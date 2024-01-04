Храм лежащего Будды

Утром я забираю Вас из отеля, и под непринуждённый расказ о Пхукете и Буддизме мы едем в храм Ват Суван Куха, известный также как Пещера Золотого Будды. Это уникальный храм, расположенный в южной части Таиланда и застроенный внутри большой известняковой пещерой. Примечателен своей огромным лежащей статуей Будды, покрытой золотом, которая простирается на 15 метров. Посетители могут исследовать пещеру, наслаждаясь видами на сводчатые потолки, сталактиты и сталагмиты, а также многочисленные меньшие статуи Будды, расположенные в разных частях пещеры. В глубинах пещеры можно увидеть небольшую коллекцию золотых и бронзовых статуй Будды, а также различные религиозные артефакты.

Наскальные рисунки Пещеры Черепа

Ват Суван Куха также известен своими дружелюбными обитателями – макаками, которые часто бродят вокруг входа в пещеру и участка перед храмом. После того как в полной мере насладиться пещерой, обезьянками и кофе, мы отправимся в парк Тхам Пхи Хуа То, или Пещеру Черепа, которая находится в провинции Краби, Таиланд. Это одна из многих пещер в регионе, известная своими древними наскальными рисунками и капельными камнями. Кроме своих исторических и археологических ценностей, Тхам Пхи Хуа То также известна своими природными красотами. Внутри пещеры можно увидеть сталактиты и сталагмиты, которые в течение тысячелетий формировались из капающей воды. Отражение света в капельных камнях создает красивые и сюрреалистические изображения, особенно когда свет проникает через природные отверстия в потолке пещеры. Панорамные виды Когда совершим невероятный заплыв по пещерам на лодке, прогуляемся по аллее, которую посадила семья короля Рамы 9, а после мы отправимся на обед из морепродуктов в деревню людей моря. И по возвращении на остров Пхукет мы обязательно заедем на самую красивую смотровую площадку Самет Нангше (Samet Nangshe) – это захватывающий смотровой пункт, расположенный в провинции Пханг Нга, на юге Таиланда. Это место стало популярным среди туристов благодаря его непревзойденным видам на бухту Пханг Нга и множеством извилистых известковых скал, выступающих из моря. Самет Нангше находится на вершине холма и предлагает 180-градусный вид на бухту Пханг Нга и окружающие острова. Здесь можно увидеть, как скалы выступают из зеркально гладкой поверхности моря в рассветных лучах, создавая впечатляющую панораму. Теперь программа выполнена, и мы, довольные и счастливые, возвращаемся в отель!