Это одна из многих пещер в регионе, известная своими древними наскальными рисунками и капельными камнями. Кроме своих исторических и археологических ценностей, Тхам Пхи Хуа То также известна своими природными красотами. Внутри пещеры можно увидеть сталактиты и сталагмиты, которые в течение тысячелетий формировались из капающей воды. Отражение света в капельных камнях создает красивые и сюрреалистические изображения, особенно когда свет проникает через природные отверстия в потолке пещеры. Панорамные виды Когда совершим невероятный заплыв по пещерам на лодке, прогуляемся по аллее, которую посадила семья короля Рамы 9, а после мы отправимся на обед из морепродуктов в деревню людей моря. И по возвращении на остров Пхукет мы обязательно заедем на самую красивую смотровую площадку Самет Нангше (Samet Nangshe) – это захватывающий смотровой пункт, расположенный в провинции Пханг Нга, на юге Таиланда. Это место стало популярным среди туристов благодаря его непревзойденным видам на бухту Пханг Нга и множеством извилистых известковых скал, выступающих из моря. Самет Нангше находится на вершине холма и предлагает 180-градусный вид на бухту Пханг Нга и окружающие острова. Здесь можно увидеть, как скалы выступают из зеркально гладкой поверхности моря в рассветных лучах, создавая впечатляющую панораму. Теперь программа выполнена, и мы, довольные и счастливые, возвращаемся в отель!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Билеты в нац. парки
  • Каяк
  • Обед
  • Вода
  • Страховка
Что не входит
  • Кофе, чай, фреш, мороженое
  • Сувениры
  • Пожертвования в храме
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Взять с собой:
  • Одежду для храма
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Заряженные камеры и телефоны
  • Деньги на карманные расходы
  • Хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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